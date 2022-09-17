Nhiều khó khăn ập đến trong công việc có thể khiến bản mệnh cảm thấy mệt mỏi, thậm chí là muốn bỏ cuộc, nhưng đây chính là lúc sức chịu đựng của bạn được thách thức, nếu bạn tự khích lệ bản thân mình vượt qua thì bạn sẽ gặt hái được thành tích đáng tự hào.

Có cát tinh Tử Vi trợ lực, nếu đang ấp ủ kế hoạch làm ăn, kinh doanh gì thì bạn nên tranh thủ thực hiện ngay trong tuần này. Nếu còn băn khoăn, thắc mắc trong vấn đề gì, hãy mạnh dạn trao đổi, thảo luận với những người giàu kinh nghiệm.

Chuyện làm ăn có những dấu hiệu phát triển tích cực, bất kể bạn đang làm ở lĩnh vực nào đi nữa. Người làm công ăn lương khắc phục được khó khăn thì sẽ được thưởng nóng, người làm tự do hoặc kinh doanh thì tìm được phương hướng phát triển mới, đem tiền bạc về túi nhanh chóng.

Chuyện tình cảm khởi sắc đặc biệt vào khoảng thời gian đầu tuần. Người độc thân có thể nhận được sự quan tâm, chú ý của nhiều người khác giới. Bạn nên chớp cơ hội này để tìm ra người chân thành với mình.

Tuổi Hợi

Theo tử vi của 12 con giáp nói rằng, từ giờ đến hết tháng 8 âm lịch 2022 vượt qua được khó khăn trong sự nghiệp thời điểm đầu tuần thì khoảng thời gian sau đó, người tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều cơ hội để phát triển. Dưới sự giúp đỡ của cát tinh, bạn phát huy được năng lực tiềm ẩn của mình, tìm ra hướng đi mới cho công việc.

Chuyện làm ăn có dấu hiệu nhích nhẹ. Thiên Tài cho thấy một số người nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng từ các công việc tay trái. Sự cố gắng của bạn đã được đền đáp xứng đáng, hãy tiếp tục phấn đấu trong tương lai nhé.

Tình cảm của con giáp may mắn tuần này xảy ra nhiều vấn đề vào giữa tuần, nhưng đến cuối tuần thì mọi hiểu nhầm được khắc phục. Bạn và người ấy đã trò chuyện nhiều hơn để có thể thấu hiểu và hóa giải những bất đồng. Bạn cũng học được cách bao dung cho những khuyết điểm của đối phương.

Từ giờ đến hết tháng 8 âm lịch 2022, Thái Dương đem tới tín hiệu đáng mừng cho người tuổi Hợi độc thân. Bạn có thể được giới thiệu cho những đối tượng lý tưởng. Nếu có thiện cảm với đối phương, đừng ngại ngần tìm cách kéo gần quan hệ, có thể đối phương cũng đang chờ đợi sự chủ động của bạn đấy.

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết từ giờ đến hết tháng 8 âm lịch 2022, tài lộc của tuổi Dậu tỏa sáng như đón bình minh. Vận may ùn ùn kéo tới, những trở ngại trong công việc được họ giải quyết ổn thỏa, mọi kế hoạch đều diễn ra đúng lịch trình, những khúc mắc còn sót lại cũng sẽ được xử lý dứt điểm.

Tình hình tài chính của tuổi Dậu trong khoảng thời gian từ giờ đến hết tháng 8 âm lịch 2022 rất tốt, tuy nhiên không vì thế mà họ được vung tay quá trán mà cần phải kiểm soát chi tiêu sao cho hợp lý. Những người tuổi Dậu đã có người yêu sẽ đón nhận một tuần đầy vui vẻ và hạnh phúc bên nửa kia.

Người tuổi Dậu rước hên vào nhà, tiền ào vào nặng túi, vàng chứa đầy bao, ăn sung mặc sướng từ giờ đến hết tháng 8 âm lịch 2022, (Ảnh minh họa: Internet)

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