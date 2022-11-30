Muốn cải thiện tài vận, xua đuổi vận xui, nhà cửa sáng sủa hơn khi treo rèm cửa gia chủ nhớ chú ý 3 nguyên tắc

Nhà đẹp 30/11/2022 07:35

Chỉ cần lưu ý thực hiện, tránh làm trái với 3 nguyên tắc này sẽ khiến cho căn nhà bạn trở nên 'bùng sáng', tài lộc cứ vào tới tập, những việc xui xẻo đi vào 'dĩ vãng'.

Tránh những màu sắc kiêng kỵ

Bên cạnh việc chọn màu sắc rèm cửa theo mệnh, bạn cũng có thể chọn màu rèm theo sở thích hoặc phù hợp với từng không gian. Chẳng hạn phòng khách là nơi đón tiếp khách khứa, bạn nên chọn rèm có màu nhạt để tổng thể phòng khách trông sáng sủa, nhã nhặn và thanh lịch hơn.

Không nên chọn rèm cửa màu đen hoặc đỏ tươi vì trong phong thủy đây là màu sắc không có lợi cho gia chủ. Treo rèm cửa có màu sắc này có thể ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe của các thành viên trong nhà.

Ngoài ra, màu hồng cũng là màu cấm kỵ, không nên treo ở bất cứ căn phòng nào trong nhà, nhất là phòng ngủ của hai vợ chồng. Theo phong thủy, rèm cửa màu hồng tượng trưng cho kẻ thứ 3. Nếu trong phòng ngủ của vợ chồng có rèm cửa màu này thì tình cảm vợ chồng rất dễ rạn nứt vì có người thứ 3 chen chân vào. Không chỉ vậy, rèm cửa màu hồng còn gây tâm lý lo lắng, hoảng loạn cho gia chủ, khiến những người sống trong nhà dễ bất hòa, cãi vã.

Muốn cải thiện tài vận, xua đuổi vận xui, nhà cửa sáng sủa hơn khi treo rèm cửa gia chủ nhớ chú ý 3 nguyên tắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chọn màu sắc rèm cửa theo mệnh của gia chủ

Bạn nên chọn màu sắc rèm cửa hợp với mệnh của bản thân để thu hút tài lộc, vượng đường tình duyên, công danh hơn. Nếu gia chủ mang mệnh Mộc, bạn nên chọn rèm cửa màu xanh lá cây.

Nếu gia chủ mệnh Hỏa, bạn nên chọn rèm cửa màu đỏ, tím. Nếu gia chủ mệnh Thổ, bạn nên chọn màu vàng, nấu. Nếu gia chủ mệnh Kim, bạn nên chọn màu vàng, trắng. Với gia chủ mệnh Thủy, bạn nên chọn rèm cửa màu xanh.

Ngoài ra, bạn không nên chọn rèm cửa có màu đen. Bởi theo phong thủy, đây là màu sắc không có lợi cho gia chủ. Treo rèm cửa có màu sắc này có thể làm ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe của những người sống trong nhà.

Muốn cải thiện tài vận, xua đuổi vận xui, nhà cửa sáng sủa hơn khi treo rèm cửa gia chủ nhớ chú ý 3 nguyên tắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chọn rèm cửa theo kích thước của phòng

Với những căn phòng rộng, bạn nên sử dụng rèm cửa làm bằng chất liệu vải dày để ngăn những tác động bất lợi của môi trường bên ngoài, cũng như tạo ra bầu không khí yên tĩnh, ấm áp, giúp gia chủ thoải mái, ngủ ngon hơn.

Tuy nhiên trong những căn phòng nhỏ hơn với các cửa sổ nhỏ hơn, bạn nên chọn loại rèm cửa mỏng. Vì nếu chọn rèm quá dày, nó sẽ khiến chúng ta có cảm giác không gian trong nhà chật hẹp, ngột ngạt hơn.

Tốt nhất nên chọn rèm hai lớp. Vào ban ngày khi nắng gay gắt, bạn có thể kéo một lớp rèm xuống để che một phần nắng mà vẫn đảm bảo được ánh sáng tự nhiên vào nhà. Vào ban đêm hoặc khi nghỉ ngơi, bạn hãy kéo 2 lớp rèm xuống để đảm bảo sự riêng tư.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Điểm danh 3 loại cây cảnh hái ra tiền, nghe tên thôi chỉ muốn rước về nhà ngay lập tức!

Điểm danh 3 loại cây cảnh hái ra tiền, nghe tên thôi chỉ muốn rước về nhà ngay lập tức!

Tết này bạn đã có ý định 'trang bị' thêm các loại cây phong thủy nào cho gia đình chưa? Hãy cùng kham khảo 3 loại cây nghe tên thôi cũng đủ thu về cả đống tài lộc đấy!

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp phong thủy nhà ở nguyên tắc treo rèm phong thủy

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 4 giờ 33 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 3 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 7 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào