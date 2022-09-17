3 con giáp sau tháng 8 âm lịch sẽ có bước nhảy vọt trong sự nghiệp, trúng số độc đắc, chuyện tiền bạc không cần phải nghĩ, bước ra cửa có tiền rơi trúng đầu, làm gì hanh thông suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 17/09/2022 21:24

Tử vi dự báo sau tháng 8 âm lịch, 3 con giáp dưới đây sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, trúng số độc đắc, tài lộc kéo nhau đến tận nhà.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trời sinh đã tương sinh với ngũ hành mộc. Điều này dự báo sau tháng 8 âm lịch, họ sẽ có vận khí tốt. Ngũ hành thủy tụ lại tạo thành thủy cục, mộc vượng nên vận may lớn đến, tài lộc hanh thông, sau này còn vượng phu ích tử.

Sau tháng 8 âm lịch trở đi, người tuổi Dần chẳng những có cơ hội đổi một công việc tốt hơn mà còn thay đổi được luôn tình trạng không kiếm ra tiền, khiến nửa đời sau của họ nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Nhìn chung, tuổi Dần nên nắm bắt quãng thời gian này để thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Miễn là biết đúc kết kinh nghiệm dù thất bại, hiểu rõ đạo lý từ bỏ thì đơn giản, kiên trì mới khó và tiếp tục chăm chỉ, cuộc sống tương lai của tuổi Dần sẽ vô cùng thuận lợi.

3 con giáp sau tháng 8 âm lịch sẽ có bước nhảy vọt trong sự nghiệp, trúng số độc đắc, chuyện tiền bạc không cần phải nghĩ, bước ra cửa có tiền rơi trúng đầu, làm gì hanh thông suôn sẻ - Ảnh 1

Tử vi dự đoán sau tháng 8 âm lịch, tuổi Dần sẽ có bước nhảy vọt trong sự nghiệp, trúng số độc đắc, chuyện tiền bạc không cần phải nghĩ. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thông minh, nếu gặp khó khăn sẽ tìm cách thay đổi bản thân. Vì vậy họ dễ dàng vượt qua khó khăn. Hợi cũng là người dễ gần nên có nhiều bạn bè xung quanh. Họ lạc quan, tốt bụng, được người khác sẵn sàng giúp đỡ nên triển vọng sau này luôn tươi sáng.

Điều Hợi cần làm là hãy dốc lòng với công việc của mình. Bạn sẽ tìm ra được hướng đi trong công việc, lập thành tích xuất sắc và thu về lợi nhuận cao hơn, đặc biệt là sau tháng 8 âm lịch

3 con giáp sau tháng 8 âm lịch sẽ có bước nhảy vọt trong sự nghiệp, trúng số độc đắc, chuyện tiền bạc không cần phải nghĩ, bước ra cửa có tiền rơi trúng đầu, làm gì hanh thông suôn sẻ - Ảnh 2

Tuổi Hợi là con giáp sau tháng 8 âm lịch bước ra cửa có tiền rơi trúng đầu, làm gì hanh thông suôn sẻ. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Mão

Cái tên tiếp theo nằm trong số các con giáp may mắn cuối tuần này chính là tuổi Mão. Bạn có những thay đổi tích cực trong thời gian này để ngày càng cho thấy năng lực của bản thân có thể làm được những gì.

Bản lĩnh của con giáp này là điều không có gì phải nghi ngờ. Thay vì cắm đầu làm việc mà không suy nghĩ, bạn đã biết mình phải làm thế nào để vừa tiết kiệm thời gian công sức lại vừa giành được thành tích lớn lao.

Tài lộc cũng sẽ rực sáng vào khoảng thời gian cuối tuần, đặc biệt là sau tháng 8 âm lịch. Nhờ quan hệ rộng rãi, bạn được giới thiệu cho nhiều mối khách hàng triển vọng. Thái độ phục vụ tốt và giữ chữ tín cũng là yếu tố giúp bạn níu chân khách hàng quen thuộc.

3 con giáp sau tháng 8 âm lịch sẽ có bước nhảy vọt trong sự nghiệp, trúng số độc đắc, chuyện tiền bạc không cần phải nghĩ, bước ra cửa có tiền rơi trúng đầu, làm gì hanh thông suôn sẻ - Ảnh 3

Đang lúc tiền bạc dư dả, bạn cũng nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, tránh chi tiêu hoang phí, mua sắm quá độ. Sau tháng 8 âm lịch, tuổi Mão chỉ cần làm theo kế hoạch đã định là có thể đạt được mục tiêu như mong đợi. Hôm nay bản mệnh được đánh giá cao vì tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt trí thông minh và cách xử lý tình huống linh hoạt của mình.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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