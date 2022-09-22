Tử vi 12 con giáp cho biết, những người sinh năm Hợi đều được thăng chức, tăng lương hoặc tiếp tục kiếm tiền, công việc làm ăn khấm khá hơn, ngày tốt nhiều vô kể, sau một tuần tiền gửi ngân hàng vượt 8 con số.

Tử vi dự báo vào 3 ngày cuối tuần (23/9 – 25/9), người tuổi Hợi giàu sang phú quý, tiền tràn vào, và sẽ bận rộn đếm tiền mỗi ngày trong tương lai. Mọi thứ sẽ thay đổi để tốt hơn, và sự nghiệp sẽ dần đi đúng hướng, đó là điều phổ biến nhất.

Phương hướng và mục tiêu, công việc, họ có thể nổi bật trong cuộc cạnh tranh khốc liệt, dưới sự hướng dẫn của quý tộc, họ đã đạt được một cuộc sống tốt hơn trong một cuộc sống bình thường,

Thần Tài bám gót, tuổi Hợi vào 3 ngày cuối tuần (23/9 – 25/9) lắm của nhiều tiền, nhanh chóng mình thành đại gia. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Mão

Với đa số những người tuổi Mão thì năm 2022 là một năm thành công hơn so với năm ngoái, với những bước phát triển mới trong chuyện tài chính, sự nghiệp cũng như các mối quan hệ. Đặc biệt, tử vi dự báo vào 3 ngày cuối tuần (23/9 – 25/9) năm nay người tuổi Mão có quý nhân phù trợ nên càng về cuối năm thì sự hỗ trợ này càng chứng tỏ được hiệu quả và góp phần đáng kể vào thành công của họ, dù cho họ có làm về đầu tư, kinh doanh hay các ngành nghề khác.

Theo đó, tử vi học có nói, kể từ 3 ngày cuối tuần (23/9 – 25/9) sẽ là thời kỳ may mắn và thịnh vượng nhất của người tuổi Mão, mọi chuyện trong cuộc sống của họ không những suôn sẻ, hanh thông, mà tiền bạc cũng dễ kiếm, giúp họ có một cái Tết vô cùng sung túc, dư dả.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 3 ngày cuối tuần (23/9 – 25/9) tới phúc lộc hanh thông, có nhiều hỷ sự. Mọi việc đang khá thuận lợi đối với con giáp may mắn này khi có Chính Quan trợ lực, nếu bạn muốn thay đổi công việc, tìm một định hướng mới cho nghề nghiệp thì ngày hôm nay là thời điểm phù hợp để tính toán. Nếu không thì mọi thứ trong cuộc sống của bạn cũng đã khá ổn định rồi, nhất là khía cạnh công việc.

Thời gian 3 ngày cuối tuần (23/9 – 25/9) là lúc thích hợp để bạn tìm kiếm những người bạn đồng điệu về tinh thần, cảm xúc, bắt đầu một mối quan hệ mới và tìm kiếm những cơ hội tình cảm cho mình.

Tử vi dự báo 3 ngày cuối tuần (23/9 – 25/9) Thần Tài bám gót, tuổi Tỵ được dự đoán trúng số độc đắc một bước lên tiên. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.