Tử vi dự đoán 3 con giáp may mắn nhất tuần mới (19/9 – 25/9), trúng số độc đắc bất ngờ, tiền bạc ngập két​​​​​​​, ơn trên độ mệnh, phúc khí dồi dào, tha hồ hốt vàng hốt bạc về nhà

Tâm linh - Tử vi 17/09/2022 06:27

Tử vi dự đoán tuần mới (19/9 – 25/9), 3 tuổi dưới đây may mắn ngút trời làm gì cũng thuận lợi, từ tình yêu đến công việc.  

Tuổi Tị 

Tử vi dự đoán tuần mới (19/9 – 25/9), người tuổi Tị có tinh thần hứng khởi, vui vẻ nhiệt tình trong công việc, cũng nhờ thế mà phát huy được hết năng lực cá nhân cũng như thu hút được sự chú ý của quý nhân. Bản mệnh có thể đi theo con đường mình đã chọn, phát triển sở thích thành nghề nghiệp, kiếm thêm cơ may tài lộc chính từ chuyện mình yêu thích.

Con giáp này trong năm phúc khí dồi dào, gặp nhiều chuyện may mắn, nguồn thu nhập cũng ổn định mà không phải tốn nhiều công sức, không phải chịu quá nhiều cực khổ. Bản mệnh biết mình muốn gì và kiên trì theo đuổi mục tiêu, không ngừng học hỏi để tiến bộ, nhờ thế mà càng đi càng xa, càng tiến càng nhanh.

Tử vi dự đoán 3 con giáp may mắn nhất tuần mới (19/9 – 25/9), trúng số độc đắc bất ngờ, tiền bạc ngập két​​​​​​​, ơn trên độ mệnh, phúc khí dồi dào, tha hồ hốt vàng hốt bạc về nhà - Ảnh 1
Tử vi dự đoán tuổi Tị là con giáp may mắn nhất tuần mới (19/9 – 25/9), trúng số độc đắc bất ngờ, tiền bạc ngập két. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuy nhiên, nếu xét về nguồn thu chính và nguồn thu phụ thì năm này Tị vẫn nên chú tâm vào công việc chính, bởi đó mới là thứ đem về thu nhập ổn định cho họ. Nên sắp xếp xây dựng phương hướng và kế hoạch phát triển trong tương lai, có vậy mới giữ được tài lộc bền lâu, giữ được tiền trong lòng bàn tay.

Tuổi Sửu

Tử vi dự đoán, tuổi Sửu là con giáp phát tài tuần mới (19/9 – 25/9) nên phương diện tài lộc của người tuổi Sửu có những dấu hiệu phát triển đáng mừng. Đặc biệt là từ giữa tuần trở đi, bạn sẽ gặp được nhiều cơ hội để hốt vàng, hốt bạc vào túi.

Người làm ăn được nhận tiền lãi từ các khoản làm ăn trước đó, đồng thời tìm được cơ hội phù hợp để mở rộng các mối làm ăn. Bạn nhận được sự tin tưởng của mọi người nên làm gì cũng được giúp đỡ.

Tử vi dự đoán 3 con giáp may mắn nhất tuần mới (19/9 – 25/9), trúng số độc đắc bất ngờ, tiền bạc ngập két​​​​​​​, ơn trên độ mệnh, phúc khí dồi dào, tha hồ hốt vàng hốt bạc về nhà - Ảnh 2

Với người làm công ăn lương, khoản tiền thưởng nóng của bạn chủ yếu lại đến vào đầu tuần, khi bạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, khoảng thời gian về sau, bạn đừng coi thành công của mình là cái cớ để kiêu ngạo, coi thường hoặc bỏ ngoài tai lời người khác, nếu không, bạn sẽ vướng phải rắc rối đấy.

Tuổi Ngọ

Đầu óc tuổi Ngọ sẽ trở nên khoáng đạt, tư duy rộng mở, có nhiều ý tưởng hay ho hơn trong tuần này. Tuy nhiên, điều họ cần làm là nên thực tế hơn trong công việc, cố gắng hiện thực hóa các ý tưởng cũng như xử lý cho tốt các mối quan hệ cá nhân, tránh gây ảnh hưởng đến những chuyện khác.

Tử vi dự đoán tuần mới (19/9 – 25/9), vận may và tài chính của tuổi Ngọ trong tuần mới đều ở mức trung bình, đừng đặt kỳ vọng quá cao tránh thất vọng nhiều. Về tình duyên, tuổi Ngọ trong tuần có cơ hội gặp ngỡ nhiều người khác phái, nhưng đừng bốc đồng tiếp cận.

Tử vi dự đoán 3 con giáp may mắn nhất tuần mới (19/9 – 25/9), trúng số độc đắc bất ngờ, tiền bạc ngập két​​​​​​​, ơn trên độ mệnh, phúc khí dồi dào, tha hồ hốt vàng hốt bạc về nhà - Ảnh 3
Tử vi dự đoán tuổi Ngọ là con giáp may mắn nhất tuần mới (19/9 – 25/9), ơn trên độ mệnh, phúc khí dồi dào, tha hồ hốt vàng hốt bạc về nhà. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi dự báo 7 ngày tới (18/9 – 24/9), 3 con giáp nhận lộc tổ tiên, may mắn trúng số bất ngờ, tài lộc phất lên vù vù, vàng bạc không ngừng đổ vào túi, sự nghiệp bứt phá, rực rỡ tiền tài

Tử vi dự báo 7 ngày tới (18/9 – 24/9), 3 con giáp nhận lộc tổ tiên, may mắn trúng số bất ngờ, tài lộc phất lên vù vù, vàng bạc không ngừng đổ vào túi, sự nghiệp bứt phá, rực rỡ tiền tài

Tử vi dự báo 7 ngày tới (18/9 – 24/9), 3 con giáp dưới đây nhận lộc tổ tiên, may mắn trúng số bất ngờ, tài lộc phất lên vù vù, vàng bạc không ngừng đổ vào túi.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Tâm linh tử vi Tử vi dự đoán tuần mới (19/9 – 25/9) 3 con giáp may mắn nhất tuần mới trúng số độc đắc bất ngờ tiền bạc ngập két

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 1 giờ 4 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 1 giờ 59 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng