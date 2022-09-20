Bước sang tháng 9 âm lịch năm 2022, 3 con giáp tài vận lên cao ngút trời, Trời Phật ưu ái, trúng số độc đắc dễ như chơi, tài khoản liên tục nảy số tưng bừng, tha hồ hốt rổ vàng núi bạc

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 23:57

Tử vi dự báo bước sang tháng 9 âm lịch năm 2022, 3 con giáp dưới đây làm đâu trúng đó, cuộc sống trở nên thuận lợi giàu có hơn người.

Tuổi Dần

Tử vi cho biết bước sang tháng 9 âm lịch năm 2022, vận trình công việc của người tuổi Dần đều diễn ra hanh thông. Thần may mắn giúp con giáp dễ dàng hoàn thành được các nguyện vọng còn dang dở từ trước tới nay. Bản mệnh còn có cơ hội được lấn sân thử sức ở những lĩnh vực hoàn toàn mới để tích lũy kinh nghiệm. Bên cạnh đó, con đường tài lộc của những chú Hổ cũng bước sang một nấc thang mới.

Những người tuổi Dần không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc mà tuổi Mùi còn may mắn trên đường tinh duyên. Chỉ cần bước sang tháng 9 âm lịch năm 2022, tuổi Dần nếu con độc thân sẽ có rất nhiều người theo đuổi và có cơ hội tìm thấy một nửa tâm đầu ý hợp cho con giáp độc thân là rất lớn. Với những người tuổi Dần đã có đôi có cặp thì cuộc sống càng thêm viên mãn gắn bó. Nhìn chung, thời vận sắp tới của Dần không có gì đáng ngại. 

Bước sang tháng 9 âm lịch năm 2022, 3 con giáp tài vận lên cao ngút trời, Trời Phật ưu ái, trúng số độc đắc dễ như chơi, tài khoản liên tục nảy số tưng bừng, tha hồ hốt rổ vàng núi bạc - Ảnh 1
Tử vi dự báo bước sang tháng 9 âm lịch năm 2022, người tuổi Dần được Trời Phật ưu ái, tài khoản liên tục nảy số tưng bừng, tha hồ hốt rổ vàng núi bạc. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Mão

Bước sang tháng 9 âm lịch năm 2022 người tuổi Mão có nhiều điềm lành, may mắn. Có thêm sự hỗ trợ của cát tinh nên đạt được thành tựu và sự thăng tiến rõ rệt. Dù không kiếm được nhiều tiền như những con giáp khác, song họ lại có khoảng thời gian bình hòa, ổn định, hầu như không có trở ngại hay khó khăn gì.

Về mặt tình cảm, năm nay tuổi Mão có nhiều đào hoa tinh chiếu mệnh nên tình duyên khá vượng. Những người độc thân dễ tìm được 1 nửa ưng ý và tiến đến mối quan hệ lâu dài, nhiều hứa hẹn khi bước sang tháng 9 âm lịch năm 2022.

Về mặt sức khỏe, tuổi Mão cũng không cần phải lo lắng gì khi họ luôn duy trì được tình trạng tốt, không mắc bệnh nghiêm trọng, có thời gian tập trung cho công việc và hưởng thụ cuộc sống.

Bước sang tháng 9 âm lịch năm 2022, 3 con giáp tài vận lên cao ngút trời, Trời Phật ưu ái, trúng số độc đắc dễ như chơi, tài khoản liên tục nảy số tưng bừng, tha hồ hốt rổ vàng núi bạc - Ảnh 2
Tử vi dự báo bước sang tháng 9 âm lịch năm 2022, người tuổi Mão tài vận lên cao ngút trời, trúng số độc đắc dễ như chơi. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất là những người thông minh, lanh lợi, họ không bao giờ từ bỏ bất cứ cơ hội nào để giúp cuộc sống mình sung túc đầy đủ. Tuổi Tuất vốn mang bản tính thẳng thắn, chính trực, làm gì cũng rõ ràng và luôn có trách nhiệm với bản thân, công việc.

Thời gian qua, tuổi Tuất cũng như những con giáp khác, cũng gặp phải khó khăn, thử thách, nhưng tuổi Tuất lại có sự tự tin và bản lĩnh riêng, dù không thể vượt qua nhưng họ cũng rút ra được nhiều bài học quý báu, giúp họ thành công trên con đường phía trước.

Bước sang tháng 9 âm lịch năm 2022, 3 con giáp tài vận lên cao ngút trời, Trời Phật ưu ái, trúng số độc đắc dễ như chơi, tài khoản liên tục nảy số tưng bừng, tha hồ hốt rổ vàng núi bạc - Ảnh 3

Tử vi học có nói, bước sang tháng 9 âm lịch năm 2022 sắp tới những người tuổi Tuất sẽ có cuộc sống thăng hoa rực rỡ. Không chỉ dư dả của cải vật chất mà đời sống tinh thần cũng được cải thiện hơn rất nhiều.

Trời sinh tuổi Tuất có số mệnh phú quý, bước sang tháng 9 âm lịch năm 2022 sẽ gặp được nhiều quý nhân giúp họ làm giàu, tìm được cơ hội gầy dựng sự nghiệp vững chắc, ổn định. Đây là giai đoạn hoàng kim có một không hai, tuổi Tuất phải cố gắng nắm bắt và giữ vững tinh thần để được hậu vận thập toàn thập mỹ.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Trúng số độc đắc vào chiều mai (21/9), 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, tiền vàng luân phiên nhau ùa vào nhà, làm đâu thắng đó, thuận lợi giàu có hơn người

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