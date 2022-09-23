Tử vi tháng 10 dự đoán: TOP con giáp nhận được thần may mắn gọi tên, vận trình mọi việc suôn sẻ, ngửa tay hứng tiền như chơi, quý nhân nâng đỡ làm đâu trúng đó

Tử vi tháng 10 cho biết, có 3 con giáp nhận được thần may mắn gọi tên, vận trình mọi việc suôn sẻ, làm đâu trúng đó, ngửa tay hứng tiền như chơi.

Tuổi Tý Tử vi tháng 10 cho biết, Tam Hợp hỗ trợ cho các mối quan hệ của người tuổi Tý diễn ra tốt đẹp trong tháng mới này. Công việc nhờ có sự giúp đỡ của đồng nghiệp và còn được cấp trên tạo điều kiện nên hiệu suất cao hơn hẳn, bạn hoàn thành công việc sớm trước cả thời hạn dự tính ban đầu. Cát tinh này cũng giúp chuyện làm ăn kinh doanh của những chú Chuột thêm phần suôn sẻ. Bạn có thể tìm được đối tác cùng chung lý tưởng, có cách thức làm việc hợp ý nhau nên đạt thành thống nhất rất nhanh. Đôi bên đều đặt lợi ích chung lên trên nên có lợi nhuận thu về rất khả quan, tiền bạc trong túi ngày càng rủng rỉnh.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Những người tuổi Mão thường rất hiền lành, lễ phép và chu đáo. Họ là con giáp hòa đồng nhất trong 12 con giáp. Trong công việc, người tuổi này tích cực, kiên trì, luôn giữ tinh thần chủ động. Tử vi tháng 10 cho biết, hầu hết con giáp tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều may, hợp vía Thần Tài. Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, được dự đoán trở thành ông/bà chủ giàu có. Những người làm công ăn lương thì hòa thuận với đồng nghiệp, nhận được thêm cơ hội hợp tác làm ăn.

Con giáp này cần chủ động và mạnh dạn hơn, chớ nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào trong sự nghiệp. Ngoài ra, với những công việc đã làm, họ cần xem xét lại nhiều lần để tránh sai sót. Trong tuần đầu tháng 10, người tuổi Mão dẫu gặp điều không may cũng được quý nhân giúp đỡ nên sẽ sớm tai qua, nạn khỏi. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Tử vi tháng 10 cho biết, Chính Tài chiếu mệnh, người tuổi Tuất có cơ hội đón nhận tin vui trên phương diện tài lộc. Có thể bạn đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua và đây là lúc bạn có thể yên tâm tận hưởng thành quả của mình. Người làm ăn cũng kiếm được một khoản kha khá trong tháng 10 này. Bạn xây dựng được uy tín nên được nhiều người tin tưởng và giữ quan hệ. Những mối khách hàng, đối tác này hứa hẹn đem lại nhiều lợi ích cho tương lai. Ảnh minh họa: Internet Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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