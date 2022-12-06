Vị trí phòng thờ và những điều kiêng kỵ phong thủy bạn nên biết

Bàn thờ là nơi linh thiêng hội tụ linh khí, đồng thời là nơi yên nghỉ của ông bà tổ tiên, những người đã khuất mang yếu tố Âm. Trong khi đó nơi ánh sáng mạnh có tính Dương mạnh, làm mất cân bằng năng lượng. Chưa kể gió thổi vào bàn thờ sẽ đụng vào đại kỵ làm bát hương bị động, ảnh hưởng đến sự tụ khí tốt lành, dễ thổi sát khí vào bàn thờ. Những điều này trong phong thủy bàn thờ là phạm vào kiêng kỵ, đem lại năng lượng xấu.

Cách hóa giải: Dùng bình phong, vách ngăn, tiểu cảnh để cản và tán đi luồng khí xấu và gió thổi vào, thêm đôi lộc bình để ổn định nguyên khí hóa giải năng lượng xấu, cân bằng âm dương.

Nếu phòng thờ được đặt riêng biệt sẽ tránh được gió thốc thẳng vào, nhưng không phải gia đình nào cũng có điều kiện để xây dựng một phòng thờ rộng. Đối với các căn chung cư hiện đại, phần lớn bàn thờ được treo trên tường hoặc dùng vách ngăn làm bình phong tạo khu vực thờ kín đáo.

Cửa lớn là nơi không khí luân chuyển ra vào, nơi này dòng khí phức tạp nên dễ làm vấy bẩn sự tôn quý và tụ khí nơi bàn thờ. Bởi vậy, không nên đặt bàn thờ trực diện cửa chính hoặc cửa phòng thờ đối diện cửa chính.

Ảnh minh họa: Internet

Đặt bàn thờ dưới xà ngang

Xà ngang ngay phía trên bàn thờ sẽ tạo áp lực đè nén và ảnh hưởng không tốt đến khu vực linh thiêng này. Không chỉ vận khí suy tàn, các thành viên của gia đình còn có thể gặp nhiều vấn đề liên quan đến sức khoẻ.

Hướng bàn thờ ngược với hướng nhà

Bàn thờ kiêng kỵ nhất đặt ngược hướng với hướng nhà. Theo phong thủy, hướng bàn thờ ngược hướng nhà khiến gia đình dễ xảy ra chuyện bất hòa, người trong nhà dễ sinh bệnh tật.

Cách hóa giải: Sử dụng rèm, bình phong che chắn để hóa giải.

Góc nhọn chĩa vào bàn thờ

Góc nhọn hoặc những ngoại sát bên ngoài có hình thù kỳ dị nên tránh đặt chĩa thẳng vào bàn thờ. Nơi đặt phòng thờ cần cát tường và an hòa, nếu để những góc nhọn chiếu thẳng vào sẽ tổn hại đến vượng phí và ít nhiều ảnh hưởng đến sự linh thiêng, trang nghiêm của khu vực này.

Đặt gương đối diện bàn thờ

Gương là đồ vật có chức năng phản chiếu nên cần sử dụng khéo léo, nếu không sẽ bị phản tác dụng. Gương đặt đối diện bàn thờ cũng là điều cấm kỵ vì nó có thể tạo ra các hung khí bay đến bàn thờ.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.