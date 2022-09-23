Tử vi dự báo 2 ngày cuối tuần này (24 - 25/9), 3 con giáp được Thần Phật phù hộ, may mắn quét sạch tai ương, gánh của về nhà, tiền tài bùng nổ, sự nghiệp hoàng kim bất ngờ

Đường công danh của người tuổi Hợi có nhiều biến chuyển tích cực từ 2 ngày cuối tuần này (24, 25/9). Công việc hứa hẹn nhiều cơ hội thăng tiến, miễn là bạn chấp nhận khó khăn và kiên trì, thành quả thu về sẽ thực sự xứng đáng. Thời điểm vận khí tốt lành như thế này, bạn có thể mạnh dạn tiến hành những dự định quan trọng trong công việc cũng như cuộc sống.

Tử vi dự báo 2 ngày cuối tuần này (24 - 25/9), người tuổi Hợi là con giáp được Thần Phật phù hộ, may mắn quét sạch tai ương, gánh của về nhà. (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi dự báo 2 ngày cuối tuần này (24 - 25/9), người làm kinh tế có thể đẩy mạnh kinh doanh, đầu tư bởi khả năng cao bạn sẽ được hỗ trợ vốn hoặc nhân lực. Có một số cơ hội mới mở ra đòi hỏi bản mệnh phải quyết định trong thời gian ngắn, đừng bỏ lỡ.

Tuổi Tị

Tị là một trong 3 con giáp gặp nhiều may mắn trong 2 ngày cuối tuần này (24 - 25/9) cả về tình lẫn tiền. Về tình cảm, cục diện Hỏa sinh Thổ khiến các cặp đôi đang yêu càng thêm nồng nàn. Ngày hôm nay hãy tận hưởng thế giới của riêng hai bạn. Các cặp vợ chồng mới cưới có thể nhận được tin vui có thêm thành viên mới. Đây là niềm mong ước của Tị cũng như người thân trong nhà.

Về tài lộc, tử vi dự báo 2 ngày cuối tuần này (24 - 25/9) người tuổi Tị hứa hẹn có một túi tiền rủng rỉnh nhờ các khoản tiền lương, tiền thưởng. Nếu muốn làm giàu hơn nữa, bản mệnh không thể chỉ hài lòng với hiện tại. Tị có thể tìm hiểu các lĩnh vực mới để tiền bạc sinh sôi nảy nở một cách hiệu quả nhất.

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu siêng năng, chăm chỉ, không những thế rất tài giỏi, thông minh và biết cách nắm bắt cơ hội tốt để đổi đời. Con giáp này luôn biết tận dụng mọi cơ hội để nâng cuộc sống lên tầm cao mới, kiếm được nhiều tiền.

Tử vi nói rằng 2 ngày cuối tuần này (24 - 25/9), Thần Phật phù hộ đường tài lộc của tuổi Dậu sẽ hanh thông. Những khó khăn sẽ lùi dần về phía sau. Nhờ quý nhân trợ giúp, tuổi Dậu làm đâu thắng đó, bội thu tài lộc.

Tử vi dự báo 2 ngày cuối tuần này (24 - 25/9), con giáp tuổi Dậu tiền tài bùng nổ, sự nghiệp hoàng kim bất ngờ (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm