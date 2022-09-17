3 con giáp được Thần Tài phù trợ, tiền nhiều xài thả ga vẫn giàu tột đỉnh, đón nhiều tin vui, công danh rực rỡ, làm gì cũng thuận trong 7 ngày tới

Trong văn hóa dân gian, lợn được coi là loài vật biểu thị cho sự phú quý, giàu sang. Trong các tranh vẽ, lợn cũng thường được người xưa gắn lên người những món đồ trang sức quý giá, mang hàm ý về cuộc sống sung túc, dư dả.

Trong cuộc sống, người tuổi Hợi có tính cách hài hòa, trong sáng, chân thành nên dễ chiếm được cảm tình cũng như sự ưu ái của mọi người xung quanh. Tử vi dự báo, trong 7 ngày tới người tuổi Hợi được nhiều quý nhân hỗ trợ, công việc và sự nghiệp của tuổi Hợi đều thuận buồm xuôi gió, tài lộc vượng phát, hưởng cuộc đời giàu sang phú quý.

Người tuổi Dần là con giáp phát tài trong 7 ngày tới , đây quả là một tin đáng mừng đến trong thời điểm Tết đã cận kề như thế này.

Được cả Chính Tài và Thiên Tài phù trợ ngay từ đầu tuần, đây là thời điểm thích hợp để người làm ăn, kinh doanh mạnh tay tiến hành các kế hoạch đầu tư của mình. Nhờ vậy, tiền thu về đầy tay, tài lộc ùn ùn đổ về nhà, tha hồ mà phát tài phát lộc.

Tử vi cho biết trong 7 ngày tới, đối với người làm công ăn lương thì chuyện kiếm tiền về tay trắc trở hơn 1 chút nhưng không phải là không có cơ hội.

Thời điểm trong 7 ngày tới , bạn còn có xu hướng quá cố chấp khi không chịu lắng nghe ý kiến góp ý của mọi người mà cứ một mực làm theo điều mình mong muốn. Chỉ tới khi vấp phải sai lầm bạn mới cảm nhận rõ về sự hấp tấp của mình.

Song, nếu sớm nhận ra điều đó và cố gắng hết sức mình thì vẫn có cơ hội gỡ gạc lại. Cuối tuần chớ vội nghỉ ngơi, bạn hãy dồn sức làm việc để kiếm lại khoản tiền bù đắp lại những sai lầm mình gây ra và dư dả sắm Tết.

Tuổi Thìn

Đứng đầu trong top con giáp may mắn lần này đó chính là những chú rồng vàng. Người tuổi Thìn không chỉ có thu nhập chính ổn định mà còn có được những nguồn thu khá dồi dào từ bên ngoài. Tiền bạc không ngừng đổ vào túi, dù mệt mỏi nhưng bạn lại thu về thành quả xứng đáng nên cảm thấy công sức mình bỏ ra không uổng phí.

Tuy nhiên, khi mọi việc đã đi vào guồng, bạn hãy tìm cho mình một hướng đi riêng, có không gian phát triển và ổn định hơn để có thể tập trung phát triển sự nghiệp để càng về sau, đường tài lộc càng hanh thông rộng mở.

Tử vi dự báo trong 7 ngày tới, nếu có ý định tiến hành đầu tư hay kinh doanh thì bạn hãy lên kế hoạch rõ ràng và sắp xếp để tiến hành ngay trong những tháng đầu năm mới này nhé. Trong 7 ngày tới là khoảng thời gian kinh doanh buôn bán vô cùng tốt, cùng với vận may mà bạn có được thì thu nhập cuối cùng mà người tuổi Thìn nhận được chắc chắn cũng sẽ không ít. Tuy kiếm được tiền, nhưng bạn cũng nên có thói quen tiết kiệm, chớ vung tay quá mức rồi tài lộc tiêu tan.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm