4 lỗi đại kỵ phong thủy nhà ở khiến gia chủ quần quật làm mãi vẫn nghèo khó - chớ coi thường

Theo phong thủy đời sống , cửa chính đối diện với góc nhọn hoặc xà ngang được coi là điềm cực hung. Góc nhọn và xà ngang được cho là phá hỏng phong thủy của ngôi nhà. Nó khiến vận xui quấy phá ngang ngược trong nhà, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến vận số phát triển của các thành viên.

Trong phong thủy , một số thói quen hoặc thiết kế sai lầm ở cửa nhà có thể ảnh hưởng rất xấu đến vận số của chủ nhà. Chẳng những vậy, con đường thăng quan phát tài của gia chủ cũng khó mà bằng phẳng dẫn tới cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Để những điều không may đó không xảy ra, bạn nên tránh tuyệt đối những lỗi phong thủy nhà ở khiến nghèo khó dưới đây nhé.

Bởi vậy, để tránh phạm đại kỵ phong thủy nhà ở khi chọn mua nhà, bạn nên chú ý đến hướng cửa/ Trước cửa nhà có xà ngang hoặc góc nhọn sẽ dễ dẫn đến vận xui, tốt nhất nên tránh căn nhà như vậy ra để tránh ảnh hưởng xấu tới sự phát triển số mệnh của cả gia đình trong tương lai.

2. Trước cửa nhà bày quá nhiều giày dép và rác bẩn

Xét về phong thủy giày dép, rất nhiều gia đình đông thành viên thường có thói quen vứt loạn giày dép ở trước cửa nhà. Điều này vừa gây mất thẩm mỹ cho căn nhà mà còn ảnh hưởng tới chất lượng không khí xung quanh nhà.

Ngoài ra, bụi bặm, bùn đất ở đế giày dép là thứ không thể tránh. Mỗi ngày chúng ta phải đi đến rất nhiều nơi, nếu như chẳng may dính bẩn vào đế giày rồi lại tha những thứ "bẩn" đó về nhà, lâu dần sẽ mang theo cả những vận xui về nhà.

Bên cạnh đó, rác thải cũng là thứ không được đặt trước cửa nhà. Rác chẳng những khiến cửa nhà thêm phần luộm thuộm mà vi khuẩn trong đó còn ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của các thành viên. Từ đó, tài vận và phong thủy đến nhà đều sẽ gặp trở ngại.

Muốn tránh phạm đại kỵ phong thủy nhà ở khi gia đình có quá đông thành viên, bạn có thể hóa giải điều này bằng cách sử dụng tủ đựng giày dép và xếp gọn vào trong đó.

Ngoài ra, bạn cũng nên thường xuyên vệ sinh giày dép trước khi cất vào trong tủ. Ẩm mốc và mùi hôi khó chịu ở cửa nhà cũng là tối kỵ trong phong thủy.

Ảnh minh họa: Internet

3. Đối diện cửa nhà có treo gương và lá bùa

Trong phong thủy nhà ở, điều tối kỵ là hai ngôi nhà có cửa đối diện nhau. Bởi vì người bên nhà này vừa mở cửa ra là có thể dòm ngó trực tiếp vào nhà bên kia. Thiết kế như vậy vừa không có tính riêng tư vừa gây khó chịu cho mọi người.

Ngoài ra, nếu như đối diện cửa nhà có treo gương hoặc lá bùa cũng là đại kỵ theo phong thủy học.

Dù gương soi và lá bùa có tác dụng xua đuổi tà ma nhưng nếu như vừa mở cửa ra đã trông thấy những thứ này sẽ khiến mọi người rất khó chịu. Cuộc sống thường ngày cũng sẽ chịu ảnh hưởng của tâm tình mà trở nên khó thông thuận.

Ảnh minh họa: Internet

4. Cửa chính và cửa sau thẳng nhau

Một số căn nhà có thiết kế cửa chính và cửa sau thông thẳng với nhau hoặc thậm chí các cánh cửa trong nhà trùng hợp đều nằm trên một đường thẳng, đứng từ cửa này có thể nhìn thông sang tất cả các cửa kia.

Điều này trong phong thủy được gọi là là “quan thông môn” hay “xuyên đường sát”. Thiết kế như vậy được coi là đại kỵ phong thủy nhà ở bởi sẽ gây hao tổn tài khí, tài lộc vào nhà rồi đi thẳng không giữ lại được gì, rất hại cho gia chủ.

Chẳng những khiến tài lộc khó bề tích tụ, việc thiết kế các cửa đối thẳng nhau còn khiến chuyện cơ mật trong gia đình dễ dàng bị bại lộ, tình cảm vợ chồng gặp trục trặc, dễ dẫn tới ngoại tình hoặc đổ vỡ, gia cảnh khó bình an.

Để hóa giải lỗi phong thủy cửa đối cửa này, khi buộc phải sống trong căn nhà có thiết kế như vậy, bạn có thể xây thêm huyền quan hoặc bày bình phong để ngăn cách các cửa “nhìn thẳng” vào nhau, cũng là giúp không khí trong nhà dễ dàng lưu chuyển luân hồi, tài lộc đến vẫn giữ được lại.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.