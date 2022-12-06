Nhà ở có 6 dấu hiệu này chứng tỏ "hợp vía" Thần tài, thu hút nhiều vượng khí, càng ở lâu càng giàu có

Nhà đẹp 06/12/2022 15:19

6 dấu hiệu này chính là điềm báo nhà bạn sớm đón tài lộc, Thần tài cực 'yêu thích', gia chủ ở càng lâu sẽ sớm cầu được ước thấy.

Phòng ở sạch sẽ

Nhà cửa không được chăm sóc, dọn dẹp thường xuyên sẽ tích tụ nhiều bụi bẩn, tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mốc xuất hiện. Đây là nguyên nhân khiến sức khỏe của các thành viên trong gia đình xuống dốc.

Theo quan niệm phong thủy, nhà cửa lộn xộn, bẩn thỉu thì các vị thần không muốn ghé thăm, gia chủ ít phúc lộc.

Nhà cửa luôn sạch sẽ, ngăn nắp sẽ mang tới điềm lành, giúp thu hút nhiều vượng khí, tài lộc đến cho gia chủ.

Hướng nhà hợp tuổi gia chủ

Một trong những nguyên tắc khi bạn chọn nhà giúp hút tài lộc vào nhà là bạn nên chọn một ngôi nhà có hướng phù hợp với tuổi và mệnh của mình.

Một ngôi nhà có hướng hợp mệnh gia chủ sẽ giúp cho chủ nhà làm ăn vô cùng thuận lợi, gia đạo êm ấm hạnh phúc.

Ngược lại, nếu bạn chọn một ngôi nhà mà hướng nhà lại khắc kỵ tuổi của gia chủ mọi việc làm ăn đều dễ xôi hỏng bỏng không, gia đạo thường xuyên xảy ra tranh chấp cãi vã làm cho bạn lúc nào cũng thấy mệt mỏi, chán nản.   

Cửa chính vững chắc

Trong phong thủy, cửa chính được coi là bộ mặt của căn nhà. Cửa được lắp từ lâu nhưng vẫn bền vững, lớp sơn không bị bong tróc, bay màu là dấu hiệu cho thấy bạn đang ở một căn nhà có phong thủy tốt.

Nhà ở có 6 dấu hiệu này chứng tỏ 'hợp vía' Thần tài, thu hút nhiều vượng khí, càng ở lâu càng giàu có - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cửa là nơi con người ra vào, giao lưu giữa bên trong và bên ngoài nhà. Vì vậy cửa có vững chắc thì sự nghiệp mới ổn định.

Cửa chính phạm đại kỵ như đối diện cửa vệ sinh, lắp gương thẳng hàng với cửa chính, chân cầu thang đối diện với cửa chinh... sẽ làm ảnh hưởng đến tài lộc của gia chủ.

Phía trước cửa không nên có vật cản, hiên nhà phải thoảng mát, đầy đủ ánh sáng để thu hút nhiều tài lộc vào nhà.

Ánh sáng đầy đủ, nhà thoáng đáng

Ánh sáng là một yếu tố quan trọng trong phong thủy của một ngôi nhà. Nhà có ánh sáng tốt, các phòng đều tràn ngập ánh sáng tự nhiên sẽ giúp các thành viên trong gia đình có sức khỏe tốt. Ngược lại, nhà u tối sẽ tạo cảm giác buồn bã, khiến mọi người có tâm trạng ảm đảm, sức khỏe cũng suy giảm.

Nhà ở có 6 dấu hiệu này chứng tỏ 'hợp vía' Thần tài, thu hút nhiều vượng khí, càng ở lâu càng giàu có - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có chim, ong về làm tổ

Nhà ở có chim về làm tổ là một dấu hiệu phong thủy tốt. Người ta cho rằng các loài chim, côn trùng này cũng giống như món quà ông trời ban cho, thuộc về dương khí, mà một khi dương khí đã vào nhà thì tất nhiên những điều may mắn sẽ tới.

Vì thế, những ngôi nhà có phong thủy tốt sẽ thường xuất hiện hiện tượng này, giúp gia chủ vượng đường con cái, gặp nhiều nhiều chuyện vui liên tiếp.

Cây sống lâu, tươi tốt

Cây xanh cũng có vai trò nhất định trong phong thủy nhà ở. Cây trong nhà cần xanh tốt, đâm chồi nảy lộc, ra hoa kết trái. Cây khô héo, úa tàn, không có sức sống là một dấu hiệu không tốt, ảnh hưởng đến việc thu hút tài lộc vào nhà.

Nếu cây trồng trong nhà phát triển tốt, luôn xanh tươi, cây sống lâu năm chứng tỏ ngôi nhà tràn đầy linh khí và sức sống, mang tài lộc, sung túc, an khang, thịnh vượng đến với gia đình.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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