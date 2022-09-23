Những người cầm tinh con Lợn tính tình hiền lành, lương thiện, cuộc đời họ thường hưởng nhiều may mắn. Tử vi dự đoán tuần cuối cùng của tháng 9 (24/9 – 30/9), tuổi Hợi ngoài công việc tốt, ổn định thì vận tình duyên vô cùng suôn sẻ. Nhờ quý nhân phù trợ nên Hợi sẽ gặp rất nhiều may mắn trong sự nghiệp.

Tình duyên của Hợi trong tuần cuối cùng của tháng 9 (24/9 – 30/9) này cũng cực kỳ tốt đẹp, họ sẽ có cơ hội gặp được nửa kia của đời mình. Ai đã có gia đình rồi thì rất hạnh phúc, viên mãn bên bạn đời và con cháu.

Các mối quan hệ xã hội của tuổi Hợi cũng vô cùng tốt đẹp. Hợi đi một bước gặp quý nhân, thần tài nâng đỡ, tiền vào đầy két. Trong thời gian này, tuổi Hợi hãy cố gắng chỉn chu bản thân một chút, ăn mặc sang chảnh thay vì giản dị quá mức.

Tử vi dự đoán tuần cuối cùng của tháng 9 (24/9 – 30/9), tuổi Hợi phú quý sáng bừng, bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tuất

Tử vi dự đoán tuần cuối cùng của tháng 9 (24/9 – 30/9) của 12 con giáp bật mí, những ngày cuối tháng 8 âm được Thần Tài trợ mệnh, việc làm ăn của người tuổi Tuất ngày càng thuận lợi, buôn bán kinh doanh đắt khách, đòi được khoản nợ cũ…

Hơn thế, nhân duyên hanh thông, tình cảm êm đềm giúp tinh thần bản mệnh thêm vững vàng, cứ vậy mà tiến thẳng đến mục tiêu đã đề ra trước đó. Theo đó, mọi việc được tuổi Tuất sắp xếp và xử lý đâu ra đó, mọi thứ trở nên đơn giản, không quá phức tạp, có thể dễ dàng nắm bắt thành công và của cải. Nói rằng đây là giai đoạn “làm giàu không khó” của đương số cũng không phải quá phô trương.

Tuổi Thìn

Tử vi dự đoán tuần cuối cùng của tháng 9 (24/9 – 30/9) con đường công danh của người tuổi Thìn có dấu hiệu khởi sắc trong tuần mới. Con giáp này may mắn có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, mở ra con đường thăng tiến cho mình.

Bản mệnh được giao những nhiệm vụ quan trọng mà một khi hoàn thành sẽ lập tức thăng tiến, chuyện tăng lương, thưởng nóng nằm trong lòng bàn tay. Chuyện tài lộc của bạn phát triển hơn bao giờ hết tính từ trước đến nay, đặc biệt là những người đã cần mẫn dành thời gian cho cả công việc chính lẫn việc làm thêm.

Lời khuyên cho người tuổi Thìn là nên nắm bắt lấy thời cơ ngàn năm có một để mọi việc trở nên hanh thông, tạo tiền đề phát triển trong tương lai.

Tử vi dự đoán tuần cuối cùng của tháng 9 (24/9 – 30/9), tuổi Thìn may mắn ngút trời, trúng số độc đắc dễ như chơi, tiền về bạt ngàn. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.