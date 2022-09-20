Trúng số độc đắc vào chiều mai (21/9), 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, tiền vàng luân phiên nhau ùa vào nhà, làm đâu thắng đó, thuận lợi giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 23:03

Tử vi dự báo vào chiều mai (21/9), 3 con giáp trúng số bất ngờ, phất lên như diều gặp gió, "vơ vét" hết tài lộc trong thiên hạ, tiền tiêu rủng rỉnh thuận lợi giàu có hơn người.

Tuổi Mùi

Tử vi dự báo chiều mai (21/9), người tuổi Mùi gặp được quý nhân, thuận lợi thăng tiến. Người này có vai trò cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp của Mùi khi liên tục hỗ trợ, dẫn lối cho bạn đi đến thành công.

Tuy nhiên, con giáp này cũng đừng vì thế mà ỷ lại, mọi sự cố gắng cốt yếu đều phải xuất phát từ phía bạn, không nên quá lệ thuộc vào người khác. Đường tài lộc của bản mệnh đang rất vượng, chỉ cần chăm chỉ làm ăn, tuổi Mùi cũng sẽ đạt được những thành công ngoài mong đợi. Những người tuổi Mùi hãy nắm bắt lấy cơ hội này để hóa giải những xui xẻo cản đường bạn trước đó.

Trúng số độc đắc vào chiều mai (21/9), 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, tiền vàng luân phiên nhau ùa vào nhà, làm đâu thắng đó, thuận lợi giàu có hơn người - Ảnh 1
Tử vi dự báo chiều mai (21/9), người tuổi Mùi có cơ may trúng số độc đắc, tiền vàng luân phiên nhau ùa vào nhà, làm đâu thắng đó. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Sửu

Thoát khỏi năm tuổi với hạn Thái Tuế và vòng hạn Tam Tai, bước vào chiều mai (21/9) vận trình tuổi Sửu có nhiều tín hiệu khởi sắc. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Có thể nói tuổi Sửu nếu chú tâm làm ăn thì cuộc sống sẽ chỉ có khá lên, thậm chí còn là 1 trong những con giáp giàu có, sung túc nhất năm. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm rất thích hợp cho những người tuổi Sửu muốn khởi nghiệp kinh doanh.

Trúng số độc đắc vào chiều mai (21/9), 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, tiền vàng luân phiên nhau ùa vào nhà, làm đâu thắng đó, thuận lợi giàu có hơn người - Ảnh 2

Về mặt tình duyên, người tuổi Sửu là những người nghiêm túc và khá dè dặt, thường có xu hướng giấu giếm tình cảm của mình. Song năm Nhâm Dần là lúc vận đào hoa nở rộ, giúp họ có cơ hội gặp được người hợp ý, dễ đi đến hôn nhân, nhất là từ tháng 5 trở đi.

Tuổi Dậu

Xem tử vi, người tuổi Dậu chiều mai (21/9) sẽ có những bứt phá ngoạn mục. Nhờ có thần tài nâng đỡ nên Dậu làm việc thuận lợi cũng là nhờ thái độ tích cực, nên công việc, tài lộc của bạn sẽ có những đột phá đáng nể.

Nếu như trước đó bạn gặp nhiều khó khăn thì tuần mới này tuổi Dậu sẽ lấy lại được những điều mình đã đánh mất trước đó. Những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp vô cùng xứng đáng.

Trong chuyện tình cảm, chiều mai (21/9) cho thấy tuổi Dâụ sẽ có nhiều cơ hội để gần gũi, thân mật và thấu hiểu nhau hơn. Trong thời gian này, nhờ sợi dây tình cảm giữa hai bạn ngày càng bền chặt, khăng khít, mối quan hệ có thể có những bước tiến mới vui vẻ.

Trúng số độc đắc vào chiều mai (21/9), 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, tiền vàng luân phiên nhau ùa vào nhà, làm đâu thắng đó, thuận lợi giàu có hơn người - Ảnh 3
Tử vi dự báo vào chiều mai (21/9), tuổi Dậu làm đâu thắng đó, thuận lợi giàu có hơn người. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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