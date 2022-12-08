Khám phá 3 loại cây được giới nhà giàu ưa chuộng trồng ở sân nhà, bảo sao làm đâu trúng đó giàu cả ba đời!

Cây lựu là loại cây tương đối phổ biến ở vùng thôn quê. Trong sân của nhiều gia đình thường trồng cây lựu để vừa được ngắm hoa, ăn quả, nhận những lời chúc tốt đẹp từ gia đình. Cây lựu mang ý nghĩa cầu chúc cho tương lai tươi sáng, đông con, nhiều phúc, gia đình an khang, thịnh vượng, sum họp, vui vầy.

Cây lựu ngoài ý nghĩa tốt đẹp còn là cây cảnh khá ấn tượng. Khi chúng chỉ có lá thì hình dáng cũng rất đẹp, còn khi chúng nở hoa, cả cây lựu như "thắp lửa", sáng bừng và đẹp rực rỡ. Đến khi cây cảnh này đậu quả cũng là cảnh sắc đáng xem.

Từ xa xưa, người ta đã thích trồng lựu trong nhà vì nó mang nhiều ý nghĩa may mắn. Hoa lựu đỏ, quả lựu cũng màu đỏ, tất cả đều tượng trưng cho hỷ tín, vận may, hạnh phúc. Trồng lựu trước nhà còn mang ý nghĩa cầu chúc gia đình ngày càng súc túc, có cuộc sống bình an.

Cây lựu là loại cây thân gỗ, trong phong thuỷ nó tượng trưng cho sự kiên cường và vững chãi. Những quả lựu căng đỏ tựa như những chiếc lồng đèn mang lại cho gia chủ sự may mắn, tài lộc trong cuộc sống. Còn những chùm hoa lựu thì có tác dụng giúp gia chủ xua đuổi tà ma và mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Thông La Hán



Cây thông La Hán có tuổi thọ lâu đời nhất nghe đâu lên đến 800 tuổi. Còn chúng ta nếu trồng cây cảnh thông La Hán không được vài trăm năm thì cũng có thể kéo dài đến hàng thập kỷ. Cây cảnh này mang ý nghĩa thu hút tài lộc, cầu phúc cho gia đình.

Ngay tại các ngôi chùa, thông La Hán cũng xuất hiện khá nhiều. Dù thông La Hán bonsai cũng khá phổ biến nhưng nhiều nhà giàu vẫn thích trồng cây cảnh này trong sân vườn, để chúng phát triển to lớn hết mức.

Đồng thời, việc trồng cây cảnh trong đất cũng dễ dàng chăm sóc, bảo dưỡng hơn. Cây cảnh này có thể chịu được mưa và sương, phát triển tốt hơn trong tự nhiên và có thể dễ dàng cắt tỉa.

Về tuổi thọ thì giữa cây cảnh thông La Hán trồng trong đất và trong chậu có sự khác biệt lớn. Dù không ai chăm sóc thì cây cảnh này vẫn có thể phát triển hàng chục năm thậm chí hàng trăm năm nhưng hình dáng thì có thể chúng ta không như mong đợi.

Tuy nhiên, đối với những cây cảnh trồng trong chậu, nếu không có ai chăm sóc thì chỉ 2-3 năm là cây cảnh có thể chết.

Thông La Hán chịu hạn, ưa sáng và có thể phát triển được ở đất cằn cỗi. Trọng tâm của việc bảo dưỡng hàng ngày thường là bổ sung nước hợp lý và cắt tỉa cành, lá.



Ảnh minh họa: Internet

Mộc hương - vàng ngọc đầy mình

Mặc dù mộc hương (tên tiếng Anh là Osmanthus) là loài cây lý tưởng để trồng trong các sân nhỏ. Nó tượng trưng cho chữ "vàng ngọc", nuôi trong nhà chẳng khác gì đem vàng, rước ngọc vào nhà.

Mộc hương còn là cây phong thủy được ưa thích. Cây cảnh này tượng trưng cho may mắn, tài lộc, phù hợp với cả 5 mệnh trong phong thủy. Tuy nhiên, cây cảnh này phù hợp với gia chủ mệnh kim hơn cả.

Nhiều gia đình trồng cây cảnh mộc hương trước cổng nhà, sân trước để mang may mắn, tài lộc đến cho gia đình. Theo phong thủy, mọi người nên trồng 2 cây đối xứng trước cửa nhà, tượng trưng cho tài lộc dồi dào, viên mãn.

Cây mộc hương cũng có thể trồng trong chậu, làm vật trang trí trong phòng khách, cho hương thơm rất sảng khoái. Hình dáng của cây cũng rất đẹp mắt, ấn tượng.

Mộc hương cũng có tuổi thọ cao và dễ sống, về cơ bản sau khi trồng không cần quản lý, sau nhiều năm chúng cũng vẫn phát triển đều mà không bị tàn lụi. Dáng cây đẹp, hoa thơm và không cần cắt tỉa.

Khi nở rộ, cây sẽ vàng rực toàn hoa. Đây là cây cảnh được yêu thích trong khu vườn của nhiều gia đình. Cây cảnh này cành lá xum xuê, hầu như xanh tốt quanh năm, lượng hoa ra nhiều và hương hoa tràn ngập.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.