Tử vi dự đoán ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch 2022: 3 con giáp được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc thăng hoa, trúng số độc đắc bất ngờ, vụt lên giàu khủng

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 20:05

Tử vi dự báo ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch 2022, 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc thăng hoa, trúng số độc đắc bất ngờ, vụt lên giàu khủng.

Tuổi Tý

Tuổi Tý được xem là một trong những con giáp may mắn, thường gặp nhiều quý nhân trong cuộc sống. Chưa kể, họ cũng là người có trách nhiệm với những việc mình làm, luôn nỗ lực, cố gắng để hoàn thiện bản thân và tìm kiếm cơ hội phát triển cả tình cảm lẫn tiền tài.

Những năm gần đây, có thể là giai đoạn khổ tận cam lai của tuổi Tý vì nhiều lý do. Tử vi dự báo đến ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch 2022, cuộc sống của tuổi Tý sẽ ngày càng có nhiều diễn biến tích cực. Đặc biệt, người tuổi Tý vốn thông minh, tháo vát nên 2022 nếu có cơ hội đầu tư thì không nên bỏ lỡ.

Ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch 2022, là khoảng thời gian người tuổi Tý thăng hoa, viên mãn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, công việc. Không chỉ có nhà có xe, thăng chức tăng lương mà còn có thể kết hôn, sinh con.

Tử vi dự đoán ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch 2022: 3 con giáp được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc thăng hoa, trúng số độc đắc bất ngờ, vụt lên giàu khủng - Ảnh 1
Tử vi dự báo ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch 2022, tuổi Tý có cơ may trúng số độc đắc bất ngờ, vụt lên giàu khủng. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi là người khéo ăn khéo nói, giỏi thuyết phục. Khi muốn thuyết phục một ai, thì luôn suy nghĩ và nói ra những lời khiến người khác phải động lòng. Có đôi lúc những lời của con giáp này nói ra không đáng tin cậy, nhưng nhất thời có thể khiến đối phương xiêu lòng.

Hai tuần tới, người tuổi Mùi nhờ tài ăn nói mà có thể kiếm được cơ hội đầu tư mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ, chính vì thế mà không cần lo lắng về tiền bạc trong thời gian dài.

Người tuổi Mùi chăm chỉ, luôn có trách nhiệm cao trong công việc và không nề hà bất cứ việc gì, chính vì thế ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch 2022, con giáp này sẽ được nhận được số tiền thưởng lớn do thành tích công việc xuất sắc.

Tử vi dự đoán ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch 2022: 3 con giáp được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc thăng hoa, trúng số độc đắc bất ngờ, vụt lên giàu khủng - Ảnh 2
Ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch 2022, tuổi Mùi là con giáp được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc thăng hoa. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu thường khá chín chắn, tính cách ổn định. Họ nhanh nhạy, thường quan sát sự vật, sự việc một cách tỉ mỉ. Đồng thời Dậu cũng rất tích tực phấn đấu, tìm kiếm cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Nhờ vậy bản mệnh có tương lai tươi sáng.

Tử vi cho biết ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch 2022 chính là thời điểm thuận lợi với người tuổi Dậu. Tài lộc của con giáp này tăng cao. Dậu có thể nói lời tạm biệt với tình trạng trì trệ trước đây, vận vui xung quanh tăng lên, Thần Tài chiếu cố. Cho dù làm nghề gì thì Dậu cũng có thể kiếm bộn tiền.

Tử vi dự đoán ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch 2022: 3 con giáp được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc thăng hoa, trúng số độc đắc bất ngờ, vụt lên giàu khủng - Ảnh 3
Ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch 2022, tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn trúng số độc đắc bất ngờ, phú quý giàu sang. (Ảnh minh họa: Internet)

Vốn dĩ Dậu có trạng thái tinh thần tốt, luôn lạc quan và tích cực. Chỉ cần bản mệnh biết nắm chắc thời cơ, tận dụng lợi thế để thể hiện tài năng của mình thì khả năng thăng tiến, tăng lương sẽ cao hơn. Cuộc sống càng về cuối năm càng thêm tốt đẹp.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi dự đoán 7 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch 2022, 3 con giáp có quý nhân tương trợ, đi đằng Tây hốt vàng, đi đằng Đông hốt bạc, cuộc sống giàu sang phú quý ít ai sánh bằng.

Tử vi dự đoán 7 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch 2022, 3 con giáp có quý nhân tương trợ, đi đằng Tây hốt vàng, đi đằng Đông hốt bạc, cuộc sống giàu sang phú quý ít ai sánh bằng.

Tử vi dự đoán 3 con giáp này sẽ có quý nhân tương trợ, giàu sang phú quý ít ai sánh bằng trong 7 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch 2022.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Tâm linh tử vi Ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch 2022 3 con giáp được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn tài lộc thăng hoa trúng số độc đắc bất ngờ vụt lên giàu khủng

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 1 giờ 5 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 2 giờ 0 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng