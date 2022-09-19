Tử vi 7 ngày tới (25/8 – 1/9 âm lịch), 3 con giáp may mắn bật nhất, Thần Tài yêu thương hết mực, hưởng trọn lộc tài, tiền rủng rỉnh chứa đầy túi, sự nghiệp thăng hoa, làm giàu không khó

Tử vi 12 con giáp cho biết, đa phần những người Hợi đều có tính cách thành thực, trung hậu, trọng nghĩa khí. Trong công việc, người tuổi Hợi luôn cố gắng hết sức mình, có trách nhiệm trong nhiệm vụ của bản thân nên tìm mọi cách để hoàn thành chúng một cách tốt nhất. Họ âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự bình tĩnh mà quả quyết, không muốn phiền hà cho người xung quanh.

Đồng thời, họ cũng dễ đạt được lòng tín nhiệm và tán thưởng của cấp trên cũng như đồng nghiệp trong công việc. Dù gặp phải khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ nóng giận, làm ầm lên hay ỷ lại dựa dẫm vào người khác. Chính điều này giúp bản mệnh dành nhiều thiện cảm hơn từ mọi người.

Tuổi Hợi thường được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng nhờ tính cách tự do, thoải mái và phóng khoáng của mình. Họ cũng giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Do đó, bản mệnh dễ vượng quý nhân, hay nhận được sự giúp đỡ từ người khác, đặc biệt là trong lúc khó khăn, vất vả.

Tử vi 7 ngày tới (25/8 – 1/9 âm lịch) cho biết, người tuổi Dậu sẽ vượt qua và đột phá gian truân trên con đường thành công dễ dàng hơn so với những ai không có quý nhân trợ giúp. Với bản tính như vậy, đa số người tuổi Hợi dù có sinh ra trong gia đình nghèo khó, có khởi đầu thấp hơn so với người khác, nhưng vẫn có đủ bản lĩnh để làm nên sự nghiệp cá nhân đầy thành tựu.

Tuổi Mão

Tử vi dự báo 7 ngày tới (25/8 – 1/9 âm lịch), vận trình tài lộc của tuổi Mão đã phát triển hanh thông. Bản mệnh cầu tài được tài, chẳng phải lo lắng gì đến chuyện thiếu tiền tiêu.

Thậm chí, số tiền có được còn nhiều hơn mấy lần so với số tiền ban đầu có được nên khiến họ vô cùng bất ngờ. Thời điểm này, bản mệnh còn có nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ xã hội, gặp gỡ nhiều đối tác triển vọng.

Tuy nhiên dù tài lộc rủng rỉnh, bản mệnh vẫn nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, chớ dành tiền cho những mục đích không cần thiết.

Tử vi 7 ngày tới (25/8 – 1/9 âm lịch), tuổi Mão tiền rủng rỉnh chứa đầy túi, sự nghiệp thăng hoa, làm giàu không khó (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Dậu

Tử vi 7 ngày tới (25/8 – 1/9 âm lịch), người tuổi Dậu sẽ có sao chiếu mệnh chủ về đào hoa, nhân duyên khá vượng, vận may về tình cảm rất đáng mong đợi.

Theo đó, thời gian 7 ngày tới (25/8 – 1/9 âm lịch), bạn sẽ có cơ hội tham gia nhiều bữa tiệc xã giao, đó đều là những dịp để bạn tích cực tìm kiếm đối tác phù hợp với công việc của mình. Và biết đâu đấy, bạn cũng có thể bất ngờ kết đôi với một người thú vị.

Nếu con giáp này có thể tích cực tham gia vào các cuộc tụ họp và hoạt động xã giao trong các tháng tới, sức quyến rũ và sự tự tin cá nhân của người tuổi Dậu có thể được cải thiện đáng kể. Người độc thân có thể chủ động theo đuổi người mình thích khi có cơ hội gặp được, khả năng cao sẽ sớm thoát khỏi cảnh độc thân.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên quan tâm chăm sóc sức khỏe cẩn thận, đừng chỉ vùi đầu vào làm việc bất kể thời gian. Bệnh nhẹ hay trở nặng là tuỳ vào mỗi người nên hãy dành nhiều thời gian và tiền bạc để chăm sóc cho cơ thể của mình. Ngoài sức khoẻ ra, mọi chuyện khác với bạn đều khá nhẹ nhàng và suôn sẻ nhất định.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.