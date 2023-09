Người tuổi Mùi chăm chỉ, tháo vát, đầu óc linh hoạt, làm việc gì cũng phản ứng rất nhanh và luôn dẫn đầu trong mọi việc. Tử vi tuần mới từ ngày 19/9 đến ngày 25/9/2022 do có cát tinh “Hồng Loan”, “Thái Âm” nhập mệnh nên con giáp này gặp nhiều may mắn trong tình cảm và tài vận.

Sao “Hồng Loan” sẽ giúp cho những người tuổi Mùi độc thân dễ dàng tìm được “thứ mình cần tìm”. Còn cát tinh “Thái Âm” sẽ đem lại vận may về tiền bạc. Người tuổi Mùi sẽ có cơ hội trúng số với giải thưởng đặc biệt hoặc luôn giành chiến thắng khi chơi đánh bài với bạn bè.

Tử vi tuần mới từ ngày 19/9 đến ngày 25/9/2022, tuổi Tý bước vào hạn Tam tai, nhưng lại được 2 cát thần trợ mệnh nên trong nguy có cơ, nửa đầu năm tuy gặp khó khăn nhưng nửa cuối năm vươn lên lại đạt được thành quả nhất định, nếu biết nỗ lực cố gắng, chăm chỉ làm ăn, không nhiễm thói hư tật xấu thì thậm chí còn có thể lật ngược tình thế, trở thành 1 trong những con giáp vững vàng về mặt tài chính, chẳng khi nào hết tiền hay rơi vào cảnh túng thiếu.

Bước vào năm 2022, ngũ hành bản mệnh và lưu niên tương sinh sẽ hỗ trợ phần nào cho vận trình của những người tuổi Tý, mà biểu hiện rõ nhất phải kể đến ở đây chính là phương diện sức khỏe. Đa phần người tuổi Tý đều trải qua cả năm không có bệnh tật gì. Nếu không may đau yếu thì cũng gặp thầy gặp thuốc mà nhanh khỏi, bình an vô sự trên các hành trình xa, công việc do đó không bị ảnh hưởng, ngày càng tấn tới.

Về mặt tình duyên, tuổi Tý được cho là cũng dễ được như ý khi những người độc thân sẽ có cơ hội gặp được 1 nửa lý tưởng của mình, nhất là từ tháng 4 trở đi.

Tuổi Dậu

Tuần mới từ ngày 19/9 đến ngày 25/9/2022 sắp tới sẽ là lúc tài vận, may mắn của người tuổi Dậu bùng phát, lý do là bởi một thời khắc quan trọng trong cuộc đời họ sẽ được mở ra.

Đặc biệt, từ ngày 19/9 đến ngày 25/9/2022, người tuổi Dậu có khả năng sẽ gặp được một quý nhân lớn. Nhờ sự giúp đỡ của người này, người tuổi Dậu được kỳ vọng sẽ có sự nghiệp thành công, kiếm được bội tiền, việc thăng quan tiến chức trở nên thuận lợi, thu nhập theo đó mà tăng lên vùn vụt.

Tử vi tuần mới từ ngày 19/9 đến ngày 25/9/2022, người tuổi Dậu có cuộc sống vinh hoa phú quý, cuộc sống sung túc không ngờ. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.