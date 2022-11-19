Gặp xui xẻo đủ đường, vận đen đeo bám: thử ngay những cách hóa giải để thu lại may mắn

Nhà đẹp 19/11/2022 11:55

Có những lúc bạn cảm thấy mình làm việc gì cũng xui xẻo, kết quả 'không ra hồn' thì thực hiện thử 5 cách giải vận này.

Dọn nhà

Gặp xui xẻo đủ đường, vận đen đeo bám: thử ngay những cách hóa giải để thu lại may mắn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sống trong một căn nhà bừa bộn có thể chặn năng lượng tích cực chảy vào và tạo ra những cảm xúc tiêu cực và kém may mắn. Hành động đơn giản này có thể mang đến cho bạn nguồn năng lượng mới và trao quyền cho bạn để thay đổi vận may của mình.

- Vứt bỏ tất cả những món đồ cũ không còn sử dụng.

- Quét sạch mạng nhện và bụi bẩn trong nhà.

- Hãy thử sắp xếp lại đồ nội thất của bạn để cải thiện dòng chảy của năng lượng. Sơn lại tường nhà để mang luồng gió mới cho không gian và cuộc sống của bạn.

- Khi dọn nhà có thể bật chút nhạc và mở cửa sổ để nắng và gió ùa vào. Điều này sẽ khuyến khích năng lượng tích cực để chảy vào không gian sống mới của bạn. 

Thanh lọc cơ thể với hoa tươi

Trong một số nền văn hóa châu Á, 7 luân xa xếp thành một cột thẳng từ gốc của cột sống lên đến đỉnh đầu. Các luân xa được cho là đem lại năng lượng cho cơ thể và có liên quan đến các phản ứng của cơ thể, tình cảm hay tâm lý của một người.

Hoa tươi có thể được sử dụng để làm sạch bảy luân xa của bạn – loại bỏ năng lượng tiêu cực và mời tài vận mới. Bạn sẽ cần ít nhất bảy loại hoa khác nhau với càng nhiều màu sắc khác nhau càng tốt (trừ màu trắng). Ngắt bỏ hết gân cây và lá, chỉ cần để lại hoa. Cho hoa vào trong chậu nước ấm và dùng làm nước tắm.

Nước thơm sẽ tiếp thêm luồng sinh khí mới cho tinh thần của bạn. Sau khi tắm xong, cẩn thận thu thập tất cả những bông hoa, đặt chúng trong một túi giấy và vứt bỏ. Hãy tưởng tượng những điều không may của bạn đang bị ‘vứt’ đi cùng với những bông hoa.

Tỏi

Theo ông bà xưa, để tránh bị lừa đảo hoặc dụ dỗ về phương diện tài chính, hãy mang theo một túi đỏ đựng các tép tỏi nhỏ. Tốt nhất là dùng phần tỏi nhỏ ở trong lõi tỏi dài sẽ có tác dụng tiêu trừ năng lượng của sự dối trá, đẩy những nguồn năng lượng không tốt và mang đến những nguồn năng lượng may mắn, tích cực.

Xua đuổi vận xui bằng muối

Tại sao ông bà ta có câu: "Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi". Vào đầu năm mới bạn có thể lấy muối rắc trước nhà để một năm vận xui không gõ cửa nhà bạn. Hay bạn có thể dùng muối để tắm sẽ giúp cơ thể bạn sạch sẽ, tinh thần sáng khoái, làn da hồng hào... khiến bạn lúc nào cũng vui vẻ.

Gặp xui xẻo đủ đường, vận đen đeo bám: thử ngay những cách hóa giải để thu lại may mắn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Từ khóa:   gặp xui xẻo giải vận xui tâm linh

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