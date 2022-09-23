Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi vốn rất thông minh, cẩn thận lại kiên trì. Họ biết cách tận dụng những nguồn lực sẵn có để đạt được mục tiêu mình đã đề ra.

Đặc biệt, tử vi ngày mai thứ Bảy ngày 24/9 cho biết, người tuổi Mùi có vận may đầy tay, được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của họ vô cùng lý tưởng. Nếu như những người tuổi Mùi còn đang làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng.

Người tuổi Mùi là con giáp hòa đồng, hướng ngoại và có nhiều bạn bè. Xung quanh họ cũng có nhiều quý nhân phù trợ. Trên con đường tiến thân, con giáp này dễ được người tốt giúp đỡ, vượt qua khó khăn, đạt tới thành công trong sự nghiệp.

Tử vi ngày mai thứ Bảy ngày 24/9, tuổi Mùi được Thần Tài nhớ mặt gọi tên, trúng số độc đắc đổi đời. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vào ngày mai thứ Bảy ngày 24/9 vận trình vượng phát, may mắn dồi dào. Trong sự nghiệp, tuy có nhiều biến động nhưng con giáp may mắn được quý nhân giúp đỡ nên vượt qua dễ dàng, thậm chí càng làm càng có lãi, thu được lợi nhuận không ngờ. Bản mệnh hãy tận dụng thật tốt từng cơ hội để chạm đến những thành công vượt bậc.

Vấn đề tài chính của Mão trong giai đoạn này không có gì đáng ngại. Mão đang trong quá trình tích lũy vốn liếng chuẩn bị cho những dự định to lớn trong tương lai.

Ngoài ra, đường tình duyên của con giáp vào ngày mai thứ Bảy ngày 24/9 bỗng chốc bừng sáng. Con giáp độc thân có khả năng sẽ gặp được đối tượng hợp ý, mở ra sự thay đổi to lớn của Mão trong chuyện lứa đôi. Người đã lập gia đình thì mọi sự vẫn yên vui, hạnh phúc.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ đón nhận ngày mai thứ Bảy ngày 24/9 với nhiều niềm vui bất ngờ về đường tình duyên. Mọi hiểu lầm trước đó của hai bạn đã được tháo gỡ, sau những sóng gió, cả hai lại càng thêm trân trọng đối phương hơn.

Tử vi ngày mai thứ Bảy ngày 24/9, người tuổi Hợi được Thần Tài nhớ mặt gọi tên, làm ăn tấn tới, tiền bạc chất thành chồng, tiêu xài thả ga không lo túng thiếu. (Ảnh minh họa: Internet)

Chẳng những vậy, con giáp này còn có một ngày lộc lá đầy nhà. Tử vi ngày mai thứ Bảy ngày 24/9, kinh doanh buôn bán thuận lợi, quy mô càng ngày càng lớn mạnh khiến bạn vô cùng hứng khởi và cũng đầy tự tin vào tương lai phía trước. Nếu nguồn vốn cho phép, bạn có thể nghĩ tới chuyện đầu tư sinh lời, mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm