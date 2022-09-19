Tử vi dự báo cuối tháng 8 và đầu tháng 9 âm lịch năm 2022, 3 con giáp “rũ bùn đứng dậy”, tay trái thu bạc, tay phải ôm vàng, tiền tài vượng phát, giàu có ngời ngời, hanh thông viên mãn

Người tuổi tỵ là những người rất điềm tĩnh và làm việc gì cũng rất nghiêm túc, cầu toàn. Tuy rằng mang vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói nhưng những người này lại rất tốt bụng, hòa đồng và được mọi người yêu thương.

Theo tử vi , bắt đầu cuối tháng 8 và đầu tháng 9 âm lịch năm 2022, vận hạnh của người tuổi tỵ sẽ có quý nhân phù trợ nên đi đâu, làm gì cũng suôn sẻ, tài lộc vượng phát, cuộc sống hạnh phúc. Bằng những đức tính vốn có dám nghĩ, dám làm, nghiêm túc trong việc chắc sẽ gặt hái được những thành công đáng có cuối năm nay.

Người tuổi Tý nổi tiếng kiên trì, một khi quyết định việc gì sẽ quyết tâm theo tới cùng, trưởng thành cũng nhanh chóng. Bắt đầu cuối tháng 8 và đầu tháng 9 âm lịch năm 2022 trở đi, những người sinh ra trong con giáp này sẽ đón nhận liên tiếp các vận may khác nhau. Vận đào hoa của họ rất tốt, quý nhân cũng xuất hiện lần lượt.

Tuy nhiên có một điều họ cần chú ý là dù bận rộn đến đâu thì cũng cần dành thời gian để về thăm cha mẹ, cho bản thân chút thời gian thư giãn. Trong thời gian cuối tháng 8 và đầu tháng 9 âm lịch năm 2022, chỉ cần họ giữ được sự kiên trì nỗ lực của mình thì không lâu sau đó, phúc khí sẽ gia tăng gấp bội.

Cuối tháng 8 và đầu tháng 9 âm lịch năm 2022, người tuổi Tý tiền tài vượng phát, giàu có ngời ngời, hanh thông viên mãn. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo cuối tháng 8 và đầu tháng 9 âm lịch năm 2022 là năm có nhiều đột phá lớn của người tuổi Ngọ. Các mối nhân duyên tốt đẹp sẽ mang lại cơ hội phát triển nhanh chóng trong công việc, cần lưu ý quý nhân trong công việc là nữ giới. Thu nhập tăng nhanh theo tốc độ phát triển của công việc. Chuyện tình cảm ngọt ngào hạnh phúc. Sức khỏe tốt, không phải quá lo lắng.

Công việc của người tuổi Mùi trong năm Quý Mão vô cùng trôi chảy, suôn sẻ, có nhiều cơ hội để chuyển việc, khởi nghiệp. Tài vận vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, đầu tư sẽ thu lời. Chuyện tình cảm ổn định. Sức khỏe chú ý tăng cường rèn luyện thân thể.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.