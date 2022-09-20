Người tuổi Tý có trí tuệ cảm xúc cao, tính độc lập mạnh mẽ, không muốn thừa nhận thất bại và dựa vào nỗ lực của bản thân để có thêm cảm giác an toàn. Họ có những ý tưởng tuyệt vời và có thể kiên trì thực hiện kế hoạch của mình đến cùng, cho dù nó có khó khăn đến đâu.

Tử vi dự đoán 16h30 hôm nay (20/9), người tuổi Tý sẽ thấy tài vận khởi sắc, tài lộc rủng rỉnh, tiền bạc rủng rỉnh. Thực lực của họ không tồi, nhạy bén, giỏi kinh doanh, rất thích kiếm tiền, có tính cẩn thận, mạnh dạn nên có thể làm chủ được nhiều vận thế thuận lợi. Tiếp theo, phá bỏ gông cùm, dựa vào sự chăm chỉ để mở ra vận may và tiếp tục bảo trợ, thu nhập ngày càng cao, dễ tạo ra nhiều của cải.

Người tuổi Ngọ khẳng khái, bộc trực, dám nghĩ dám làm, luôn yêu thích khám phá những điều mới lạ, luôn cố gắng phấn đấu để bản thân là người dẫn đầu trong mọi lĩnh vực.

Tử vi dự đoán 16h30 hôm nay (20/9), tài vận của người tuổi Ngọ có sự đột phá mạnh mẽ. Con giáp này có thể có được một cuộc sống giàu sang, sung túc không ai sánh bằng từ nguồn thu chính ổn định dồi dào và lợi nhuận kếch xù từ các khoản đầu tư bên ngoài.

Tử vi dự đoán 16h30 hôm nay (20/9), Thần Tài hạ thế, tuổi Ngọ là con giáp trúng số độc đắc, phất lên giàu sụ. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sở hữu tính cách tháo vát, giỏi phân tích và giải quyết vấn đề. Trong làm ăn, công việc họ đều chủ động nắm "đằng cán", hiếm khi để mình rơi vào trạng thái mơ hồ. Mặt khác, đây cũng là con giáp hòa đồng, khéo léo trong giao tiếp nên được nhiều người yêu mến, có nhiều phúc khí.

Tử vi dự đoán 16h30 hôm nay (20/9), tài lộc của người tuổi Tỵ hứa hẹn sẽ ngày một rộng mở, việc trở nên giàu có là điều một sớm một chiều. Thứ duy nhất người tuổi Tỵ cần làm là chịu khó quan sát, học hỏi kiến thức từ những thứ nhỏ nhặt nhất và nắm bắt mọi cơ hội.

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