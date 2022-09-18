Tử vi dự đoán 7 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch 2022, 3 con giáp có quý nhân tương trợ, đi đằng Tây hốt vàng, đi đằng Đông hốt bạc, cuộc sống giàu sang phú quý ít ai sánh bằng.

Người tuổi Dần là người phóng khoáng, rất rộng rãi với bạn bè, không tính toán so đo thiệt hơn. Con giáp này khi đã cho ai vay tiền thì sẽ không chủ động đòi mà đợi bạn bè tự động trả lại nên tiền bạc nhiều khi thiếu hụt.

Tử vi dự đoán 7 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch 2022, tài vận của người tuổi Dần có sự chuyển biến khả quan. Những khoản nợ khó đòi trước đây của con giáp này đều được hoàn trả lại hết. Ngoài ra, thần Tài soi chiếu nên người tuổi Dần cũng sẽ nhận được những cơ hội để tăng thêm thu nhập do đó không còn phải đau đầu vì tiền nữa.

Đa số những người tuổi Ngọ đều thông minh và đảm đang. Công việc của bản mệnh khá suôn sẻ. Trong cuộc sống họ luôn giữ thái độ tích cực và không để bị mất tinh thần chiến đấu. Dù trải qua thăng trầm cũng không thể làm Ngọ lùi bước. Con giáp này luôn khao khát có một cuộc sống tốt đẹp.

Tử vi dự đoán 7 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch 2022, tài vận của người tuổi Ngọ tiếp tục tăng cao. Những chuyện vui liên tiếp đến với Ngọ, sự nghiệp ngày càng phát triển. Khó khăn đã ở thì quá khứ, giờ là lúc những điều tốt đẹp sẽ tới.

Nếu như Ngọ nỗ lực vươn lên thì cuộc sống sẽ không bao giờ nghèo khó.

Tử vi dự đoán 7 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch 2022, tuổi Ngọ cuộc sống giàu sang phú quý ít ai sánh bằng.(Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất luôn đặt trách nhiệm của bản thân lên hàng đầu, làm gì cũng ổn thỏa, chu đáo. Dù có sinh ra trong gia đình giàu có hay không, tuổi Tuất vẫn sẽ có cuộc sống viên mãn, ngày càng sung túc.

Tử vi dự đoán 7 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch 2022, sẽ mở ra cơ hội mới cho người tuổi Tuất về công việc khi có sự thay đổi lớn, đánh dấu một trang khác của cuộc đời. Thế nên khi có cơ hội để thay đổi công việc, đúng sở trường thì người tuổi Tuất nên nắm bắt vì đó sẽ là tiền đề để có được cuộc sống sung sướng sau này.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.