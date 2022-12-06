Treo ảnh gia đình trong nhà cần tránh 3 vị trí đại kỵ và cách treo ảnh gia đình đúng phong thủy "chuẩn không cần chỉnh"

Nhà đẹp 06/12/2022 15:17

Các gia đình nên lưu ý tránh phạm phải một số vị trí kiêng kỵ trong treo ảnh gia đình để tránh các cuộc cãi vã, mang đến cuộc sống hạnh phúc ấm êm.

Không treo đối diện cửa nhà vệ sinh

Những bức ảnh gia đình tuyệt đối không treo đối diện với cửa toilet, nhà tắm hay những khu vực vệ sinh. Nếu là nhà tầng thì không nên treo ảnh chân dung ở tầng dưới mà tại vị trí dưới toilet của tầng trên. Bởi đó là nơi có nguồn năng lượng tiêu cực, sẽ ảnh hưởng rất xấu đến mọi thành viên trong gia đình.

Không treo đối diện cửa chính

Khi treo ảnh gia đình bạn cũng không nên treo đối diện cửa chính bởi vị trí thích hợp để treo ảnh là phòng sinh hoạt chung nơi cả gia đình thường xuyên quây quần bên nhau.

Bạn có thể treo ảnh gia đình nơi phòng khách nhưng cần lưu ý không nên treo ảnh gia đình đối diện với cửa chính vì người ta cho rằng điều đó sẽ giống như ai trong nhà cũng chỉ muốn đi ra khỏi nhà, chứ không thể lúc nào cũng sum vầy bên nhau.

Ngoài ra, cửa chính là nơi đón tài lộc cho ngôi nhà và đón những người khách khi đến chơi, việc treo hình ngay trực diện cửa chính sẽ tạo cảm giác gượng gạo ngăn chặn tài lộc đi vào.

Treo ảnh gia đình trong nhà cần tránh 3 vị trí đại kỵ và cách treo ảnh gia đình đúng phong thủy 'chuẩn không cần chỉnh' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không treo ảnh chân dung bên trên bàn thờ ông bà

Ảnh chân dung cũng không được treo bên trên bàn thờ ông bà vì đó là điều bất kính với các bậc tổ tiên. Bên cạnh đó, cũng không nên treo ảnh đối diện với bếp nấu, cũng tránh gầm cầu thang vì đồng nghĩa với việc mọi người tự “dẫm đạp” lên vận may của bản thân và của các thành viên trong nhà.

Đồng thời bạn cũng nên kiểm tra hướng nào tốt/xấu ảnh hưởng đến gia đạo của mình trong năm đó để chọn vị trí treo ảnh gia đình phù hợp.

Cách treo ảnh gia đình hợp phong thủy

Khi treo ảnh gia đình bạn nên chọn ở phía bức tường đằng sau ghế sofa là phù hợp nhất. Bạn cũng có thể treo nhiều bức hình nhưng không nhiều quá để không gây được cảm giác rối mắt cho người dùng, cũng như tạo nên được không gian căn phòng đẹp tiện dụng, và có được sự tiện ích hơn khi sống trong căn phòng rộng rãi và thoáng đãng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể treo trong phòng ngủ những bức ảnh gia đình đơn giản mà đẹp hợp phong thủy. Bạn cũng không nên dùng những khung tranh có góc cạnh, chúng sẽ khiến cho căn phòng có nhiều sát khí, dễ mang đến sự may mắn, tài lộc cho các thành viên trong gia đình bạn.

Treo ảnh gia đình trong nhà cần tránh 3 vị trí đại kỵ và cách treo ảnh gia đình đúng phong thủy 'chuẩn không cần chỉnh' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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