Bên cạnh việc chọn màu sắc rèm cửa theo mệnh, bạn cũng có thể chọn màu rèm theo sở thích hoặc phù hợp với từng không gian. Chẳng hạn phòng khách là nơi đón tiếp khách khứa, bạn nên chọn rèm có màu nhạt để tổng thể phòng khách trông sáng sủa, nhã nhặn và thanh lịch hơn.

Ngoài ra, màu hồng cũng là màu cấm kỵ, không nên treo ở bất cứ căn phòng nào trong nhà, nhất là phòng ngủ của hai vợ chồng. Theo phong thủy, rèm cửa màu hồng tượng trưng cho kẻ thứ 3. Nếu trong phòng ngủ của vợ chồng có rèm cửa màu này thì tình cảm vợ chồng rất dễ rạn nứt vì có người thứ 3 chen chân vào. Không chỉ vậy, rèm cửa màu hồng còn gây tâm lý lo lắng, hoảng loạn cho gia chủ, khiến những người sống trong nhà dễ bất hòa, cãi vã.

Không nên chọn rèm cửa màu đen hoặc đỏ tươi vì trong phong thủy đây là màu sắc không có lợi cho gia chủ. Treo rèm cửa có màu sắc này có thể ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe của các thành viên trong nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Chọn màu sắc rèm cửa theo mệnh của gia chủ

Bạn nên chọn màu sắc rèm cửa hợp với mệnh của bản thân để thu hút tài lộc, vượng đường tình duyên, công danh hơn. Nếu gia chủ mang mệnh Mộc, bạn nên chọn rèm cửa màu xanh lá cây.

Nếu gia chủ mệnh Hỏa, bạn nên chọn rèm cửa màu đỏ, tím. Nếu gia chủ mệnh Thổ, bạn nên chọn màu vàng, nấu. Nếu gia chủ mệnh Kim, bạn nên chọn màu vàng, trắng. Với gia chủ mệnh Thủy, bạn nên chọn rèm cửa màu xanh.

Ngoài ra, bạn không nên chọn rèm cửa có màu đen. Bởi theo phong thủy, đây là màu sắc không có lợi cho gia chủ. Treo rèm cửa có màu sắc này có thể làm ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe của những người sống trong nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Chọn rèm cửa theo kích thước của phòng

Với những căn phòng rộng, bạn nên sử dụng rèm cửa làm bằng chất liệu vải dày để ngăn những tác động bất lợi của môi trường bên ngoài, cũng như tạo ra bầu không khí yên tĩnh, ấm áp, giúp gia chủ thoải mái, ngủ ngon hơn.

Tuy nhiên trong những căn phòng nhỏ hơn với các cửa sổ nhỏ hơn, bạn nên chọn loại rèm cửa mỏng. Vì nếu chọn rèm quá dày, nó sẽ khiến chúng ta có cảm giác không gian trong nhà chật hẹp, ngột ngạt hơn.

Tốt nhất nên chọn rèm hai lớp. Vào ban ngày khi nắng gay gắt, bạn có thể kéo một lớp rèm xuống để che một phần nắng mà vẫn đảm bảo được ánh sáng tự nhiên vào nhà. Vào ban đêm hoặc khi nghỉ ngơi, bạn hãy kéo 2 lớp rèm xuống để đảm bảo sự riêng tư.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.