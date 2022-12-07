Tết đến Xuân về có mua cây cảnh thì nhớ quan sát kỹ tránh ngay 7 loại cây nếu không muốn "mất tiền oan"

Nhà đẹp 07/12/2022 12:57

Nhiều người có sở thích mua những cây cảnh để tô điểm thêm màu sắc cho ngôi nhà có sức sống hơn, thế nhưng không phải loại cây nào cũng mang lại may mắn, tài lộc, lựa nhầm còn có thể 'tiền mất tật mang'.

Cây cảnh quá bắt mắt

Ở ngoài chợ thường xuất hiện một số loại cây có màu sắc rất tươi sáng, nhất là các loài cây như cây kim ngân, cây kim tiền, cây hạnh phúc... Khi bạn sờ vào lá cũng thấy lá rất trơn, độ sáng của lá rất bắt mắt. Nhưng trên thực tế, lá của các cây này đều có màu xanh lục, thẫm màu và không có nhiều độ sáng.

Hầu hết, các loại cây có lá sáng bóng một cách bất thường là do phun thêm chất tăng trắng, làm lá bắt sáng, nhìn bắt mắt và bừng bừng sức sống hơn. Tuy nhiên, sau một thời gian, bề mặt lá sẽ bị che kín khiến lá không thể quang hợp rồi nhanh chóng chuyển thành lá vàng và khô héo, rụng chỉ còn trơ thân cây, thậm chí sẽ chết.

Khi đi mua những loại cây xanh, chúng ta không nên chọn các cây có màu sắc quá tươi sáng, đẹp đẽ mà chỉ nên chọn cây có lá xanh tươi là đủ và tham khảo nhiều hàng khác nhau để đánh giá một cách chính xác nhất.

Cây cảnh gắn hoa giả, quả giả

Ngoài hoa nhuộm, hoa phun thuốc, trên thị trường còn có nhiều cây cảnh gắn hoa giả, quả giả bằng keo, bằng que. Do đó, khi chọn các cây cảnh có hoa nở đẹp hoặc cây cảnh hiếm khi có hoa bạn cần quan sát kỹ.

Tết đến Xuân về có mua cây cảnh thì nhớ quan sát kỹ tránh ngay 7 loại cây nếu không muốn 'mất tiền oan' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có thể kỹ thuật gắn hoa giả, quả giả của họ rất cao tay, khó phát hiện bằng mắt thường. Do đó, một là bạn quan sát thật kỹ, hai là tránh mua các cây cảnh lạ, hoa nở bất thường. Mua hoa thì phải hiểu về các loài cây. Ví dụ như cây thiên điểu không thể nở hoa khi đang thấp lè tè trong chậu.

 

Loài cây này muốn nở hoa phải cao đến 2-3 mét, hoa cũng mọc từ chồi vươn cao từ phía trên chứ không mọc sát đất được.

Hoặc các cây cảnh cho quả cũng phải quan sát kỹ kẻo lại "ăn" phải quả gắn keo, mang về nhà lá héo, vừa mất tiền vừa bực bội. 　

Cây trồng trong chậu quá cao

Một số loại cây như kim tiền, hạnh phúc, phát tài thường được người bán trồng trong những chậu cao nên nhìn rất to lớn, tán rủ xuống đẹp mắt. Tuy nhiên, các chậu này chỉ thích hợp làm cảnh, về lâu dài rất khó chăm sóc. Lý do là bởi bên trên chậu là đất dinh dưỡng, còn bên dưới là đất vườn. Đất vườn rất khó thoát nước nên dễ bị vón cục, gây ngập úng và thối rễ. Vì vậy, chậu cây mới mua về rất đẹp nhưng lại khó sống.

Tết đến Xuân về có mua cây cảnh thì nhớ quan sát kỹ tránh ngay 7 loại cây nếu không muốn 'mất tiền oan' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cây cảnh trồng kết hợp nhiều loại trong một chậu

Gần đây có trào lưu kết hợp nhiều cây cảnh trong chậu nhìn rất đẹp mắt. Tuy nhiên, mỗi cây có nhu cầu về đất, môi trường, nước khác nhau.

Nếu bạn trồng chung nhiều loại cây khác nhau trong 1 chậu thì khi tưới cây, chăm cây sẽ không đảm bảo điều kiện phát triển, có cây thừa nước, cây lại thiếu nước, cây thích nắng, cây ưa bóng râm. Lâu dần, bộ rễ của cây sẽ chắc chắn bị thối rữa, cây lại bị táp lá,... Để chăm sóc một chậu cây bền đẹp, nên mua riêng từng loài cây và để chúng cạnh nhau.

Cây cảnh nhuộm màu

Ở chợ hoa cũng có không ít các cây cảnh được nhuộm màu xanh làm, vàng, đỏ, đặc biệt là các cây xương rồng, cây bóng nước. Những người mới chơi cây cảnh có thể sẽ nhầm lẫn cho rằng xương rồng có màu sắc sặc rỡ như vậy.

 

Nhưng cho dù xương rồng có màu cũng khống "chóe" mắt như vậy. Thực tế, chúng đã bị phun sơn khi đưa ra chợ hoa. Sơn phun phủ toàn bộ bề mặt cây nên chúng cũng không quanh hợp, không thở được. Trường hợp nhẹ cây sẽ mọc lại màu xanh như ban đầu, nặng thì toàn bộ cây bị héo và chết.

Nhiều loài xương rồng cũng sẽ bị nhuộm màu, vì vậy khi bạn mua chúng sẽ có rất ít xương rồng có màu, thường là màu xanh lá cây, vì vậy bạn đừng mua khi thấy cây xương rồng sặc sỡ này.

Cây bám rễ

Cây bám rễ là 1 trong những dấu hiệu chứng tỏ cây thiếu khoẻ mạnh. Khi cây trồng trong chậu ươm quá lâu, rễ bắt đầu phát triển thành vòng tròn, khiến cây khó hấp thụ nước hoặc chất dinh dưỡng. Dấu hiệu của cây bám rễ bao gồm rễ phát triển qua các lỗ thoát nước của chậu. Vì vậy khi đi mua bạn có thể yêu cầu người bán cẩn thận kéo cây ra khỏi chậu để bạn có thể nhìn thấy bộ rễ.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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