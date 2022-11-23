Gợi ý 4 bức tranh phong thủy treo dịp tết 2023: gia chủ làm ăn phát đạt, cuộc sống sung túc, sự nghiệp thăng tiến

Nhà đẹp 23/11/2022 08:48

Chỉ còn vài tuần nữa thôi là bước sang năm 2023, treo thêm những tranh này trong nhà sẽ giúp bạn thu hút thêm nhiều tài lộc, năm mới làm ăn phát tài phát lộc, tránh gặp được nhiều điều không may mắn.

Tranh sơn thủy

Trong phong thủy nếu bạn muốn thu hút tài lộc vào nhà thì bạn nên chọ những bức tranh sơn thủy tuy đơn giản nhưng khiến cho ai nhìn thấy rất thẩm mỹ. Ngoài ra, khi bạn sử dụng tranh sơn thủy sẽ giúp mang tới tài lộc cho gia đình bạn.

Ngoài ra, tranh sơn thủy núi sông còn thể hiện sự vững vàng, chắc chắn, nước chảy thể hiện sự bình an, cũng là dấu hiệu của tài lộc. Khi nước vây quanh núi, được thế núi vững vàng bảo trợ nên tiền bạc không lo cạn kiệt, khiến gia chủ luôn luôn sung túc không lo túng thiếu.

Gợi ý 4 bức tranh phong thủy treo dịp tết 2023: gia chủ làm ăn phát đạt, cuộc sống sung túc, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tranh hoa lan

Trong phong thủy, tranh hoa lan được coi là biểu tượng cho sự sinh sôi nảy nở.

Hoa lan được coi là loài hoa của sự thanh cao, tinh khiết. Đối với gia đình, nó mang ý nghĩa con cháu đầy đàn. Loài hoa còn là biểu tượng cho việc tìm kiếm sự hoàn hảo trong cuộc sống.

Tranh phong thủy cá chép

Chúng ta thường thấy bức tranh “Cửu ngư quần hội” hay bức tranh “Lý ngư vọng nguyệt” từ thời xa xưa đã được treo trong nhà, điều này cho thấy rằng tranh cá chép phú quý được ưa chuộng từ rất lâu.

Trong phong thủy, cá tượng trưng cho sự ấm no, đầy đủ, sung túc. Tranh phong thủy cá chép với mong muốn mang đến sự dư dả, sung túc cho gia chủ. Cuối năm treo tranh trong nhà với mong muốn đầu năm mới lúc nào cũng tiền bạc đủ đầy, không lo túng thiếu.

Bên cạnh đó, cá chép còn là biểu tượng của lòng kiên trì, sự quyết tâm thay đổi số phận, giúp cho gia chủ trong gia đình học hành tấn tới, sự nghiệp đạt được nhiều thành công.

Gợi ý 4 bức tranh phong thủy treo dịp tết 2023: gia chủ làm ăn phát đạt, cuộc sống sung túc, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tranh mã đáo thành công

Trong phong thủy, hình ảnh đoàn ngựa phi nước đại chạy về cùng một hướng mang ý nghĩa tốt cho tài lộc. Treo tranh mã đáo thành công trong nhà thể hiện mong muốn sự nghiệp phát triển, có bước đột phá.

Tuy nhiên, ngựa thuộc Hỏa nên không phải ai cũng nên treo tranh này trong nhà. Người tuổi Tý không nên treo tranh ngựa (Tý thuộc Thủy xung khắc với Ngọ thuộc Hỏa).

Ngoài ra, tranh về ngựa tuyệt đối không được treo trong phòng ngủ. Bởi các chuyên gia phong thủy tin rằng nó sẽ làm cuộc sống vợ chồng lục đục, có biến động. Chỉ nên treo tranh về ngựa trong phòng khách và phòng làm việc.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Liệu bạn đã biết những mẹo phát huy tối đa may mắn phong thủy trong nhà nhờ trồng cây đúng hướng chưa?

Liệu bạn đã biết những mẹo phát huy tối đa may mắn phong thủy trong nhà nhờ trồng cây đúng hướng chưa?

Cây cối không chỉ làm sạch không khí, làm đẹp cảnh quan mà còn mời gọi may mắn tới ngôi nhà của bạn. Trồng các loại cây có ý nghĩa tốt lành đã là quý nhưng trồng cây đúng hướng còn quý hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp phong thủy nhà ở tranh phong thủy

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 14 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc