Tử vi dự báo hết tháng 9 đầu tháng 10 năm 2022, 3 con giáp may mắn tới tấp, tiền tài tăng ào ào, thu bạc gom vàng, sự nghiệp vượng phát, viên mãn đủ đầy

Có thể nói rằng người tuổi Thân sẽ gặp được khá nhiều may mắn từ hết tháng 9 đầu tháng 10 năm 2022 Thiên Ấn và Chính Ấn chiếu mệnh, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được cấp trên nâng đỡ nên công việc tiến triển thuận lợi hơn nhiều. Nếu quyết tâm cố gắng, bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công ngoài dự kiến.

Phương diện tài chính phát triển rực rỡ đặc biệt vào thời điểm từ hết tháng 9 đầu tháng 10 năm 2022, điều đó cho thấy mọi công lao của bạn đều sẽ được đền đáp xứng đáng.

Nếu còn trẻ tuổi, bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, không đầu hàng nghịch cảnh, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới.

Tuổi Thân dự báo hết tháng 9 đầu tháng 10 năm 2022, sự nghiệp vượng phát, viên mãn đủ đầy. (Ảnh minh họa: Internet)

Người làm công ăn lương được cấp trên đề bạt thăng chức, tăng lương, trong khi đó người làm ăn tìm được hướng đi mới cho mình, đem lại lợi thế vượt lên đối thủ.

Phương diện tình cảm nhìn chung ổn định. Vợ chồng bạn tương đối bận rộn nên không thể dành nhiều thời gian cho nhau. Cũng may, hai người luôn tin tưởng vào nhau và coi đối phương là động lực để cố gắng. Trong mắt mọi người, hai bạn là một cặp đôi lý tưởng.

Tuổi Mão

Tử vi nói rằng người tuổi Mão thường hiền lành, thành thật, sống tích cực và luôn nỗ lực phấn đấu. Họ có thể sẵn sàng hy sinh nhiều thứ để gia đình có cuộc sống tốt đẹp. Trong công việc khi làm bất cứ việc gì, tuổi Mão đều đứng trên góc độ của người khác để suy nghĩ.

Tuổi Mão luôn sống tử tế, thích hành thiện, sẵn lòng giúp đỡ người khác. Con giáp này luôn được Thần Phật che chở, phù hộ, đi đâu cũng có phúc tinh cao chiếu.

Tử vi dự báo hết tháng 9 đầu tháng 10 năm 2022, họ có nguồn lực tài chính phát triển, không phải lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc. Chính vì vậy, khi tuổi Mão gặp khó khăn, con giáp này có thể giải quyết ổn thỏa và đạt được thành tựu đáng nể. Đồng thời, nhưng người tuổi Mão khi thành tâm hướng Phật thì phúc khí càng nhiều, cuộc sống càng thêm viên mãn.

Tuổi Tuất

Tuất có tính cách kiên định, chăm chỉ và luôn hứng thú với những điều mới mẻ trong cuộc sống. Con giáp này hầu hết là những người can đảm chấp nhận liều lĩnh, dám nghĩ dám làm và luôn biết bản thân mình cần gì.

Tử vi nói rằng con giáp tuổi Tuất hết tháng 9 đầu tháng 10 năm 2022 có thể bước chân lên một tầm cao mới. Những nỗ lực, cố gắng của Tuất sẽ được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng.

Tử vi dự báo hết tháng 9 đầu tháng 10 năm 2022, tuổi Tuất may mắn tới tấp, tiền tài tăng ào ào, thu bạc gom vàng. Ảnh minh họa: Internet)

Trong thời gian hết tháng 9 đầu tháng 10 năm 2022 này, Tuất có thể đạt được bước ngoặt lớn trong mọi khía cạnh. Nếu không thể giàu lên nhanh chóng, con giáp tuổi Tuất sau giai đoạn này cũng có cuộc sống dư dả, bình yên, hạnh phúc êm đẹp.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.