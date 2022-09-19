Những người cầm tinh con giáp này đa số luôn tràn đầy năng lượng sống, nhiệt huyết và lạc quan dù ở bất cứ thời điểm nào. Họ sống vui vẻ, nhiệt tình, cháy hết mình với đam mê và rất chăm chỉ. Do đó, họ thường có chỉ số IQ, EQ đều cao, năng lực vượt trội vượt trên mọi người.

Theo tử vi thì sau tháng 8 âm lịch năm 2022 , ngoài việc tập trung vào công việc chính thì người tuổi dần có thể thử đầu tư, kinh doanh sinh lời để thu về nhiều lợi nhuận vì đây là khoảng thời gian tốt nhất của con giáp này.

Chính vì những đức tính trời phú đó mà người tuổi dần không ngừng cố gắng. Một khi đã có mục tiêu là họ quyết tâm làm cho bằng được.

Tử vi dự báo sau tháng 8 âm lịch năm 2022, tuổi Mùi là con giáp bùng nổ tài lộc, trúng số độc đắc dễ như chơi. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Sửu

Thời gian trước đây, vận thế của người tuổi Sửu không thuận lợi nhưng điều may mắn là con giáp này không phải chịu quá nhiều tổn thất về tài chính.

Sau tháng 8 âm lịch năm 2022, do được rất nhiều quý nhân giúp đỡ, khiến cho tài khí của người tuổi Sửu ngày càng hưng vượng. Người tuổi Sửu chỉ cần tập trung vào việc kiếm tiền chắc chắn trong thời gian ngắn sẽ có được số tiền tích lũy khổng lồ.

Tuổi Sửu được tử vi dự báo là “thời tới cản không kịp” vận số rực rỡ, tiêu tiền như nước nhưng vẫn cực giàu sang sau tháng 8 âm lịch năm 2022. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu rất biết nhìn xa trông rộng. Thoạt nhìn trông họ có vẻ yếu đuối nhưng trên thực tế lại là con giáp mạnh mẽ, kiên định nhất. Tử vi dự báo sau tháng 8 âm lịch năm 2022, vận đỏ của tuổi Dậu sẽ được mở ra. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì cơ hội giàu có sẽ ập đến đối với họ. Mặt khác, trong 4 tháng cuối năm nay, người tuổi Dậu còn có thể có bất ngờ lớn liên quan đến đường tình duyên.

Lời khuyên dành cho tuổi Dậu là hãy bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Không trải qua sóng gió, bạn sẽ không thể trở thành một cái cây lớn sừng sững được đâu.

Tử vi dự báo sau tháng 8 âm lịch năm 2022, tuổi Dậu có bước nhảy vọt trong sự nghiệp, chuyện tiền bạc không cần phải nghĩ (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.