Những niềm tin phong thủy sai lầm nhưng nhiều người lại mắc phải, khiến gia đạo liên tục gặp rắc rối!

Tuy nhiên, đó lại là niềm tin phong thủy sai lầm vì những thông tin này hoàn toàn xuất phát từ quan niệm dân gian xa xưa của người Trung Quốc mà thôi. Về cơ bản chúng không mang ý nghĩa gì quá nhiều với những người không để ý tới truyền thống văn hóa. Nếu hình ảnh đôi vịt uyên ương mang lại cho bạn niềm tin tích cực của mình cho chuyện tình cảm thì nên mua bức tranh đó về để cải thiện đời sống hôn nhân, chuyện tình yêu của bạn. Tuy nhiên, nếu bức tranh ấy không gợi cho bạn cảm xúc gì hay bạn không có cảm giác kết nối với chúng thì nên ưu tiên chọn vật phẩm phong thủy khác phù hợp hơn để cải thiện đời sống tình cảm của mình.

Đôi vịt uyên ương được xem là biểu tượng phong thủy cổ điển và nổi tiếng nhất để cải thiện tình yêu đôi lứa. Hình ảnh đôi vịt quấn quýt bên nhau khiến người ta tin rằng điều này hứa hẹn cho một tình yêu mãi trường tồn, đảm bảo sự chung thủy, hai người hết lòng vì một nửa của mình.

Trong phong thủy thực hành đề cao việc kiểm soát dòng chảy năng lượng tích cực bằng việc sắp xếp lại không gian sống. Việc này khá phổ biến và được cho là mang lại hiệu quả. Tuy nhiên việc lọc khí mang tính khuôn mẫu phân định đâu là năng lượng tốt, năng lượng xấu rất mơ hồ và tưởng như chỉ có trong thần thoại thường, nghe không mấy hợp lý. Bất cứ quy định nào đó được đưa ra cần phải chờ để thông tin xác nhận xem chúng có thực sự hiểu quả hay không, việc này cũng đã phần nào cản trở niềm tin và là hạn chế tác động phong thủy tới ngôi nhà của bạn.

3. Màu đỏ là màu may mắn

Có phải thực sự màu đỏ là màu màu may mắn cho việc sơn cửa nhà? Đúng vậy nhưng không đúng cho mọi ngôi nhà.

Đây cũng là một trong những niềm tin phong thủy sai lầm vì việc sử dụng màu sắc phong thủy hiệu quả còn phụ thuộc vào những yếu tố cụ thể khác và bạn không thể vội vàng đánh giá chung chung như cứ đỏ là may mắn.

Trong trường hợp chọn màu sắc cho cửa chính bạn nên chú ý tới cả mệnh của gia chủ để có chọn màu phù hợp cho từng tình huống và bạn sẽ sớm nhận ra rằng hầu hết trong các trường hợp sẽ không ưu tiên chọn màu đỏ.

Ảnh minh họa: Internet

4. Tài vận tốt nhờ trúc phong thủy và hòn non bộ

Trúc phong thủy và hòn non bộ ngày nay được sử dụng khá bổ biến để trang trí trong nhà nhằm mục đích thu hút tài lộc. Đúng là hai vật phẩm phong thủy nhà dùng để hóa giải nhiều năng lượng xấu đang tồn tại trong nhà cũng như nơi công sở, tuy nhiên, sự hiện diện của nó trong nhà bạn không tự động mang lại năng lượng tốt hay xấu.

Thực tế là vị trí để chúng trong nhà cũng rất quan trọng và bạn cần sáng tạo hơn trong việc sắp xếp, cân đối không gian trong nhà và bạn tốn khá nhiều thời gian tìm hiểu trước khi mua chúng về, chớ nên vội vàng nghe ai đó nói là tốt thì mua ngay và bạn sẽ chẳng nhận được lợi ích gì ngoài việc nó là đồ trang trí.

5. Hoa là ứng dụng phong thủy sai lầm trong phòng ngủ

Hoa tươi mang lại năng lượng tích cực cho không gian nhà bạn vì màu sắc tươi vui và hương thơm của nó đang tô điểm thêm cho ngôi nhà. Thế thì tại sao chúng lại mang lại năng lượng xấu cho phòng ngủ của bạn cơ chứ?

Thật đáng ngạc nhiên là có quá nhiều niềm tin rằng hoa không để trong phòng ngủ vì nó gây ra tác động xấu.

Thực tế là đối với bất cứ đồ vật phong thủy nào bạn muốn để trong nhà thì nên tìm hiểu chi tiết, cụ thể nhất có thể để tránh việc những đánh giá chung chung gây ảnh hưởng tâm lý.

Trên thực tế, một lọ hoa tươi rất tốt cho phong thủy phòng ngủ vì màu sắc của nọ tạo ra năng lượng, kích thích thị giác và khơi gợi cảm xúc nơi phong ngủ để bạn được nghỉ ngơi, thư giãn hoàn toàn.

Ảnh minh họa: Internet

6. Thay đổi vị trí nội thất, thay đổi cuộc sống

Liệu bạn có thể được thăng chức chỉ bằng việc đơn giản là di chuyển vị trí sofa? Hay việc sắp xếp lại phòng ăn đảm bảo rằng bạn sẽ có thể gặp một ai đó đặc biệt? Nhiều người cho rằng sẽ có phép màu xảy ra khi sắp xếp lại đồ đạc trong nhà. Nghe có vẻ mơ mộng quá nhỉ, nhưng sự thật đây cũng là niềm tin phong thủy sai lầm.

Việc thay đổi vị trí các đồ vật trong nhà đúng là ý tưởng tốt để làm mới mẻ lại không gian sống trong gia đình bạn. Nhưng chỉ có thế thôi thì không đảm bảo cho những thay đổi lớn được. Có thể việc dịch chuyển này có tác động kích hoạt phong thủy công việc của gia chủ nhưng cần nhiều tác động hơn thế ví dụ như nỗ lực của chính mệnh chủ chứ không phải chỉ có ngẫu nhiên thay đổi mọi thứ là được.

7. Trồng đúng cây mang lại tiền bạc và may mắn

Có một số loại cây phong thủy được xem là sẽ mang lại tài lộc, tiền bạc cho bạn và cũng đáng để thử và trải nghiệm những thay đổi mà mỗi loại cây này mang lại. Và đây là sự thật: Bất cứ cây nào mang lại năng lượng tốt, hay chỉ tốt cho sức khỏe cũng mang lại sự giàu có cho bạn bởi vì năng lượng tự nhiên của nó.Nói cho dễ hiểu đó là năng lượng tự nhiên là năng lượng của đất mẹ sẽ luôn bao gồm cả sự sung túc trong đó.

Vì thế, thay bằng cố chọn loại cây nào đó mang lại cuộc sống sung túc thì bạn có thể chọn bất cứ loại cân nào bạn thích nhưng phải đảm bảo là chăm sóc cây của bạn thật tốt, đừng chỉ mua mà quên đi việc chăm sóc nó, bất cứ năng lượng trong lành nào mà nó mang lại đều bao gồm cả sự giàu có hay cuộc sống sung túc mà bạn đang mưu cầu.

8. Để đồng hồ ở vị trí sai phong thủy

Đồng hồ giúp bạn theo dõi thời gian và chúng không phải là năng lượng tái tạo, làm mới vì chúng qua đi rất nhanh. Chính vì lý do đó, phải cẩn thận khi treo đồng hồ, nhất là đồng hồ lớn chỉ vì chúng mang lại những gợi nhắc không cần thiết trong cuộc sống của bạn.

Nhưng một đồng hồ nhỏ khéo léo được chọn lựa có thể kết hợp cùng với kiến trúc căn nhà của bạn sẽ không hề gây ra tác động xấu cho phong thủy. Để đồng hồ lớn trong phòng ngủ nhất định là việc nên tránh, nhưng bất cứ các vị trí khác trong nhà bạn đều có thể treo nếu bạn muốn, không cần phải câu nệ quá nên đặt ở đâu mới đúng.