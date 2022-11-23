Gợi ý 4 bức tranh phong thủy treo dịp tết 2023: gia chủ làm ăn phát đạt, cuộc sống sung túc, sự nghiệp thăng tiến

Trong phong thủy nếu bạn muốn thu hút tài lộc vào nhà thì bạn nên chọ những bức tranh sơn thủy tuy đơn giản nhưng khiến cho ai nhìn thấy rất thẩm mỹ. Ngoài ra, khi bạn sử dụng tranh sơn thủy sẽ giúp mang tới tài lộc cho gia đình bạn.

Ngoài ra, tranh sơn thủy núi sông còn thể hiện sự vững vàng, chắc chắn, nước chảy thể hiện sự bình an, cũng là dấu hiệu của tài lộc. Khi nước vây quanh núi, được thế núi vững vàng bảo trợ nên tiền bạc không lo cạn kiệt, khiến gia chủ luôn luôn sung túc không lo túng thiếu.

Trong phong thủy, tranh hoa lan được coi là biểu tượng cho sự sinh sôi nảy nở.

Hoa lan được coi là loài hoa của sự thanh cao, tinh khiết. Đối với gia đình, nó mang ý nghĩa con cháu đầy đàn. Loài hoa còn là biểu tượng cho việc tìm kiếm sự hoàn hảo trong cuộc sống.

Tranh phong thủy cá chép

Chúng ta thường thấy bức tranh “Cửu ngư quần hội” hay bức tranh “Lý ngư vọng nguyệt” từ thời xa xưa đã được treo trong nhà, điều này cho thấy rằng tranh cá chép phú quý được ưa chuộng từ rất lâu.

Trong phong thủy, cá tượng trưng cho sự ấm no, đầy đủ, sung túc. Tranh phong thủy cá chép với mong muốn mang đến sự dư dả, sung túc cho gia chủ. Cuối năm treo tranh trong nhà với mong muốn đầu năm mới lúc nào cũng tiền bạc đủ đầy, không lo túng thiếu.

Bên cạnh đó, cá chép còn là biểu tượng của lòng kiên trì, sự quyết tâm thay đổi số phận, giúp cho gia chủ trong gia đình học hành tấn tới, sự nghiệp đạt được nhiều thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Tranh mã đáo thành công

Trong phong thủy, hình ảnh đoàn ngựa phi nước đại chạy về cùng một hướng mang ý nghĩa tốt cho tài lộc. Treo tranh mã đáo thành công trong nhà thể hiện mong muốn sự nghiệp phát triển, có bước đột phá.

Tuy nhiên, ngựa thuộc Hỏa nên không phải ai cũng nên treo tranh này trong nhà. Người tuổi Tý không nên treo tranh ngựa (Tý thuộc Thủy xung khắc với Ngọ thuộc Hỏa).

Ngoài ra, tranh về ngựa tuyệt đối không được treo trong phòng ngủ. Bởi các chuyên gia phong thủy tin rằng nó sẽ làm cuộc sống vợ chồng lục đục, có biến động. Chỉ nên treo tranh về ngựa trong phòng khách và phòng làm việc.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.