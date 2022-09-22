Kể từ ngày mai ngày 23/9/2022, 3 con giáp được dịp ‘lột xác’, thay thời đổi vận, mở cửa ra là tiền vào túi, trúng số độc đắc bất thình lình, đón lộc nhận tài, vận may chiếu sáng

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 23:53

Tử vi dự báo từ ngày mai ngày 23/9/2022, 3 con giáp dưới đây được dịp ‘lột xác’, làm gì cũng may mắn, thuận lợi.

Tuổi Sửu

Tử vi nói rằng kể từ ngày mai ngày 23/9/2022, tuổi Sửu sẽ được cát tinh chiếu mệnh và thoát khỏi hung tinh. Vận mệnh của con giáp này được cải thiện nhanh chóng, đặc biệt là về đường công danh, sự nghiệp. Con giáp này luôn nỗ lực hết mình, bất chấp khó khăn để đạt đến thành công như mong đợi.

Dự báo, kể từ ngày mai ngày 23/9/2022 chính là lúc tuổi Sửu khổ tận cam lai, được hưởng những thành quả xứng đáng sau bao nỗ lực vượt khó. Những sự cố gắng của tuổi trẻ sẽ giúp Sửu khẳng định vị thế của mình, đặc biệt là trên con đường công danh sự nghiệp.

Kể từ ngày mai ngày 23/9/2022, 3 con giáp được dịp ‘lột xác’, thay thời đổi vận, mở cửa ra là tiền vào túi, trúng số độc đắc bất thình lình, đón lộc nhận tài, vận may chiếu sáng - Ảnh 1
Kể từ ngày mai ngày 23/9/2022, tuổi Sửu được dịp ‘lột xác’, thay thời đổi vận, mở cửa ra là tiền vào túi. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có thể hoàn toàn yên tâm tận hưởng thành quả do công sức lao động của mình mang lại từ ngày mai ngày 23/9/2022. Dưới sự phù trợ của Tam Hợp, dù là người làm trong công việc gì đi chăng nữa, chỉ cần bạn chăm chỉ, cố gắng thì ắt nhận được kết quả xứng đáng.

Kể từ ngày mai ngày 23/9/2022, 3 con giáp được dịp ‘lột xác’, thay thời đổi vận, mở cửa ra là tiền vào túi, trúng số độc đắc bất thình lình, đón lộc nhận tài, vận may chiếu sáng - Ảnh 2

Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng lại càng thêm phần khẳng định những gì mà bản mệnh đạt được trong khoảng thời gian này là hoàn toàn xứng đáng. Bạn không chỉ nhận được sự yêu mến, tôn trọng của mọi người mà còn tăng tiến về mặt công danh, quyền thế. Tuy nhiên, nên nhớ một điều rằng dù đạt được thành công lớn đến đâu đi chăng nữa, bản mệnh cũng cần nhớ giữ thái độ khiêm tốn, chớ huênh hoang, hống hách, gây chướng mắt người khác.

Tuổi Thân

Kể từ ngày mai ngày 23/9/2022 người tuổi Thân có Thiên Tài chiếu mệnh nên những công việc tay trái sẽ có lợi. Con giáp này có thể tận dụng ngày hôm nay để triển khai những công việc phụ, đem lại nhiều tài lộc và may mắn cho bản thân.

Về tình cảm, Thân có đào hoa nở rộ nên có thể gặp được người gây nhiều thiện cảm cho mình. Với người đã có gia đình thì nhận được sự tin tưởng của đối phương, mối quan hệ vợ chồng bền chặt. Các mối quan hệ xã giao của người tuổi Thân khá hài hòa. Trong ngày mùng 4 Tết nhờ tài ăn nói khéo léo nên Thân bắt tay vào việc gì cũng được giúp đỡ.

Về tài lộc, Thân có thể nhận được khoản tài lộc bất ngờ. Người lớn tuổi nhận được tiền lì xì từ con cháu. Người trẻ tuổi được lộc từ cha mẹ và những người thân quen.

Kể từ ngày mai ngày 23/9/2022, 3 con giáp được dịp ‘lột xác’, thay thời đổi vận, mở cửa ra là tiền vào túi, trúng số độc đắc bất thình lình, đón lộc nhận tài, vận may chiếu sáng - Ảnh 3
Tử vi dự báo từ ngày mai ngày 23/9/2022, tuổi Thân đón lộc nhận tài, vận may chiếu sáng. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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