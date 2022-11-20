3 cây cảnh xấu xí nhưng hút tài chiêu lộc, nhà giàu nào cũng sở hữu đủ bộ

Loại cây cảnh này nhìn từ xa trông như một hòn non bộ xanh tốt, xanh mướt, một khung cảnh tràn đầy sức sống. Nhìn gần bạn sẽ thấy khắp gốc cây nổi mụn, tất cả đều có hình thù kỳ lạ với những chiếc gai nhọn hoắt. Với một loại cây có hình thù kỳ dị như vậy ít ai khó có thể đánh giá cao.

Là một loại xương rồng nên cây có tác dụng xua đuổi tà khí, bảo vệ ngôi nhà không bị các điều xấu xâm phạm. Nếu trồng lâu năm cây sẽ có hình dáng bề thế, khá ấn tượng. Nhờ vậy mà cây trở thành thú chơi của một số nhà giàu.

Thế nhưng theo phong thủy, cây xương rồng Vạn lý trường thành là biểu tượng cho sự vững chãi, trường tồn theo thời gian. Nó có thể dùng làm cây giữ nhà rất tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Cây bình vôi

Không chỉ là một cây cảnh đơn thuần, cây bình vôi còn là một loại cây thảo dược. Những củ bình vôi lâu năm rất có giá trị. Có nhiều người yêu cây cảnh không thích cây bình vôi chủ yếu vì củ của nó trông quá xấu, tròn lông lốc, xù xì, xám xịt.

Điểm ấn tượng duy nhất của cây cảnh này là những chiếc lá nhỏ của nó. Lá cây bình vôi hình tròn, nối tiếp nhau, xanh mướt, xinh đẹp. Khi leo lên giàn nhìn tràn đầy sức sống và có thể tạo hình tốt.

Nhiều gia đình giàu có lại thích trồng cây bình vôi vì nó tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, lá tròn mang hàm ý tiền tài. Lá cây càng xanh tươi thì tiền tài càng vượng. Bên cạnh đó, cây bình vôi còn mang ý nghĩa kéo dài tuổi thọ, phú quý, may mắn cho bất cứ gia chủ nào.

Trong phong thủy, bình vôi được xem như một loại cây trừ tà, xua ma quỷ và giúp cho gia chủ có được vượng khí. Vì vậy mà người giàu có thích chưng một chậu cây cảnh bình vôi trong nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Cây lan bình rượu

Hình dáng của loại cây này cũng khá kỳ lạ. Đánh giá của nhiều người về cây lan bình rượu có tốt, có xấu. Có người cho rằng cây rất đẹp cũng có người lại thấy rất xấu vì cái bụng bự sần sùi, không ăn nhập gì với tán lá mảnh mai phía trên.

Lá của cây có màu xanh ngọc lục bảo rất đẹp, nhìn cũng có vẻ tao nhã nhưng nhìn tổng thể nó như một chai rượu xấu xí với một vài chiếc lá xanh ngọc và tao nhã cắm bên trên, trông không đẹp mắt.

Thế nhưng rất nhiều nhà giàu vẫn giữ cây lan bình rượu trong nhà, thậm chí còn đặt ở những vị trí quan trọng.

Trong phong thủy, cây lan bình rượu có ý nghĩa mang lại phú quý, chiêu tài, hút lộc, mang may mắn và giúp gia chủ thăng chức. Bên cạnh đó, cây còn được biết đến là loại cây có khả năng giúp gia chủ thăng tiến trong sự nghiệp, công danh.

Ngoài ra, cây còn giúp bạn làm việc hiệu quả hơn, quyết đoán và mạnh mẽ hơn đồng thời nắm bắt được nhiều cơ hội tốt để kiếm tiền và thăng tiến. Một ý nghĩa nửa của lan bình rượu đó là biểu tượng của sự tự do.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm