Tử vi dự đoán 5 ngày tới (21/9 – 25/9), 3 con giáp đại phú đại quý, ăn lộc tổ tiên, trúng số độc đắc bất ngờ, tiền tài chạm nóc, thu vàng hốt bạc về nhà, ăn sung mặc sướng đến hết năm

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 14:11

Tử vi dự đoán 5 ngày tới (21/9 – 25/9), 3 con giáp đại phú đại quý, ăn lộc tổ tiên, trúng số độc đắc bất ngờ, tiền tài chạm nóc, thu vàng hốt bạc về nhà, ăn sung mặc sướng đến hết năm

Tuổi Thìn

Tử vi dự đoán 5 ngày tới (21/9 – 25/9), con đường công danh của người tuổi Thìn có dấu hiệu khởi sắc trong tuần mới. Con giáp này may mắn có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, mở ra con đường thăng tiến cho mình. Bản mệnh được giao những nhiệm vụ quan trọng mà một khi hoàn thành sẽ lập tức thăng tiến, chuyện tăng lương, thưởng nóng nằm trong lòng bàn tay. Chuyện tài lộc của bạn phát triển hơn bao giờ hết tính từ trước đến nay, đặc biệt là những người đã cần mẫn dành thời gian cho cả công việc chính lẫn việc làm thêm. 

Lời khuyên cho người tuổi Thìn là nên nắm bắt lấy thời cơ ngàn năm có một để mọi việc trở nên hanh thông, tạo tiền đề phát triển trong tương lai.

Tử vi dự đoán 5 ngày tới (21/9 – 25/9), 3 con giáp đại phú đại quý, ăn lộc tổ tiên, trúng số độc đắc bất ngờ, tiền tài chạm nóc, thu vàng hốt bạc về nhà, ăn sung mặc sướng đến hết năm - Ảnh 1
Tử vi dự đoán 5 ngày tới (21/9 – 25/9), người tuổi Thìn tiền tài chạm nóc, thu vàng hốt bạc về nhà, ăn sung mặc sướng đến hết năm. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho biết năm 2022, tuổi Tý bước vào hạn Tam tai, nhưng lại được 2 cát thần trợ mệnh nên trong nguy có cơ, nửa đầu năm tuy gặp khó khăn nhưng nửa cuối năm vươn lên lại đạt được thành quả nhất định, nếu biết nỗ lực cố gắng, chăm chỉ làm ăn, không nhiễm thói hư tật xấu thì thậm chí còn có thể lật ngược tình thế, trở thành 1 trong những con giáp vững vàng về mặt tài chính, chẳng khi nào hết tiền hay rơi vào cảnh túng thiếu.

Tử vi dự đoán 5 ngày tới (21/9 – 25/9), ngũ hành bản mệnh và lưu niên tương sinh sẽ hỗ trợ phần nào cho vận trình của những người tuổi Tý, mà biểu hiện rõ nhất phải kể đến ở đây chính là phương diện sức khỏe. Đa phần người tuổi Tý đều trải qua cả năm không có bệnh tật gì. Nếu không may đau yếu thì cũng gặp thầy gặp thuốc mà nhanh khỏi, bình an vô sự trên các hành trình xa, công việc do đó không bị ảnh hưởng, ngày càng tấn tới.

Về mặt tình duyên, tuổi Tý được cho là cũng dễ được như ý khi những người độc thân sẽ có cơ hội gặp được 1 nửa lý tưởng của mình, nhất là từ tháng 4 trở đi.

Tử vi dự đoán 5 ngày tới (21/9 – 25/9), 3 con giáp đại phú đại quý, ăn lộc tổ tiên, trúng số độc đắc bất ngờ, tiền tài chạm nóc, thu vàng hốt bạc về nhà, ăn sung mặc sướng đến hết năm - Ảnh 2
Tử vi dự đoán 5 ngày tới (21/9 – 25/9), người Tuổi Tý là con giáp đại phú đại quý, ăn lộc tổ tiên, trúng số độc đắc bất ngờ. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Ngọ

Trong cuộc sống hiện tại dù tuổi Ngọ đôi lúc gặp khó khăn, thì trong vòng 3 tháng sắp tới chính là khoảng thời gian mà tuổi Ngọ sẽ đạt được vận trình ổn định, thậm chí là ngày càng thăng tiến, nhất là đường tài lộc. Những chú Ngựa sẽ có một tương lai cực kỳ viên mãn, dư dả không ai sánh bằng.

Tử vi dự đoán 5 ngày tới (21/9 – 25/9), do người tuổi Ngọ có Cát Tinh nhập mệnh, nện được quý nhân vây quanh giúp đỡ làm việc gì cũng trở nên thuận lợi vô cùng. Người tuổi ngọ cùng với sự may mắn bản mệnh dễ đạt được những mục tiêu mà mình đề ra một cách dễ dàng.

Tử vi dự đoán 5 ngày tới (21/9 – 25/9), 3 con giáp đại phú đại quý, ăn lộc tổ tiên, trúng số độc đắc bất ngờ, tiền tài chạm nóc, thu vàng hốt bạc về nhà, ăn sung mặc sướng đến hết năm - Ảnh 3

Người tuổi Ngọ bản chất mạnh mẽ quyết đoán sẽ giúp tuổi Ngọ dễ dàng đạt được những đỉnh cao danh vọng mà mình mong muốn. Con đường nhân duyên tốt cùng các mối quan hệ giúp cho con giáp này có thêm nhiều cơ hội và kiếm tiền nhiều hơn.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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