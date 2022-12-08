Trồng cây trong nhà mà phạm phải 4 đại kỵ phong thủy này chỉ có nước rước thêm năng lượng tiêu cực và phiền muộn vào nhà

Cây xanh có thể mang lại bóng mát và không khí trong lành cho căn nhà. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy, nếu trước cửa nhà có cây lớn, cánh lá sum sê che khuất tầm nhìn thì đó lại là điều không tốt.

Xét trên khía cạnh khoa học, cây to thường có bộ rễ lớn, ăn sâu vào lòng đất hoặc lan rộng, bám vào kết cấu móng nhà, nền nhà và gây ra hư hỏng. Ngoài ra, cây với tán quá lớn cũng gây nguy hiểm khi có mưa bão.

Cây to cản ánh sáng mặt trời, làm nguồn năng lượng dương không thể vào nhà. Khi đó, ngôi nhà dễ chìm trong bóng tối, tích tụ nhiều năng lượng âm, gây hao hụt dương khí. Theo quan niệm phong thủy, sự mất cân bằng âm dương này có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tài lộc của các thành viên trong gia đình.

Trường hợp không thể di dời cây, gia chủ nên chú ý cắt tỉa cành thường xuyên để cửa chính không bị che khuất và đón được nguồn ánh sáng tự nhiên dồi dào.

Không để cây chết trước nhà

Việc để cây khô héo, chết trước cửa nhà luôn là một điềm xấu và có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự thịnh vượng của gia chủ.

Chính vì vậy, các chuyên gia phong thủy khuyên rằng, ngay khi thấy cây có dấu hiệu khô héo, chết thì bạn cần nhổ bỏ ngay hoặc lúc mới trồng, nên chọn những cây khỏe mạnh, tránh những cây rụng hết lá.

Trong việc chăm sóc cây cũng nên tưới tắm thường xuyên để câ xanh tốt, nên ngắt bỏ những lá úa và cành cây khô.

Không trồng cây thuộc nhóm ngũ quỷ

Những loại cây thuộc nhóm ngũ quỷ gồm liễu, gạo, si, đa, dâu... Theo quan niệm phong thủy, những loại cây này có tính âm mạnh, không phù hợp để trồng ở khu vực nhà ở, đặc biệt là ngay trước cửa chính.

Ngoài ra, gia chủ cũng không nên trồng các cây như chuối, mít, dương xỉ... trước cửa nhà.

Cây không được chạm vào nhà, che trước cửa nhà

Trong phong thủy, không nên trồng cây có tán lớn, rậm rạp trước cửa nhà vì sẽ khiến khoảng không phía trước u tối, ngăn ánh sáng tự nhiên vào cửa chính và khuất tầm nhìn của bạn. Điều này khiến cho tinh thần và sức khỏe của gia đình bạn không tốt.

Nếu đã trồng cây lớn trước cửa, hãy chú ý việc cắt tỉa tán lá để tạo không gian thông thoáng trước nhà. Không được để bất kì cây nào khi chạm vào nhà cũng sẽ mang đến cho ngôi nhà nguồn năng lượng âm - một nguồn năng lượng tiêu cực.

Do đó, đảm bảo rằng không có cành lá nào, bộ phận nào của cây chạm vào nhà. Luôn giữ khoảng cách giữa nhà và cây bạn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.