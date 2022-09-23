Tử vi dự báo 2 ngày cuối tuần này (24 - 25/9), 3 con giáp được Thần Phật phù hộ, may mắn quét sạch tai ương, gánh của về nhà, tiền tài bùng nổ, sự nghiệp hoàng kim bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 22:30

Tử vi dự báo 2 ngày cuối tuần này (24 - 25/9), 3 con giáp dưới đây được Thần Phật phù hộ may mắn ngút trời, vận trình thăng hoa, tài lộc hưng thịnh.

Tuổi Hợi

Đường công danh của người tuổi Hợi có nhiều biến chuyển tích cực từ 2 ngày cuối tuần này (24, 25/9). Công việc hứa hẹn nhiều cơ hội thăng tiến, miễn là bạn chấp nhận khó khăn và kiên trì, thành quả thu về sẽ thực sự xứng đáng. Thời điểm vận khí tốt lành như thế này, bạn có thể mạnh dạn tiến hành những dự định quan trọng trong công việc cũng như cuộc sống.

Tử vi dự báo 2 ngày cuối tuần này (24 - 25/9), người làm kinh tế có thể đẩy mạnh kinh doanh, đầu tư bởi khả năng cao bạn sẽ được hỗ trợ vốn hoặc nhân lực. Có một số cơ hội mới mở ra đòi hỏi bản mệnh phải quyết định trong thời gian ngắn, đừng bỏ lỡ.

Tử vi dự báo 2 ngày cuối tuần này (24 - 25/9), 3 con giáp được Thần Phật phù hộ, may mắn quét sạch tai ương, gánh của về nhà, tiền tài bùng nổ, sự nghiệp hoàng kim bất ngờ - Ảnh 1

Tử vi dự báo 2 ngày cuối tuần này (24 - 25/9), người tuổi Hợi là con giáp được Thần Phật phù hộ, may mắn quét sạch tai ương, gánh của về nhà. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tị

Tị là một trong 3 con giáp gặp nhiều may mắn trong 2 ngày cuối tuần này (24 - 25/9) cả về tình lẫn tiền. Về tình cảm, cục diện Hỏa sinh Thổ khiến các cặp đôi đang yêu càng thêm nồng nàn. Ngày hôm nay hãy tận hưởng thế giới của riêng hai bạn. Các cặp vợ chồng mới cưới có thể nhận được tin vui có thêm thành viên mới. Đây là niềm mong ước của Tị cũng như người thân trong nhà.

Về tài lộc, tử vi dự báo 2 ngày cuối tuần này (24 - 25/9) người tuổi Tị hứa hẹn có một túi tiền rủng rỉnh nhờ các khoản tiền lương, tiền thưởng. Nếu muốn làm giàu hơn nữa, bản mệnh không thể chỉ hài lòng với hiện tại. Tị có thể tìm hiểu các lĩnh vực mới để tiền bạc sinh sôi nảy nở một cách hiệu quả nhất.

Tử vi dự báo 2 ngày cuối tuần này (24 - 25/9), 3 con giáp được Thần Phật phù hộ, may mắn quét sạch tai ương, gánh của về nhà, tiền tài bùng nổ, sự nghiệp hoàng kim bất ngờ - Ảnh 2

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu siêng năng, chăm chỉ, không những thế rất tài giỏi, thông minh và biết cách nắm bắt cơ hội tốt để đổi đời. Con giáp này luôn biết tận dụng mọi cơ hội để nâng cuộc sống lên tầm cao mới, kiếm được nhiều tiền.

Tử vi nói rằng 2 ngày cuối tuần này (24 - 25/9), Thần Phật phù hộ đường tài lộc của tuổi Dậu sẽ hanh thông. Những khó khăn sẽ lùi dần về phía sau. Nhờ quý nhân trợ giúp, tuổi Dậu làm đâu thắng đó, bội thu tài lộc.

Tử vi dự báo 2 ngày cuối tuần này (24 - 25/9), 3 con giáp được Thần Phật phù hộ, may mắn quét sạch tai ương, gánh của về nhà, tiền tài bùng nổ, sự nghiệp hoàng kim bất ngờ - Ảnh 3

Tử vi dự báo 2 ngày cuối tuần này (24 - 25/9), con giáp tuổi Dậu tiền tài bùng nổ, sự nghiệp hoàng kim bất ngờ (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Bước sang tháng 10 năm 2022, 3 con giáp tiền tài vây quanh, giàu hơn trúng số độc đắc, tiền thu về nhiều như nước, đi đường đụng trúng quý nhân

Bước sang tháng 10 năm 2022, 3 con giáp tiền tài vây quanh, giàu hơn trúng số độc đắc, tiền thu về nhiều như nước, đi đường đụng trúng quý nhân

Tử vi cho biết, bước sang tháng 10 năm 2022, 3 con giáp dưới đây gặp nhiều may mắn và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Tâm linh tử vi Tử vi dự báo 2 ngày cuối tuần này (24 - 25/9) 3 con giáp được Thần Phật phù hộ may mắn quét sạch tai ương gánh của về nhà tiền tài bùng nổ

TIN MỚI NHẤT

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 1 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 31 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026