Chuyên gia phong thủy căn dặn: có 4 thứ trong nhà tuyệt đối không được tùy tiện di chuyển, cứ để yên một chỗ tài lộc "tự ắt" tìm đến

Một trong những vật quan trọng không được di chuyển thường xuyên đó chính là tượng thần Phật. Nếu trong nhà bạn có đặt những bức tượng như vậy, hãy để chúng ở một vị trí cố định, không được tự tiện di chuyển.

Người ta cho rằng việc di chuyển tượng thần Phật lung tung dễ khiến vật phẩm phong thủy này bị nhiễm uế khí, làm tổn hại đến vận khí của gia chủ.

Bạn không cũng không nên tùy tiện chạm tay vào tượng. Khi lau chùi hãy dùng khăn sạch hoặc bàn chải chải nhẹ nhàng. Không nên sử dụng chổi lông gà, lông vịt để lau tượng.

Đối với tượng để trong xe ô tô, hãy đặt chúng ở trước đầu xe để cầu bình an. Mặt tượng quay về phía trước hoặc quay về phía tài xế đều được. Lưu ý, không để tượng ở phía cuối xe.

Ảnh minh họa: Internet

Giường ngủ

Theo phong thủy, thường xuyên di chuyển giường ngủ sẽ gây ra tác động tiêu cực đến tài vận của con người.

Con người dành rất nhiều thời gian trong cuộc đời cho giấc ngủ. Chiếc giường được coi là vật có mối quan hệ thân thiết đối với mỗi người. Vì vậy, từ xa xưa người ta đã tin rằng giường có ảnh hưởng lớn đến vận số.

Di chuyển giường liên tục sẽ khiến linh khí của giường ở trạng thái lung lay, không ổn định. Khi đó, vận may của chủ nhân chiếc giường cũng bị thay đổi.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyển giường cũng được cho là có tác động đến vận may trong chuyện tình cảm và hôn nhân của mỗi người. Thường xuyên di chuyển giường khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt, dễ nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã. Nếu độc thân, tình duyên sẽ gặp nhiều trắc trở.

Tất nhiên, nếu lỡ kê giường ở vị trí không tốt, bạn có thể tìm một ví trí phù hợp hơn để di chuyển giường để tránh xui xẻo. Bạn có thể nhờ sự trợ giúp của người có am hiểu về phong thủy, giúp tìm ra vị trí thích hợp để kê giường.

Bát hương

Khi lau dọn bàn thờ, gia chủ cần tránh xê dịch hoặc nhấc bát hương ra. Chỉ nên dùng khăn sạch, nước ấm hoặc nước ngũ vị để lau dọn bát hương. Một tay giữ cố định bát hương, một tay lau xung quanh bát hương (lau từ mặt nhật nguyệt trước rồi mới lau đến các chỗ khác).

Vào dịp cuối năm, gia chủ cần lau dọn và tỉa bớt chân hương. Trong quá trình tỉa chân hương, cần giữ lại một vài chân hương (số lẻ). Cả quá trình lau dọn cần làm cẩn thận, tránh xê dịch bát hương.

Bàn thờ

Bàn thờ là nơi linh thiêng trong gia đình. Vào các ngày lễ Tết, Rằm, mùng 1, gia chủ sẽ dọn dẹp bàn thờ để thắp nén hương bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên, thần linh.

Đối với bàn thờ, dù là bàn thờ tổ tiên, bàn thờ Phật hay bàn thờ Thần Tài, gia chủ cũng cần tính toán vị trí ngay từ khi thiết kế nhà.

Vị trí bàn thờ nên đặt ở nơi hợp tuổi, hợp mệnh, có sự trang trọng, thanh tịnh. Tránh thay đổi vị trí bàn thờ thường xuyên vì hành động nay được coi là làm kinh động đến tổ tiên, thần linh, khiến bề trên không được an vị, tài lộc gia đình sẽ giảm sút.

Trên bàn thờ có bát hương. Đây cũng là vật không được tùy ý di chuyển. Gia chủ có thể quét dọn bàn thờ hàng tháng nhưng không được di chuyển vị trí bát hương.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.