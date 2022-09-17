Tử vi dự đoán tuần mới (19/9 – 25/9), người tuổi Tị có tinh thần hứng khởi, vui vẻ nhiệt tình trong công việc, cũng nhờ thế mà phát huy được hết năng lực cá nhân cũng như thu hút được sự chú ý của quý nhân. Bản mệnh có thể đi theo con đường mình đã chọn, phát triển sở thích thành nghề nghiệp, kiếm thêm cơ may tài lộc chính từ chuyện mình yêu thích.

Tuy nhiên, nếu xét về nguồn thu chính và nguồn thu phụ thì năm này Tị vẫn nên chú tâm vào công việc chính, bởi đó mới là thứ đem về thu nhập ổn định cho họ. Nên sắp xếp xây dựng phương hướng và kế hoạch phát triển trong tương lai, có vậy mới giữ được tài lộc bền lâu, giữ được tiền trong lòng bàn tay.

Con giáp này trong năm phúc khí dồi dào, gặp nhiều chuyện may mắn, nguồn thu nhập cũng ổn định mà không phải tốn nhiều công sức, không phải chịu quá nhiều cực khổ. Bản mệnh biết mình muốn gì và kiên trì theo đuổi mục tiêu, không ngừng học hỏi để tiến bộ, nhờ thế mà càng đi càng xa, càng tiến càng nhanh.

Tuổi Sửu

Tử vi dự đoán, tuổi Sửu là con giáp phát tài tuần mới (19/9 – 25/9) nên phương diện tài lộc của người tuổi Sửu có những dấu hiệu phát triển đáng mừng. Đặc biệt là từ giữa tuần trở đi, bạn sẽ gặp được nhiều cơ hội để hốt vàng, hốt bạc vào túi.

Người làm ăn được nhận tiền lãi từ các khoản làm ăn trước đó, đồng thời tìm được cơ hội phù hợp để mở rộng các mối làm ăn. Bạn nhận được sự tin tưởng của mọi người nên làm gì cũng được giúp đỡ.

Với người làm công ăn lương, khoản tiền thưởng nóng của bạn chủ yếu lại đến vào đầu tuần, khi bạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, khoảng thời gian về sau, bạn đừng coi thành công của mình là cái cớ để kiêu ngạo, coi thường hoặc bỏ ngoài tai lời người khác, nếu không, bạn sẽ vướng phải rắc rối đấy.

Tuổi Ngọ

Đầu óc tuổi Ngọ sẽ trở nên khoáng đạt, tư duy rộng mở, có nhiều ý tưởng hay ho hơn trong tuần này. Tuy nhiên, điều họ cần làm là nên thực tế hơn trong công việc, cố gắng hiện thực hóa các ý tưởng cũng như xử lý cho tốt các mối quan hệ cá nhân, tránh gây ảnh hưởng đến những chuyện khác.

Tử vi dự đoán tuần mới (19/9 – 25/9), vận may và tài chính của tuổi Ngọ trong tuần mới đều ở mức trung bình, đừng đặt kỳ vọng quá cao tránh thất vọng nhiều. Về tình duyên, tuổi Ngọ trong tuần có cơ hội gặp ngỡ nhiều người khác phái, nhưng đừng bốc đồng tiếp cận.

Tử vi dự đoán tuổi Ngọ là con giáp may mắn nhất tuần mới (19/9 – 25/9), ơn trên độ mệnh, phúc khí dồi dào, tha hồ hốt vàng hốt bạc về nhà. (Ảnh minh họa: Internet)

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