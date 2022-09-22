Người thuộc con giáp rồng không thích người khác can thiệp vào quyết định của mình, họ có thể trở thành bạn tốt với người lạ trong một khoảng thời gian rất ngắn,

Tử vi dự báo 4 ngày cuối cùng tháng 8 âm lịch (27, 28, 29, 30/8), để nhận được sự phù hộ của Sao tốt. Chúc may mắn, nếu bạn nắm bắt cơ hội, sẽ có rất nhiều công việc làm ăn đến cửa nhà bạn. Ngoài ra, họ còn gặp nhiều may mắn bởi con giáp rồng, khi được một ngôi sao may mắn đóng ở nơi tài lộc trong công việc, họ sẽ có những khoản thu nhập dư dả bất ngờ trong tương lai, chắc chắn sẽ tăng thêm tài lộc cho gia đình. Thái độ sống hết sức nhiệt tình, giàu sang phú quý, sự nghiệp thành công không khó.

Những người tuổi Ngọ vốn có tính tình phóng khoáng, thoải mái, thích sáng tạo và độc lập, không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai. Đa số những người tuổi Ngọ đều gặt hái được nhiều thành công khi còn trẻ bởi vì họ luôn nhiệt huyết và biết theo đuổi đam mê.

Ưu điểm của người tuổi Ngọ có tính tình lạc quan, yêu đời và luôn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt tích cực, nhờ vậy mà khó khăn cách mấy cũng có thể vượt qua dễ dàng.

Tử vi học có nói, 4 ngày cuối cùng tháng 8 âm lịch (27, 28, 29, 30/8), cuộc sống tuổi Ngọ sẽ bước sang một trang mới với nhiều điều tốt đẹp hơn. Đặc biệt vào những tháng cuối năm, tuổi Ngọ sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Những tháng cuối năm, từ sự nghiệp, tình duyên đến tài vận đều thăng hoa rực rỡ. Hơn nữa, thời điểm này tuổi Ngọ sẽ gặp được cơ hội tốt để đổi vận, chỉ cần biết nắm bắt thì cuộc sống vào những năm về sau không còn phải lo lắng, sầu muộn.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất được dự báo 4 ngày cuối cùng tháng 8 âm lịch (27, 28, 29, 30/8)tới cát lộc đầy nhà, vận trình thăng tiến. Con giáp may mắn có thể tự làm công việc của mình thoải mái và tự tin. Con giáp có cơ hội ghi điểm mạnh trong mắt lãnh đạo nhờ thái độ làm việc tích cực, chăm chỉ, được cộng sự cấp trên ưu ái và đánh giá cao. Sự nghiệp thăng tiến kéo theo tài lộc hanh thông, con giáp thu nhập ổn định và ngày một tăng cao, chi tiêu dư dả không cần lo nghĩ.

Trong chuyện tình cảm, con giáp được khuyên hãy bao dung và thấu hiểu hơn, như vậy sẽ tránh được rất nhiều tranh cãi. Bạn và người ấy có thể đón nhận tin vui bất ngờ nếu có thể cùng nhau vượt qua sóng gió.

Tử vi dự báo 4 ngày cuối cùng tháng 8 âm lịch (27, 28, 29, 30/8), Thần Tài đổ lộc, người tuổi Tuất là con giáp trúng độc đắc bất ngờ. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.