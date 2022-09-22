Bước sang tháng 10 năm 2022, 3 con giáp tiền tài vây quanh, giàu hơn trúng số độc đắc, tiền thu về nhiều như nước, đi đường đụng trúng quý nhân

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 22:27

Tử vi cho biết, bước sang tháng 10 năm 2022, 3 con giáp dưới đây gặp nhiều may mắn và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp nói rằng trong bước sang tháng 10 năm 2022, người tuổi Tuất sẽ có khoảng thời gian quan trọng nhất trong sự nghiệp. Con giáp này sẽ gặp những thử thách lớn trong cuộc đời. Nếu vượt qua được, bản mệnh có thể đạt tới đỉnh cao trong sự nghiệp, cầu gì được nấy, đắc tài đắc lộc.

Tuổi Tuất vốn thông minh, có khả năng nhìn xa trông rộng nên bước sang tháng 10 năm 2022, là thời điểm thắng lợi của con giáp này khi họ đã chuẩn bị kỹ càng và tích lũy đủ kinh nghiệm. Bản mệnh có tính điềm đạm nhưng khi đã tập trung vào công việc thì ai cũng phải kiêng nể bản lĩnh cũng như sự ngoan cường của tuổi Tuất. Con giáp này dám nghĩ dám làm, dám vượt lên suốt phận nên càng về hậu vận càng viên mãn, đủ đầy.

Bước sang tháng 10 năm 2022, 3 con giáp tiền tài vây quanh, giàu hơn trúng số độc đắc, tiền thu về nhiều như nước, đi đường đụng trúng quý nhân - Ảnh 1
Bước sang tháng 10 năm 2022, Tuổi Tuất tiền thu về nhiều như nước, đi đường đụng trúng quý nhân (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ thường giàu tình cảm, thông minh và có năng lực. Người tuổi Ngọ nhạy bén và đặc biệt có sự nhạy cảm với tiền bạc. Họ không thích dựa dẫm vào người khác mà luôn muốn cố gắng đi lên bằng chính khả năng của mình, dùng sức lực của mình để kiếm tiền.

Vì vậy mà họ làm việc chăm chỉ để đạt được sự giàu có như mong muốn. Chỉ cần nỗ lực không ngừng thì sự nghiệp của Ngọ sẽ sớm có bước tiến lớn.

Tử vi dự báo bước sang tháng 10 năm 2022, vận trình của người tuổi Ngọ ngày càng vượng phát. Bản mệnh được phúc khí chiếu mạng nên việc thu hút tiền của trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, sự nghiệp cũng thêm phần hanh thông. Những người tuổi Ngọ dễ có được cơ hội gặt hái thành công.

Bước sang tháng 10 năm 2022, 3 con giáp tiền tài vây quanh, giàu hơn trúng số độc đắc, tiền thu về nhiều như nước, đi đường đụng trúng quý nhân - Ảnh 2

Tuổi Hợi

Vốn là người nhiều phúc khí và lại là con giáp có lộc trời ban trong tuần mới này nên vận thế của tuổi Hợi có sự bùng nổ mạnh mẽ. Do được thần Tài ưu ái và “điểm mặt chỉ tên” nên người tuổi Hợi sẽ có vô số cơ hội phát tài. Chỉ cần nắm bắt được thời cơ thì ngày nào cũng là ngày thu được tiền của con giáp này.

Tử vi dự báo bước sang tháng 10 năm 2022, Hợi được Thần Tài soi chiếu nên nhiều người tuổi Hợi sẽ đạt được “đỉnh cao” trong sự nghiệp. Con giáp này sẽ có thể đạt được vị trí cao nhất trong công việc với quyền lực to lớn và nguồn thu nhập khủng khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Bước sang tháng 10 năm 2022, 3 con giáp tiền tài vây quanh, giàu hơn trúng số độc đắc, tiền thu về nhiều như nước, đi đường đụng trúng quý nhân - Ảnh 3
Bước sang tháng 10 năm 2022, tuổi Hợi là con giáp tiền tài vây quanh, giàu hơn trúng số độc đắc. Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi dự báo ngày mai (23/9), 3 con giáp này được Thần Tài ưu ái, công việc gặp được nhiều cơ hội tốt nên có thể nói con giáp này ‘đã giàu lại thêm giàu’.

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