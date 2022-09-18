3 con giáp chuẩn “con cưng” Thần Tài, số đỏ hơn son, trúng số độc đắc, quơ tay là vét sạch tiền thiên hạ, làm đâu trúng lớn đến đó, phát lộc phát tài không ai sánh bằng trong tuần mới (19/9 – 25/9)

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 18:19

Tử vi tuần mới (19/9 – 25/9), 3 con giáp chuẩn “con cưng” Thần Tài, trúng số độc đắc, sự nghiệp phất lên, làm đâu trúng lớn đến đó, phát lộc phát tài không ai sánh bằng.

Tuổi Hợi

Trong danh sách những con giáp làm nên đại nghiệp thì sẽ thật thiếu sót nếu không có tuổi Hợi. Trời sinh người tuổi Hợi vốn mang nhiều phước lành và dễ gặp được nhiều may mắn.

Tuy nhiên, trong tuần mới (19/9 – 25/9), tuổi Hợi sẽ được chiếu cố về tiền tài hơn tất cả. Ngoài ra, đây còn là con giáp có nhiều phúc đức nhất. Bởi họ luôn gặp được quý nhân giúp đỡ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Bên cạnh đó, cuộc sống của người cầm tinh con Heo rất dễ mất cân bằng. Vì vậy, con giáp này sẽ khó lòng có được mọi thứ một cách trọn vẹn. Chỉ cần tuổi Hợi biết hài lòng với cuộc sống đang có thì họ sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.

3 con giáp chuẩn “con cưng” Thần Tài, số đỏ hơn son, trúng số độc đắc, quơ tay là vét sạch tiền thiên hạ, làm đâu trúng lớn đến đó, phát lộc phát tài không ai sánh bằng trong tuần mới (19/9 – 25/9) - Ảnh 1
Tử vi 12 con giáp cho biết tuần mới (19/9 – 25/9), tuổi Hợi làm đâu trúng lớn đến đó, phát lộc phát tài không ai sánh bằng. (Ảnh minh họa: Internet)

Nhìn chung, cuộc đời và đường công danh của người tuổi Hợi rất suôn sẻ, thành công. Con giáp này không những đem lại may mắn cho chính mình mà còn giúp gia đình hạnh phúc, viên mãn hơn.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu ổn định, luôn chắc chắn từng bước, từng bước tiến tới thành công. Hơn nữa, con giáp này luôn đòi hỏi mọi việc phải được hoàn thiện một cách hoàn hảo, hoàn mỹ nhất.

Tử vi dự báo tuần mới (19/9 – 25/9) cát tinh tọa vị, vận thế hanh thông, người tuổi Dậu làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, đi đến đâu cũng sẽ có trong tay cơ hội, kiếm tiền, làm giàu vì thế các khoản tích lũy tăng lên gấp đôi gấp ba. 

3 con giáp chuẩn “con cưng” Thần Tài, số đỏ hơn son, trúng số độc đắc, quơ tay là vét sạch tiền thiên hạ, làm đâu trúng lớn đến đó, phát lộc phát tài không ai sánh bằng trong tuần mới (19/9 – 25/9) - Ảnh 2
Tuổi Dậu chuẩn “con cưng” Thần Tài, số đỏ hơn son, trúng số độc đắc, quơ tay là vét sạch tiền thiên hạ trong tuần mới (19/9 – 25/9). (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tý

Tuổi Tý vốn điềm đạm, lý trí, hơi thực dụng nhưng làm việc rất chăm chỉ, tích cực, đâu ra đấy. Họ lúc nào cũng cầu tiến, có thái độ lạc quan, tinh thần chiến đấu cao, tính cách lại hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng.

Tử vi 12 con giáp cho biết tuần mới (19/9 – 25/9), mơ ước của người tuổi Tý có thể sẽ trở thành hiện thực. Gia đạo có điềm lành, tài lộc vượng phát, càng cố gắng càng thu hoạch được nhiều. Vận may của họ sẽ đến từ nhiều hướng, cả trong công việc, tình duyên lẫn cuộc sống.

3 con giáp chuẩn “con cưng” Thần Tài, số đỏ hơn son, trúng số độc đắc, quơ tay là vét sạch tiền thiên hạ, làm đâu trúng lớn đến đó, phát lộc phát tài không ai sánh bằng trong tuần mới (19/9 – 25/9) - Ảnh 3

Đây là con giáp càng già càng hưởng phúc. Thời gian sắp tới, khả năng phát tài của họ là rất lớn. Nếu có thể nắm bắt được cơ hội, họ sẽ xoay chuyển cả số phận. Mọi thứ thuận lợi đến mức đang ngủ mơ cũng phải bật cười vì viên mãn.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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