Tử vi dự đoán trong vòng 15 ngày tới (20/9 – 4/10), tài lộc vẫy gọi, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, giàu nứt vách đổ tường, làm gì cũng thuận lợi, tiền xài bung xõa cứ vơi lại đầy

Đa phần người tuổi Ngọ đều là những người tham vọng, có tầm nhìn xa và bản lĩnh. Họ luôn biết tận dụng từng lợi thế dù nhỏ nhất của mình để tạo nên những tiến lớn trong sự nghiệp, chuyển bại thành thắng.

Tử vi dự đoán trong vòng 15 ngày tới (20/9 – 4/10), tài lộc vẫy gọi, người tuổi Ngọ là con giáp đếm tiền mỏi tay, giàu nứt vách đổ tường, làm gì cũng thuận lợi. (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi dự đoán trong vòng 15 ngày tới (20/9 – 4/10), người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn hơn về tài chính, khả năng kiếm tiền ngày càng cao. Hơn nữa, 15 ngày tới (20/9 – 4/10) công việc làm ăn của người tuổi Ngọ sẽ bắt đầu phát đạt dần, người tuổi Ngọ sẽ có tiền bạc rủng rỉnh , cuộc sống viên mãn khiến nhiều người ganh tỵ.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu phóng khoáng, trượng nghĩa, sẵn lòng giúp đỡ bạn bè khi khó khăn nên được nhiều người yêu mến và tạo dựng vô số mối nhân duyên tốt đẹp.

Tử vi dự đoán trong vòng 15 ngày tới (20/9 – 4/10), vận quý nhân hưng phát, người tuổi Dậu may mắn được cao nhân dẫn đường chỉ lối, làm gì cũng thuận lợi, làm đâu thắng đó, tài vận hanh thông, tiền bạc tới tấp chui vào túi con giáp này.

Tử vi dự đoán trong vòng 15 ngày tới (20/9 – 4/10), người tuổi Dậu làm gì cũng thuận lợi, tiền xài bung xõa cứ vơi lại đầy. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có trí tuệ cảm xúc cao, tính độc lập mạnh mẽ, không muốn thừa nhận thất bại và dựa vào nỗ lực của bản thân để có thêm cảm giác an toàn. Họ có những ý tưởng tuyệt vời và có thể kiên trì thực hiện kế hoạch của mình đến cùng, cho dù nó có khó khăn đến đâu.

Tử vi dự đoán trong vòng 15 ngày tới (20/9 – 4/10), người tuổi Tý sẽ thấy tài vận khởi sắc, tài lộc rủng rỉnh, tiền bạc rủng rỉnh. Thực lực của họ không tồi, nhạy bén, giỏi kinh doanh, rất thích kiếm tiền, có tính cẩn thận, mạnh dạn nên có thể làm chủ được nhiều vận thế thuận lợi. Tiếp theo, phá bỏ gông cùm, dựa vào sự chăm chỉ để mở ra vận may và tiếp tục bảo trợ, thu nhập ngày càng cao, dễ tạo ra nhiều của cải.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.