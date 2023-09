Vận thế năm 2022 của người tuổi Thân không tốt, mọi việc không suôn sẻ, thậm chí còn bị tiểu nhân hãm hại. Nhưng chiều ngày mai ngày 20/9, vận thế của người tuổi Thân dần dần phục hồi. Do có quý nhân phù trợ nên mọi việc trở nên suôn sẻ, thuận lợi, làm bất cứ việc gì con giáp này đều đạt được thành công rực rỡ.

Tử vi dự báo chiều ngày mai ngày 20/9, người tuổi Thân sẽ có được vô số cơ hôi tốt, đây đều là những cơ hội chuyển vận cực kỳ may mắn. Chỉ cần biết năm bắt cơ hội, con giáp này sẽ nhanh chóng trở nên phú quý, giàu sáng không ai sánh kịp.

Đa số những người tuổi dậu rất độc lập, có độc lập, có định hướng và lập trường riêng cho bản thân. Nhờ đức tính kiên nhẫn, chịu khó nên phải chịu nhiều thiệt thòi nhưng vẫn nỗ lực vươn lên, tự rèn luyện cho mình sự mạnh mẽ, ngoan cường, nhờ vậy mà người tuổi dậu luôn thành công dù sớm hay muộn.

Chiều ngày mai ngày 20/9 là cơ hội thuận lợi cho người tuổi dậu gặt hái tài lộc vì họ sẽ được quý nhân giúp đỡ cho việc làm ăn được thuận buồm xuôi gió, phát đạt hơn nhiều phần. Tử vi cho biết, nếu thử vận may ở một số trò may rủi, người tuổi Dậu có cơ may trúng số độc đắc, tha hồ mang bao chứa tiền.

Chiều ngày mai ngày 20/9, người tuổi Dậu vận đỏ quấn thân, giàu sang phất lên trông thấy (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trời sinh đã tương sinh với ngũ hành mộc. Điều này dự báo chiều ngày mai ngày 20/9, tuổi Dần sẽ có vận khí tốt. Ngũ hành thủy tụ lại tạo thành thủy cục, mộc vượng nên vận may lớn đến, tài lộc hanh thông, sau này còn vượng phu ích tử.

Tử vi dự báo chiều ngày mai ngày 20/9 trở đi, người tuổi Dần chẳng những có cơ hội đổi một công việc tốt hơn mà còn thay đổi được luôn tình trạng không kiếm ra tiền, khiến nửa đời sau của họ nhẹ nhàng, thoải mái hơn.

Tử vi dự báo chiều ngày mai ngày 20/9, người tuổi Dần trúng số độc đắc, mang bao chứa tiền. (Ảnh minh họa: Internet)

Nhìn chung, tuổi Dần nên nắm bắt quãng thời gian này để thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Miễn là biết đúc kết kinh nghiệm dù thất bại, hiểu rõ đạo lý từ bỏ thì đơn giản, kiên trì mới khó và tiếp tục chăm chỉ, cuộc sống tương lai của tuổi Dần sẽ vô cùng thuận lợi.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.