3 con giáp có Quý nhân tương trợ, sự nghiệp thăng hoa rực rỡ, cơ may trúng số độc đắc bất ngờ, phất lên giàu khủng, thịnh vượng phát tài trong vòng 15 ngày tới (21/9 - 5/10)

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 23:44

Tử vi dự báo trong vòng 15 ngày tới (21/9 - 5/10), 3 tuổi dưới đây sự nghiệp thăng hoa rực rỡ, cuộc sống ngày càng thịnh vượng giàu có.

Tuổi Thìn

Vốn dĩ tuổi Thìn trời sinh "số sướng" khi phúc lớn mệnh lớn. Nhưng ở đời thăng trầm chẳng ai đoán trước được, vẫn có những thời điểm con giáp này phải chật vật đối mặt với thách thức mà cuộc sống đặt ra.

Song khó khăn đến đâu cũng không thể quật ngã con giáp mạnh mẽ này, bởi bạn luôn thông minh để tìm ra hướng đi phù hợp trong hoàn cảnh bế tắc. Giai đoạn trong vòng 15 ngày tới (21/9 - 5/10) là thời điểm để những chú Rồng khẳng định bản thân, chuyển mình mạnh mẽ, thu về lộc lá nhiều vô kể.

3 con giáp có Quý nhân tương trợ, sự nghiệp thăng hoa rực rỡ, cơ may trúng số độc đắc bất ngờ, phất lên giàu khủng, thịnh vượng phát tài trong vòng 15 ngày tới (21/9 - 5/10) - Ảnh 1
Người tuổi Thìn là con giáp có Quý nhân tương trợ, có cơ may trúng số độc đắc bất ngờ trong vòng 15 ngày tới (21/9 - 5/10). (Ảnh minh họa: Internet)

Đây có thể được xem là thời kỳ vận may rực rỡ nhất của tuổi Thìn. Được Thần Tài che chở, bản mệnh luôn dễ dàng tìm thấy tài lộc xung quanh mình. Cả Chính Tài và Thiên Tài đều vây quanh, điều đó cho thấy thu nhập của bản mệnh sẽ đến từ nhiều nguồn, cả công việc chính cũng như nghề tay trái, khiến bao người thầm ngưỡng mộ cùng ganh tị.

Cụ thể, trong vòng 15 ngày tới (21/9 - 5/10), tuổi này sẽ đón nhận tới tấp những tin vui trong vấn đề tài lộc, tiền tài càng thêm vượng phát. Chính nhờ kiên nhẫn và nhiệt huyết, những người này dễ dàng chinh phục được những khó khăn, thách thức ập đến, mở ra nhiều cơ hội thu tiền hốt bạc.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân nhanh nhạy, tư duy sắc bén với tiền bạc, luôn tìm kiếm các cơ hội làm giàu, luôn cố gắng để bản thân có được cuộc sống tốt nhất.

Tử vi dự báo trong vòng 15 ngày tới (21/9 - 5/10), Thần Tài soi chiếu, người tuổi Thân làm bất cứ việc gì cũng có thể có được cơ hội kiếm tiền, chỉ cần không bỏ lỡ, có thể làm đầy túi tiền trong thời gian ngắn mà không quá vất vả.

3 con giáp có Quý nhân tương trợ, sự nghiệp thăng hoa rực rỡ, cơ may trúng số độc đắc bất ngờ, phất lên giàu khủng, thịnh vượng phát tài trong vòng 15 ngày tới (21/9 - 5/10) - Ảnh 2
Trong vòng 15 ngày tới (21/9 - 5/10), người tuổi Thân sự nghiệp thăng hoa rực rỡ, có cơ may trúng số độc đắc, phất lên giàu khủng. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp cho biết, người Tuổi Sửu là con giáp lương thiện, chăm chỉ. Dù vậy, đây cũng là con giáp bảo thủ, thích cuộc sống ổn định.

Trong vòng 15 ngày tới (21/9 - 5/10), tuổi Sửu là một trong 3 con giáp dồi dào tài lộc nhất. Người kinh doanh trúng mánh lớn, tiền nối đuôi vào túi. Người đi làm có cơ hội gia tăng thu nhập. Chỉ cần nắm bắt thời thế quý giá này, tuổi Sửu muốn gì liền có đó, không thành đại gia thì cũng đủ đầy sung túc.

3 con giáp có Quý nhân tương trợ, sự nghiệp thăng hoa rực rỡ, cơ may trúng số độc đắc bất ngờ, phất lên giàu khủng, thịnh vượng phát tài trong vòng 15 ngày tới (21/9 - 5/10) - Ảnh 3
Tử vi trong vòng 15 ngày tới (21/9 - 5/10), người tuổi Sửu thịnh vượng phát tài, may mắn tột đỉnh. (Ảnh minh họa: Internet)

 (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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