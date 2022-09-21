Trời sinh tuổi Tý là những người thông minh, tài giỏi, bất kể là nam hay nữ, chỉ cần thuộc tuổi Tý thì việc gì cũng thăng hoa tốt đẹp. Đa số những người tuổi Tý đều tạo dựng được sự thành công khi còn trẻ, họ luôn khiến người khác ngưỡng mộ bởi sự sáng tạo và cá tính độc lập của mình. Người tuổi Tý không những biết kiếm tiền mà họ còn có khả năng giữ vững tài chính ổn định, ai khổ thì khổ, nhưng tuổi Tý không bao giờ rơi vào hoàn cảnh bế tắc về vật chất.

Người tuổi Tý vốn giàu có thì sẽ càng giàu có hơn, những tháng cuối năm gặp được nhân duyên tốt, cuộc sống tinh thần thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào.

Tử vi dự báo 7 ngày tới (22/9 – 28/9), tuổi Tý là con giáp được thần tài chiếu cố nồng hậu, đặc biệt vào những tháng cuối năm, tuổi Tý sẽ gặp được nhiều hỷ sự, giúp sự nghiệp, tình duyên, tài vận phát triển vượt bậc.

Tử vi dự 7 ngày tới (22/9 – 28/9), tuổi Tý của cải ngập tràn tiêu xài thả phanh mãi không hết. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tuất

Người sinh năm con chó bắt đầu giàu có nhờ sự nghiệp thăng tiến, dù làm việc gì cũng diễn ra vô cùng suôn sẻ, ít khi quan tâm đến người khác, dù là tích cực hay một phần của cải đều rất vượng, là người chu đáo và sẽ cố gắng làm mọi việc.

Tử vi dự báo 7 ngày tới (22/9 – 28/9), dù hoàn cảnh tuổi Tuất sống không tồi, nhưng họ có lòng dũng cảm phi thường, vì tính tình tốt nên họ chưa bao giờ từ bỏ khi chưa được tiền mà luôn cố gắng không ngừng nghỉ. Họ sinh ra tử tế, gặp nhiều may mắn, khí chất mạnh mẽ, cộng với sự chân thành nên tiền không ngừng kiếm được.

Tử vi dự đoán 7 ngày tới (22/9 – 28/9), tuổi Tuất có cơ may trúng số độc đắc phát tài, tiền bạc không ngừng đổ ào ào vào ví. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong 7 ngày tới (22/9 – 28/9) tới cát lộc đầy nhà, vận trình thông thuận. Con giáp đưa ra nhiều lựa chọn đúng đắn, những ý kiến của bạn được cấp trên và đồng nghiệp ủng hộ nhiệt tình. Hãy tận dụng thời gian này để tập trung cho công việc, tìm kiếm cơ hội làm giàu.

Về mặt tình cảm, bạn cầu gì được nấy, nhưng cũng đừng bốc đồng và mù quáng, cần tránh gây ra tranh chấp. Tuổi Thìn nên dành thời gian để giao tiếp nhiều hơn và nên cẩn thận tránh đắm chìm trong các mối quan hệ cá nhân mập mờ.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.