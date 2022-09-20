Tử vi dự báo nửa cuối tháng 9 năm 2022, 3 con giáp dưới đây tài lộc thăng hoa, chuyện vui ập đến, sự nghiệp thăng tiến dần, giàu sang đố ai sánh bằng.
- Tử vi 7 ngày tới (25/8 – 1/9 âm lịch), 3 con giáp may mắn bật nhất, Thần Tài yêu thương hết mực, hưởng trọn lộc tài, tiền rủng rỉnh chứa đầy túi, sự nghiệp thăng hoa, làm giàu không khó
- Tử vi dự báo cuối tháng 8 và đầu tháng 9 âm lịch năm 2022, 3 con giáp “rũ bùn đứng dậy”, tay trái thu bạc, tay phải ôm vàng, tiền tài vượng phát, giàu có ngời ngời, hanh thông viên mãn
Tuổi Dậu
Người tuổi Dậu là người chín chắn và ổn định, nhanh nhạy, quan sát tỉ mỉ, có khả năng tích cực phấn đấu, tìm kiếm cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, có tương lai tươi sáng trong cuộc sống.
Tử vi dự đoán nửa cuối tháng 9 năm 2022, thời cơ thuận lợi sẽ đến, tài lộc tăng cao. Người tuổi Dậu tạm biệt tình trạng trì trệ trước đây, vận vui xung quanh tăng lên, Thần Tài chiếu cố, dù làm gì họ cũng có thể kiếm bộn tiền, thậm chí kiếm tiền từng ngày. Họ vốn đã có một trạng thái tinh thần tốt, luôn lạc quan và tích cực, giờ họ phải biết nắm chắc thời cơ, tận dụng hoàn cảnh để thể hiện tài năng và hoài bão của mình, mở ra khả năng thăng tiến, khả năng có lương tăng lên, và cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Tuổi Mão
Đứng đầu trong danh sách những con giáp kiếm tiền giỏi nhất năm 2022 chính là tuổi Mão. Trong cuộc sống hằng ngày, nhiều người cho rằng tuổi Mão rất bình thường, không có thế mạnh gì. Song, thực tế nhờ có tầm nhìn xa, khôn ngoan và nhạy bén, người tuổi Mão lại có khả năng kiếm tiền rất tốt.
Tử vi dự báo nửa cuối tháng 9 năm 2022, tuổi Mão chắc chắn sẽ đạt được quả ngọt trong công việc, thăng quan tiến chức, lương thưởng tăng gấp bội phần. Về phần người tuổi Mão đang kinh doanh, họ cũng sẽ thu về lợi lớn sau khoảng thời gian khó khăn. Nhìn chung, dù làm trong lĩnh vực nào, người tuổi Mão đều sẽ nâng cao được mức sống và giàu lên nhanh chóng.
Tuổi Hợi
Người tuổi Hợi thông minh, khéo ăn khéo nói, dễ được lòng mọi người nên rất thuận lợi khi giải quyết mọi sự vụ, sự việc.
Tử vi dự báo nửa cuối tháng 9 năm 2022, vận thế của người tuổi Hợi tiến triển vô cùng khả quan. Con giáp này sẽ nhận được những dự án công việc lớn mang lại nguồn thu nhập khủng, không còn phải lo lắng về cơm áo gạo tiền như thời gian trước nữa.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.