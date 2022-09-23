Tử vi ngày mai thứ Bảy ngày 24/9, 3 con giáp được Thần Tài nhớ mặt gọi tên, tài lộc khắp nơi ùa về như thác đổ như dự báo muôn vàn may mắn thành công.
- Kể từ ngày mai ngày 23/9/2022, 3 con giáp được dịp ‘lột xác’, thay thời đổi vận, mở cửa ra là tiền vào túi, trúng số độc đắc bất thình lình, đón lộc nhận tài, vận may chiếu sáng
- Tử vi dự báo hết tháng 9 đầu tháng 10 năm 2022, 3 con giáp may mắn tới tấp, tiền tài tăng ào ào, thu bạc gom vàng, sự nghiệp vượng phát, viên mãn đủ đầy
Tuổi Mùi
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi vốn rất thông minh, cẩn thận lại kiên trì. Họ biết cách tận dụng những nguồn lực sẵn có để đạt được mục tiêu mình đã đề ra.
Người tuổi Mùi là con giáp hòa đồng, hướng ngoại và có nhiều bạn bè. Xung quanh họ cũng có nhiều quý nhân phù trợ. Trên con đường tiến thân, con giáp này dễ được người tốt giúp đỡ, vượt qua khó khăn, đạt tới thành công trong sự nghiệp.
Đặc biệt, tử vi ngày mai thứ Bảy ngày 24/9 cho biết, người tuổi Mùi có vận may đầy tay, được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của họ vô cùng lý tưởng. Nếu như những người tuổi Mùi còn đang làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng.
Tuổi Mão
Người tuổi Mão vào ngày mai thứ Bảy ngày 24/9 vận trình vượng phát, may mắn dồi dào. Trong sự nghiệp, tuy có nhiều biến động nhưng con giáp may mắn được quý nhân giúp đỡ nên vượt qua dễ dàng, thậm chí càng làm càng có lãi, thu được lợi nhuận không ngờ. Bản mệnh hãy tận dụng thật tốt từng cơ hội để chạm đến những thành công vượt bậc.
Vấn đề tài chính của Mão trong giai đoạn này không có gì đáng ngại. Mão đang trong quá trình tích lũy vốn liếng chuẩn bị cho những dự định to lớn trong tương lai.
Ngoài ra, đường tình duyên của con giáp vào ngày mai thứ Bảy ngày 24/9 bỗng chốc bừng sáng. Con giáp độc thân có khả năng sẽ gặp được đối tượng hợp ý, mở ra sự thay đổi to lớn của Mão trong chuyện lứa đôi. Người đã lập gia đình thì mọi sự vẫn yên vui, hạnh phúc.
Tuổi Hợi
Người tuổi Hợi sẽ đón nhận ngày mai thứ Bảy ngày 24/9 với nhiều niềm vui bất ngờ về đường tình duyên. Mọi hiểu lầm trước đó của hai bạn đã được tháo gỡ, sau những sóng gió, cả hai lại càng thêm trân trọng đối phương hơn.
Chẳng những vậy, con giáp này còn có một ngày lộc lá đầy nhà. Tử vi ngày mai thứ Bảy ngày 24/9, kinh doanh buôn bán thuận lợi, quy mô càng ngày càng lớn mạnh khiến bạn vô cùng hứng khởi và cũng đầy tự tin vào tương lai phía trước. Nếu nguồn vốn cho phép, bạn có thể nghĩ tới chuyện đầu tư sinh lời, mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm