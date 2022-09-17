Tử vi dự báo 7 ngày tới (18/9 – 24/9), 3 con giáp nhận lộc tổ tiên, may mắn trúng số bất ngờ, tài lộc phất lên vù vù, vàng bạc không ngừng đổ vào túi, sự nghiệp bứt phá, rực rỡ tiền tài

Nhiệt tình và chủ động là ưu điểm của người tuổi Tuất. Trong cuộc sống, họ luôn là người sẵn sàng ra tay giúp đỡ người hoạn nạn bất kể thân thiết hay chỉ xã giao. Từ đó, dần hình thành được nhiều mối quan hệ tốt đẹp, nâng đỡ về công việc lẫn cuộc sống. Tử vi dự báo 7 ngày tới (18/9 – 24/9) quý nhân của người tuổi Tuất chính là những phúc đức mà bản thân họ tích lũy được trong đời sống hằng ngày, tuổi Tuất không sớm thì muộn cũng sẽ đạt được cuộc sống giàu sang, an nhàn.

Với bản tính lương thiện này, bất cứ khi nào cuộc sống có khúc mắc, vấn đề khó khăn, tuổi Tuất cũng có thể dễ dàng vượt qua nhờ được nhiều người tương trợ, quan tâm.

Người tuổi Mão là con giáp may mắn tuần này, vì thế, trong công việc, hãy tập trung phát huy năng lực sẵn có, còn điều gì chưa rõ thì cứ thẳng thắn trao đổi lại với cấp trên.

Tinh thần cống hiến hết mình cho công việc và những đóng góp của bạn rồi sẽ tới ngày được ghi nhận. Đừng quá quan trọng chuyện thưởng phạt, cũng đừng lo sợ bị kẻ xấu chơi khăm, cấp trên đủ sáng suốt để phân biệt đúng sai, biết ai là người có thực lực.

Tử vi dự báo 7 ngày tới (18/9 – 24/9), đường tài lộc khá vững vàng khi mà ngay đầu tuần, bạn đã được cát tinh chiếu mệnh, vận may trải dài đến cuối tuần đảm bảo cho con giáp này không cần phải chạy vạy ngược xuôi mà vẫn có đủ tiền bạc chi tiêu.

Những vấn đề về tài chính dần dần được cải thiện nhờ óc kinh doanh nhạy bén cũng như đầu tư tích trữ của bản mệnh.

Tử vi dự báo 7 ngày tới (18/9 – 24/9), Tuổi Mão vàng bạc không ngừng đổ vào túi, sự nghiệp bứt phá, rực rỡ tiền tài. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tý

Là người có khả năng ăn nói lại nhiệt tình, phóng khoáng nên dù đi đến đâu, người tuổi Tý cũng dễ kết thân với mọi người và được hoan nghênh, yêu mến. Trong các cuộc vui, tụ họp, người tuổi Tý thường là trung tâm của sự chú ý và là người dẫn dắt bầu không khí chung cho tập thể.

Chưa hết, người tuổi Tý cũng có lòng trắc ẩn, thích giúp người nên dễ trở thành người đáng tin cậy trong mắt mọi người. Tử vi dự báo 7 ngày tới (18/9 – 24/9), trong sự nghiệp hay cuộc sống, tuổi Tý cũng là người thường được quý nhân chiếu cố, giúp đỡ tận tình khi khó khăn. Các mối quan hệ tốt đẹp được xây dựng trong quá trình xã giao đem đến cho họ nhiều điểm tựa vững chắc khi cần thiết.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.