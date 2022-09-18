Tuổi Dậu rất biết nhìn xa trông rộng. Thoạt nhìn trông họ có vẻ yếu đuối nhưng trên thực tế lại là con giáp mạnh mẽ, kiên định nhất. Tử vi cho biết trong 21 ngày tới sắp tới, vận đỏ của tuổi Dậu sẽ được mở ra. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì cơ hội giàu có sẽ ập đến đối với họ. Mặt khác, người tuổi Dậu còn có thể có bất ngờ lớn liên quan đến đường tình duyên.

Lời khuyên dành cho tuổi Dậu là hãy bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Không trải qua sóng gió, bạn sẽ không thể trở thành một cái cây lớn sừng sững được đâu.

Trong bản mệnh, tuổi Sửu năm nay được ngôi sao may mắn phù trợ, bởi vậy quý nhân cũng xuất hiện, giúp tuổi Sửu gặp nhiều may mắn, có thể đạt được những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, có câu nói, phúc và họa thường đi đôi với nhau, điều này có nghĩa là nửa cuối năm nay, tuổi Sửu có sao xấu chiếu mệnh nhưng cũng không có quá nhiều tai họa, nhớ đề phòng những người xung quanh. Có kẻ tiểu nhân giả ngốc để lừa bạn.

Tử vi dự báo trong 21 ngày tới, tài vận của tuổi Sửu vẫn sẽ rất tốt, đặc biệt là vào tháng 10 năm 2022. Con giáp này chỉ cần biết nắm bắt cơ hội, làm việc chăm chỉ là có thể gặt hái được thành công trong sự nghiệp.

Tuổi Dần

Xem tử vi khoa học, người tuổi Dần chẳng những là con giáp may mắn cuối tuần này mà còn góp tên trong danh sách những con giáp có đường tài lộc vô cùng vượng nữa. Tiền bạc không ngừng đổ về túi, việc làm ăn hay đầu tư đều diễn ra thuận lợi, tin tốt liên tục báo về. Bạn nên tận dụng tối đa cơ hội ở thời điểm này để tranh thủ kiếm tiền.

Nhất là trong 21 ngày tới, vận trình tài chính trong ngày này được cải thiện rõ rệt cho nên con giáp này cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều vì không phải lo lắng hay băn khoăn về tiền bạc nữa. Bản mệnh làm ăn kinh doanh thuận lợi, vận trình tăng tiến không ngừng, lợi nhuận thu về khổng lồ.

Thần Tài chốt sổ bảng vàng, tuổi Dần là con giáp tiền tài vô số, trúng số độc đắc liên tiếp 2 lần trong 21 ngày tới. (Ảnh minh họa: Internet)

Mọi thứ đang đi vào đúng quỹ đạo mà bạn mong muốn, vậy nên hãy tự tin và làm hết sức mình. Chắc chắn bạn sẽ tạo ra nhiều giá trị lớn lao hơn nữa, cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của mình.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm