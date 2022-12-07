Những nguyên tắc phong thủy kiêng kỵ trong bài trí bàn ăn gia đình

Nhà đẹp 07/12/2022 08:04

Dưới đây là những lưu ý để bố trí bàn ăn hợp lý cho gia đình nếu không muốn tình cảm của các thành viên trong gia đình bị chia rẽ, thế nên gia chủ cần phải đặc biệt xem trọng.

Bàn ăn không nên đặt đối diện với bàn thờ

Một trong những điều cấm kỵ trong nhà chính là kê bàn ăn đối diện với bàn thờ, tượng Phật, tượng Quan Âm... Thường ngày, gia đình sẽ sử dụng các bữa ăn mặn. Việc này sẽ phạm đến các vị thần Phật, những người tu hành, ăn chay. Mùi thức ăn cũng làm ảnh hưởng tới không gian thanh tịnh của nơi thờ cúng.

Vì vậy, khi đặt bàn ăn, gia chủ nên giữ một khoảng cách nhất định với bàn thờ. Không nên để bàn ăn với bàn thờ ở sát nhau để đảm bảo sự tôn nghiêm, tĩnh lặng của nơi thờ cúng và cũng mang đến sự thoải mái, tự nhiên cho các thành viên khi dùng bữa.

Không đặt đối diện nhà vệ sinh

Phòng vệ sinh là một nơi có thể chứa nhiều vi khuẩn và khá bẩn, còn bàn ăn là một nơi cần sự sạch sẽ cho các bữa ăn nên đặt bàn ăn đối diện với nhà vệ sinh vừa là một điều đại kỵ vừa gây mất vệ sinh. Bàn ăn đối diện với nhà vệ sinh sẽ có thể mang lại điềm gở cho gia chủ và còn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình, bữa cơm gia đình có thể trở nên nhạt nhẽo và không còn hương vị.

Đặt bàn ăn ở cung không hợp mệnh

Việc đặt bàn ăn ở các phương vị thích hợp với mệnh của gia chủ sẽ mang lại tài vận, sức khỏe cho mọi người trong nhà. Nếu gia chủ có mệnh Đông tứ trạch, nên tránh đặt bàn ăn ở hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Nếu bạn thuộc mệnh Tây tứ trạch, cần tránh đặt ở hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc.

Tối kị đặt bàn ăn ở vị trí Tây Nam. Bởi ngự tại đây có sao Nhị Hắc, đại diện cho bệnh tật. Phòng ăn lại liên quan đến sức khỏe của mọi thành viên trong nhà, nên cần tránh đặt ở vị trí này. Nếu không thể di chuyển vị trí bàn ăn, gia chủ nên hóa giải bằng cách đặt tượng kì lân, sư tử hoặc tì hưu ở đó, sao cho đầu tượng hướng ra phía cửa phòng.

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Ảnh minh họa: Internet

Tránh đặt dưới xà nhà

Ngoài phòng vệ sinh thì việc đặt bàn ăn dưới xà nhà cũng là một trong 6 điều cấm kỵ đấy. Bàn ăn đặt dưới xà nhà sẽ mang lại cảm giác bị đè nén và chịu một áp lực vô hình, khiến bữa cơm của các thành viên trong gia đình trở nên không thoải mái, người ngồi ăn sẽ luôn có cảm giác bất an, áp lực khiến cho cả gia đình bất an, gia khí bất hòa.

Những nguyên tắc phong thủy kiêng kỵ trong bài trí bàn ăn gia đình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bàn ăn tránh đối diện cửa chính

Đặt bàn ăn đối diện cửa chính khiến người ngoài dễ can thiệp vào đời tư, cuộc sống gia đình, vừa không đảm bảo thẩm mỹ. Bạn nên đặt một bình phong để tạo không gian riêng biệt nhằm hóa giải lỗi phong thủy này.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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