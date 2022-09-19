Tử vi dự báo cuối tháng 8 và đầu tháng 9 âm lịch năm 2022, 3 con giáp “rũ bùn đứng dậy”, tay trái thu bạc, tay phải ôm vàng, tiền tài vượng phát, giàu có ngời ngời, hanh thông viên mãn

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 23:57

Tử vi dự báo cuối tháng 8 và đầu tháng 9 âm lịch năm 2022 sắp tới, 3 con giáp dưới đây may mắn bật nhất, chỉ cần biết nắm bắt cơ hội thì thành công ngay trong tầm tay.

Tuổi Tỵ

Người tuổi tỵ là những người rất điềm tĩnh và làm việc gì cũng rất nghiêm túc, cầu toàn. Tuy rằng mang vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói nhưng những người này lại rất tốt bụng, hòa đồng và được mọi người yêu thương.

Theo tử vi, bắt đầu cuối tháng 8 và đầu tháng 9 âm lịch năm 2022, vận hạnh của người tuổi tỵ sẽ có quý nhân phù trợ nên đi đâu, làm gì cũng suôn sẻ, tài lộc vượng phát, cuộc sống hạnh phúc. Bằng những đức tính vốn có dám nghĩ, dám làm, nghiêm túc trong việc chắc sẽ gặt hái được những thành công đáng có cuối năm nay.

Tử vi dự báo cuối tháng 8 và đầu tháng 9 âm lịch năm 2022, 3 con giáp “rũ bùn đứng dậy”, tay trái thu bạc, tay phải ôm vàng, tiền tài vượng phát, giàu có ngời ngời, hanh thông viên mãn - Ảnh 1
Tử vi dự báo cuối tháng 8 và đầu tháng 9 âm lịch năm 2022, tuổi Dậu là con giáp “rũ bùn đứng dậy”, tay trái thu bạc, tay phải ôm vàng. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tý

Người tuổi Tý nổi tiếng kiên trì, một khi quyết định việc gì sẽ quyết tâm theo tới cùng, trưởng thành cũng nhanh chóng. Bắt đầu cuối tháng 8 và đầu tháng 9 âm lịch năm 2022 trở đi, những người sinh ra trong con giáp này sẽ đón nhận liên tiếp các vận may khác nhau. Vận đào hoa của họ rất tốt, quý nhân cũng xuất hiện lần lượt.

Tuy nhiên có một điều họ cần chú ý là dù bận rộn đến đâu thì cũng cần dành thời gian để về thăm cha mẹ, cho bản thân chút thời gian thư giãn. Trong thời gian cuối tháng 8 và đầu tháng 9 âm lịch năm 2022, chỉ cần họ giữ được sự kiên trì nỗ lực của mình thì không lâu sau đó, phúc khí sẽ gia tăng gấp bội.

Tử vi dự báo cuối tháng 8 và đầu tháng 9 âm lịch năm 2022, 3 con giáp “rũ bùn đứng dậy”, tay trái thu bạc, tay phải ôm vàng, tiền tài vượng phát, giàu có ngời ngời, hanh thông viên mãn - Ảnh 2
Cuối tháng 8 và đầu tháng 9 âm lịch năm 2022, người tuổi Tý tiền tài vượng phát, giàu có ngời ngời, hanh thông viên mãn. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo cuối tháng 8 và đầu tháng 9 âm lịch năm 2022 là năm có nhiều đột phá lớn của người tuổi Ngọ. Các mối nhân duyên tốt đẹp sẽ mang lại cơ hội phát triển nhanh chóng trong công việc, cần lưu ý quý nhân trong công việc là nữ giới. Thu nhập tăng nhanh theo tốc độ phát triển của công việc. Chuyện tình cảm ngọt ngào hạnh phúc. Sức khỏe tốt, không phải quá lo lắng.

Tử vi dự báo cuối tháng 8 và đầu tháng 9 âm lịch năm 2022, 3 con giáp “rũ bùn đứng dậy”, tay trái thu bạc, tay phải ôm vàng, tiền tài vượng phát, giàu có ngời ngời, hanh thông viên mãn - Ảnh 3

Công việc của người tuổi Mùi trong năm Quý Mão vô cùng trôi chảy, suôn sẻ, có nhiều cơ hội để chuyển việc, khởi nghiệp. Tài vận vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, đầu tư sẽ thu lời. Chuyện tình cảm ổn định. Sức khỏe chú ý tăng cường rèn luyện thân thể.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc vào chiều ngày mai ngày 20/9, 3 con giáp mang bao chứa tiền, tài lộc vây quanh, vàng đeo rủng rỉnh, vận đỏ quấn thân, giàu sang phất lên trông thấy

Trúng số độc đắc vào chiều ngày mai ngày 20/9, 3 con giáp mang bao chứa tiền, tài lộc vây quanh, vàng đeo rủng rỉnh, vận đỏ quấn thân, giàu sang phất lên trông thấy

Tử vi dự báo chiều ngày mai ngày 20/9, 3 con giáp này có tài lộc vây quanh, trúng số độc đắc bất ngờ, phất lên giàu có.

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