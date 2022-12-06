4 điều kiêng kỵ nhất định cần phải tránh khi kê giường ngủ để gia chủ luôn khỏe mạnh, ăn nên làm ra

Nhà đẹp 06/12/2022 14:48

Muốn giường ngủ vừa ở vị trí đẹp, vừa đảm bảo về sức khỏe và tiền tài thì gia chủ cần lưu ý tránh 4 vị trí đại kỵ trong phong thủy.

Kiêng kê đầu giường ở bức tường nơi có cửa sổ

Trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều người thích kê giường ngay sát tường có cửa sổ hoặc quay đầu vào cửa sổ để đón ánh sáng từ bên ngoài. Nhưng trên thực tế, thì đây là điều không nên vì trẻ nhỏ dễ trèo lên cửa sổ. Nếu cửa sổ không có thiết bị bảo vệ, lắp lưới cẩn thận, trẻ có thể chui qua các nan sắt dẫn đến rơi xuống bên dưới.

Bên cạnh đó, do cửa sổ là phần chuyển tiếp giữa không gian ngoài và trong phòng. Cho nên, các bụi bẩn, nước mưa dễ bị hắt vào khiến cho giường bị ướt, gây ẩm và mốc chăn, gối, ga giường. Lâu dần giường sẽ bị bám bụi bẩn, không còn giữ được sự sạch sẽ. Chưa kể nếu ngủ quá gần cửa sổ cũng khiến bạn khó tập trung để ngủ sâu mà bị tác động với âm thanh từ bên ngoài.

Vì vậy, việc bạn kê giường dưới cửa sổ cũng được cho là xấu trong phong thủy, vì giấc ngủ sẽ bị gián đoạn bởi năng lượng phong thủy từ bên ngoài gồm mùi, âm thanh đi vào nhà. Bạn sẽ có giấc ngủ kém chất lượng hơn vào ban đêm, kết quả là năng lượng của cơ thể sẽ kém đi.

4 điều kiêng kỵ nhất định cần phải tránh khi kê giường ngủ để gia chủ luôn khỏe mạnh, ăn nên làm ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kiêng hướng thẳng vào cửa phòng

Theo thuyết phong thủy về giường ngủ thì giường ngủ và cửa phòng có sự xung khắc nhau. Vì thế, cần lấy 1 bình phong ngăn lại giữa giường ngủ và cửa.

Trong trường hợp giường ngủ hướng thẳng vào cửa phòng cần kê giường ra chỗ khác để tránh chiếu thẳng vào cửa phòng. Nếu không thể xê dịch được giường thì có thể làm như sách cổ đã ghi, đặt 1 tấm bình phong giữa cửa phòng với đầu giường để ngăn cách.

Kiêng kê đầu giường với bức tường có nhà vệ sinh phía sau

Nếu buộc phải kê đầu giường về phía nhà vệ sinh thì bạn cũng cố gắng không kê đầu giường sát vào bức tường này.

Nguyên nhân là nhà vệ sinh là nơi bài tiết chất bẩn, rác thải độc hại, mùi vị cũng không "hay ho" gì cho lắm. 

Thời xưa, kinh tế khó khăn nên môi trường nhà vệ sinh nói chung không được tốt, hơn nữa ngôi nhà đơn sơ và thiếu kín đáo nên mỗi khi có người phải vào nhà vệ sinh sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Hầu hết các ngôi nhà ngày nay đều làm bằng bê tông cốt thép, có cái tốt và cái xấu, nhà vệ sinh xả nước có thể tống rác rưởi xuống cổng, giảm mùi, không lo bẩn thỉu. Nếu buộc phải kê giường dựa vào tường nhà vệ sinh thì không ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn nhiều lắm.

Tuy nhiên, về mặt phong thủy, nguồn nước tượng trưng cho thủy... nếu dựa vào thủy thì không vững chắc. Điều này khiến giấc ngủ không sâu giấc.

Hơn nữa, nhà vệ sinh vốn là nơi tập trung tất tất cả âm khí nhiều nhất trong ngôi nhà, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Kiêng kỵ để xà ngang ở trên đầu giường 

Đầu giường có xà ngang ở trên gọi là huyền trâm sát, chủ tổn nhân khẩu. Vì thế, nếu đầu giường có xà ngang sẽ gây ra ép đỉnh người ấy.

4 điều kiêng kỵ nhất định cần phải tránh khi kê giường ngủ để gia chủ luôn khỏe mạnh, ăn nên làm ra - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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