Gợi ý 4 mẫu tranh phong thủy kích lộc tốt nhất, dụ lộc nên treo trong nhà

Vị trị đẹp nhất để treo tranh hướng dương trong nhà là ở huyền quan hoặc phương lục sát ở phòng khách. Phương lục sát là vị trí tài vị không tốt, bị người khác hãm hại mà gặp rủi ro nên rất cần năng lượng thái dương để gia tăng vận khí, thúc đẩy vận thế, với ý nghĩa tiền đồ như mặt trời ban trưa.

Hoa hướng dương có màu vàng rực rỡ và vẻ kiều diễm, kiêu sa, tự tin, đóa hoa mang đại khí, ngập tràn năng lượng tích cực. Treo bức tranh hoa hướng dương trong phòng khách, phòng làm việc sẽ khai vận quý nhân, rời xa tiểu nhân, hướng tới sự tích cực, lạc quan và tốt đẹp.

Cây tre không chỉ là biểu tượng của trường thọ và sức khỏe , mà còn là biểu tượng mạnh mẽ của tài lộc. Đồng thời cây tre cũng là biểu tượng của tính kiên cường vượt qua mọi nghịch cảnh và khả năng chống chọi với sóng gió của cuộc đời.

Ảnh minh họa: Internet

Tranh hoa mẫu đơn

Hoa mẫu đơn có một vẻ đẹp viên mãn, rực rỡ. Nó tượng trưng cho sự giàu có cùng những điều an lành sẽ đến với gia chủ. Theo các chuyên gia phong thủy, bức tranh hoa mẫu đơn treo trong nhà sẽ có tác dụng hóa giải tình trạng thiếu hụt tiền bạc.

Tuy nhiên, để tranh phong thủy có thể phát huy tác dụng tốt nhất thì trước hết phải xem hướng nhà để có thể xác định hướng treo phù hợp. Bức tranh mẫu đơn nên được treo ở bức tường phía Nam hoặc phía Bắc của ngôi nhà.

Hoa cỏ thuộc hành Mộc, phía Bắc thuộc hành Thủy, vì vậy treo tranh phong thủy ở hai vị trí này sẽ giúp cho tài lộc càng ngày càng sinh sôi nảy nở. Bên cạnh đó, nếu như treo tranh mẫu đơn trong phòng ngủ thì nó có thể giúp cho đời sống tình cảm của gia chủ thêm hạnh phúc viên mãn.

Tranh cá chép

Trong phong thủy, cá tượng trưng cho sự no ấm, đủ đầy và bức tranh thường về cá là “Cửu ngư quần hội” với hình ảnh chín chú cá vàng vây quanh hoa sen hoặc hoa mẫu đơn. Bức tranh tượng tương cho sự dư dả, sung túc. Không những thế cá chép là biểu tượng của sự kiên trì, bền bỉ và tranh cá chép mang ý nghĩa về sự thăng tiến công danh và nổi tiếng.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.