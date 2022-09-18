Người tuổi Mùi vốn nổi tiếng vì sự chững chạc, mạnh mẽ. Hơn nữa, họ sở hữu tính cách hiền lành, tốt bụng, giỏi thấu hiểu lòng người và biết quan tâm, chăm sóc người khác. Nhờ vậy mà dù ở đâu, người tuổi Mùi đều dễ dàng nhận được sự quý mến của những người xung quanh.

Tuổi Mùi là một trong những con giáp đông bạn bè nhất và họ cũng thường được bạn bè giúp đỡ nên luôn gặp vận may. Dù công việc hay cuộc sống của họ đều khá suôn sẻ, tài lộc thì hanh thông. Tử vi dự báo 16h00 chiều mai ngày 19/9, người tuổi Mùi cũng có thể gặp được quý nhân của đời mình và có được cơ hội đầu tư cực hấp dẫn. Nhìn chung, khoảng thời gian sắp tới, cuộc sống của người tuổi Mùi sẽ gắn với sự giàu có, tài lộc, may mắn và sung túc.

Người tuổi Thìn thông minh, nhanh nhẹn, rất có duyên với kim tiền và luôn tìm kiếm những cơ hội có thể làm giàu.

Tử vi dự báo 16h00 chiều mai ngày 19/9 người tuổi Thìn sẽ có tiền thưởng nhiều gấp ba, gấp bốn người khác do những nỗ lực trong công việc và đặc biệt sẽ luôn gặp may mắn khi tham gia các trò chơi bốc thăm trúng thưởng.

Tử vi dự đoán Tuổi Thìn là con giáp trúng số độc đắc vào 16h00 chiều mai ngày 19/9, tài lộc dồi dào, hậu vận thênh thang, làm đâu thắng đó. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Mão

Tử vi tuổi Mão 16h00 chiều mai ngày 19/9 nhiều điềm lành, may mắn. Có thêm sự hỗ trợ của cát tinh nên đạt được thành tựu và sự thăng tiến rõ rệt. Dù không kiếm được nhiều tiền như những con giáp khác, song họ lại có 1 năm bình hòa, ổn định, hầu như không có trở ngại hay khó khăn gì.

Về mặt tình cảm, năm nay tuổi Mão có nhiều đào hoa tinh chiếu mệnh nên tình duyên khá vượng. Những người độc thân dễ tìm được 1 nửa ưng ý và tiến đến mối quan hệ lâu dài, nhiều hứa hẹn.

Về mặt sức khỏe, tuổi Mão cũng không cần phải lo lắng gì khi họ luôn duy trì được tình trạng tốt, không mắc bệnh nghiêm trọng, có thời gian tập trung cho công việc và hưởng thụ cuộc sống.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.