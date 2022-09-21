Tử vi dự đoán 7 ngày tới (22/9 – 28/9), 3 con giáp dưới đây trúng số độc đắc phát tài, rủng rỉnh tiền bạc, công danh sự nghiệp cũng lên như diều gặp gió.
- Bước sang tháng 9 âm lịch năm 2022, 3 con giáp tài vận lên cao ngút trời, Trời Phật ưu ái, trúng số độc đắc dễ như chơi, tài khoản liên tục nảy số tưng bừng, tha hồ hốt rổ vàng núi bạc
- 3 con giáp có Quý nhân tương trợ, sự nghiệp thăng hoa rực rỡ, cơ may trúng số độc đắc bất ngờ, phất lên giàu khủng, thịnh vượng phát tài trong vòng 15 ngày tới (21/9 - 5/10)
Tuổi Tý
Trời sinh tuổi Tý là những người thông minh, tài giỏi, bất kể là nam hay nữ, chỉ cần thuộc tuổi Tý thì việc gì cũng thăng hoa tốt đẹp. Đa số những người tuổi Tý đều tạo dựng được sự thành công khi còn trẻ, họ luôn khiến người khác ngưỡng mộ bởi sự sáng tạo và cá tính độc lập của mình. Người tuổi Tý không những biết kiếm tiền mà họ còn có khả năng giữ vững tài chính ổn định, ai khổ thì khổ, nhưng tuổi Tý không bao giờ rơi vào hoàn cảnh bế tắc về vật chất.
Tử vi dự báo 7 ngày tới (22/9 – 28/9), tuổi Tý là con giáp được thần tài chiếu cố nồng hậu, đặc biệt vào những tháng cuối năm, tuổi Tý sẽ gặp được nhiều hỷ sự, giúp sự nghiệp, tình duyên, tài vận phát triển vượt bậc.
Người tuổi Tý vốn giàu có thì sẽ càng giàu có hơn, những tháng cuối năm gặp được nhân duyên tốt, cuộc sống tinh thần thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào.
Tuổi Tuất
Người sinh năm con chó bắt đầu giàu có nhờ sự nghiệp thăng tiến, dù làm việc gì cũng diễn ra vô cùng suôn sẻ, ít khi quan tâm đến người khác, dù là tích cực hay một phần của cải đều rất vượng, là người chu đáo và sẽ cố gắng làm mọi việc.
Tử vi dự báo 7 ngày tới (22/9 – 28/9), dù hoàn cảnh tuổi Tuất sống không tồi, nhưng họ có lòng dũng cảm phi thường, vì tính tình tốt nên họ chưa bao giờ từ bỏ khi chưa được tiền mà luôn cố gắng không ngừng nghỉ. Họ sinh ra tử tế, gặp nhiều may mắn, khí chất mạnh mẽ, cộng với sự chân thành nên tiền không ngừng kiếm được.
Tuổi Mão
Người tuổi Mão trong 7 ngày tới (22/9 – 28/9) tới cát lộc đầy nhà, vận trình thông thuận. Con giáp đưa ra nhiều lựa chọn đúng đắn, những ý kiến của bạn được cấp trên và đồng nghiệp ủng hộ nhiệt tình. Hãy tận dụng thời gian này để tập trung cho công việc, tìm kiếm cơ hội làm giàu.
Về mặt tình cảm, bạn cầu gì được nấy, nhưng cũng đừng bốc đồng và mù quáng, cần tránh gây ra tranh chấp. Tuổi Thìn nên dành thời gian để giao tiếp nhiều hơn và nên cẩn thận tránh đắm chìm trong các mối quan hệ cá nhân mập mờ.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.