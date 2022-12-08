3 loại cây ra hoa là phúc lộc đầy nhà, gia chủ chuẩn bị đón điềm may trong tương lai

Lan quân tử (Clivia) là cây phong thủy có thể mang lại may mắn trong sự nghiệp, giúp gia chủ có sự nghiệp phát triển suôn sẻ hơn, nhanh chóng gặp được quý nhân, nhận sự hỗ trợ mang lại nhiều tài lộc. Đây cũng là cây cảnh được ưa thích trong dịp Tết nguyên đán.

Về việc tưới nước, bạn cần đợi cho đến khi đất trong chậu hơi khô, sau đó đổ một lượng nước thích hợp để giữ độ ẩm cho đất trong chậu, giúp cây không bị "kẹt hoa".

Để chăm sóc cây cảnh lan quân tử trong mùa đông, nhất thiết phải cung cấp đẩy đủ chất dinh dưỡng cho nó. Để làm cho hoa lan quân tử vươn cao, hãy sử dụng phân lân và kali nửa tháng một lần, đồng thời cung cấp ánh nắng mặt trời đầy đủ.

Ảnh minh họa: Internet

Lô hội

Bạn đã từng thấy cây lô hội ra hoa chưa? Tôi tin rằng sẽ không nhiều người nhìn thấy loài hoa của cây cảnh này. Nhưng trên thực tế cũng có không ít người trồng cây lô hội ra hoa.

Cây lô hội nở hoa là báo hiệu về điềm lành sắp đến, nhiều người cho rằng hoa của lô hội là báo trước sự thay đổi tốt đẹp. Hoa của cây lô hội mọc ở đầu lá, màu hoa rất tươi, lúc đầu còn non thì có màu xanh lục, sau đó sẽ nở thành những bông hoa và từ từ đỏ đậm dần lên.

Thực ra, muốn lô hội nở hoa thì rất đơn giản. Trước hết, bạn phải biết rằng không phải lô hội nào cũng nở được. Khi mua lô hội, bạn phải tìm hiểu kỹ để biết đó có phải cây cảnh ra hoa được không.

Thứ hai, lô hội sẽ không nở cho đến một độ tuổi nhất định và nó phải được trồng sau ba năm thì mới có thể nở hoa được.

Cuối cùng, cần tiến hành chủ động để kích thích cho lô hội nở hoa. Cây cảnh lô hội yêu cầu có ánh sáng mới thúc cây sinh trưởng nhanh và ra hoa. Ngoài ra, phải bón phân lân kịp thời trước khi ra hoa.

Ảnh minh họa: Internet

Cây vạn tuế

Cây vạn tuế có tên tiếng anh là Cycas revoluta, cây có chiều cao khoảng 2-3m. Lá hình lông chim, mọc thành vòng ở phần đỉnh của cây, chiều dài của chiếc lá có thể lên tới 1 mét. Cây vạn tuế có vòng đời lên tới 100 năm, được trồng chủ yếu để làm cảnh trong sân vườn.

Hoa vạn tuế có đầu phía trên tum nhỏ lại, có nhiều mắt nhỏ và dẹp được xếp lại với nhau trông rất đẹp. Hoa có màu vàng cam.

Hoa vạn tuế có 2 loại hoa đực và hoa cái. Trong đó: Hoa đực gần giống như trái ngô lớn dẹp và dài hơn hoa cái, còn bông hoa cái có kích thước lớn hơn, bên ngoài phủ lớp lông màu trắng hơi vàng nhìn giống với hình bán cầu.

Theo các nghệ nhân cây cho biết, nếu cây vạn tuế được trồng trong điều kiện thích hợp và biết cách chăm sóc thì khoảng 15-20 năm thì cây vạn tuế có thể nở hoa. Mỗi lần nở hoa đều được săn đón vì có ý nghĩa thêm tài thêm lộc, đông đúc con cái.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.