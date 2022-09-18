Đúng 10 ngày tới (14/8 – 3/9 âm lịch), Thần Tài chiếu cố về tiền tài, 3 con giáp xóa sạch nợ nần, tài lộc vào như nước lũ, đã giàu còn may mắn, nhận lộc trời cho muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 23:28

Tử vi dự báo vào đúng 10 ngày tới (14/8 – 3/9 âm lịch), 3 con giáp này được Thần Tài phù trợ, xóa sạch nợ nần, may mắn hơn người.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu cần cù, chăm chỉ, chân thật, luôn kiên trì, nhẫn nại, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng, luôn cố gắng để hoàn thành mọi việc một cách tốt đẹp nhất.

Người tuổi Sửu bước vào tháng 9 âm lịch 2022, được Tài Tinh là “Thái Tuế” phù hộ nên tài vận rất hanh thông, sự nghiệp phát, thu nhập tăng lên gấp ba gấp bốn lần.

Tử vi dự báo đúng 10 ngày tới (14/8 – 3/9 âm lịch), con giáp này còn được cát tinh “Thiên Đức”, “Phúc Đắc” nên mọi việc đều được cải thiện. Cát tinh “Thiên Đức” là sao mang lại lộc quý nhân, được cát tinh phù hộ người tuổi Sửu ắt có quý nhân giúp đỡ nên tài vận vô cùng may mắn. Con giáp này có thể bỏ tiền ra chơi xổ số hoặc mang tiền đi đầu tư, chắc chăn sẽ thu lại khoản lợi nhuận khổng lồ.

Đúng 10 ngày tới (14/8 – 3/9 âm lịch), Thần Tài chiếu cố về tiền tài, 3 con giáp xóa sạch nợ nần, tài lộc vào như nước lũ, đã giàu còn may mắn, nhận lộc trời cho muốn nghèo cũng khó - Ảnh 1
Tử vi dự báo đúng 10 ngày tới (14/8 – 3/9 âm lịch), người tuổi Sửu đã giàu còn may mắn, nhận lộc trời cho muốn nghèo cũng khó. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Thân

Những ngày gần đây, người tuổi Thân gặp phải khá nhiều chuyện không như ý. Vì tình hình tài chính không khả quan nên họ tuyệt đối không dám mơ về viễn cảnh cuộc sống sung túc.

Tuy nhiên, đúng 10 ngày tới (14/8 – 3/9 âm lịch) tới mọi thứ sẽ biến chuyển 180%, đặc biệt là vào giữa và cuối tháng 5. Vận may bất ngờ sẽ xuất hiện, tinh thần của người tuổi Thân nhờ thế mà cũng thay đổi chóng mặt theo chiều hướng tích cực hơn. Họ tràn đầy năng lượng và sức sống, chỉ cần thêm một chút chăm chỉ nỗ lực thôi, tài vận của họ sẽ tự khắc tới, giúp họ kiếm được rất nhiều tiền.

Đúng 10 ngày tới (14/8 – 3/9 âm lịch), Thần Tài chiếu cố về tiền tài, 3 con giáp xóa sạch nợ nần, tài lộc vào như nước lũ, đã giàu còn may mắn, nhận lộc trời cho muốn nghèo cũng khó - Ảnh 2
Đúng 10 ngày tới (14/8 – 3/9 âm lịch), Thần Tài chiếu cố về tiền tài, người tuổi Thân xóa sạch nợ nần, tài lộc vào như nước lũ. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Thìn

Tử vi học cho biết đúng 10 ngày tới (14/8 – 3/9 âm lịch), tuổi Thìn bước vào năm đầu hạn Tam Tai, tuy nhiên do được ngũ hành lưu niên tương sinh nên tài lộc của bản mệnh này vẫn ở mức khá. Vì vậy, thu nhập có phần tăng trưởng hơn so với năm ngoái, thậm chí có thể trở nên giàu có.

Đúng 10 ngày tới (14/8 – 3/9 âm lịch), Thần Tài chiếu cố về tiền tài, 3 con giáp xóa sạch nợ nần, tài lộc vào như nước lũ, đã giàu còn may mắn, nhận lộc trời cho muốn nghèo cũng khó - Ảnh 3

Bên cạnh đó, tuổi Thìn là những người có tư duy nhanh nhẹn, lại có khả năng giao tiếp khéo léo nên quen biết được rất nhiều bạn tốt, trong đó có nhiều quý nhân nâng đỡ và hỗ trợ cho họ trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Đặc biệt, năm nay tuổi Thìn kinh doanh sẽ có nhiều lộc, càng về cuối năm càng thuận lợi và đạt doanh số cao.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp trúng số độc đắc vào 16h00 chiều mai ngày 19/9, tài lộc dồi dào, hậu vận thênh thang, làm đâu thắng đó, “xuôi chèo mát mái” đón nhận của cải từ trên trời rơi trúng người

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Tử vi dự báo vào 16h00 chiều mai ngày 19/9, 3 tuổi này trúng số độc đắc, tài vận lên vù vù, tiền nhiều như nước, đã may mắn còn giàu sang.

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